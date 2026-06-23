В Бийске на вторые сутки нашли пропавшую 13‑летнюю девочку

Школьница жива и невредима

23 июня 2026, 12:23, ИА Амител

Поиск пропавших людей / Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney / amic.ru

В Бийске двое суток вели поиски 13‑летней девочки. Поисково‑спасательный отряд "СпасАлтай22" распространил ориентировку на пропавшего ребенка.

Днем 23 июня спасатели сообщили, что нашли ребенка живым и невредимым. Отметим, что девочка ушла из дома 21 июня в 17:00. С указанного времени ее местонахождение оставалось неизвестным.