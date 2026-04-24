НОВОСТИОбщество

Искусственный интеллект проанализировал загадочное исчезновение семьи Усольцевых

Нейросеть указала на нестыковки: активность Сергея в соцсетях во время поисков, возможность эвакуации на частном вертолете и отсутствие следов собаки

24 апреля 2026, 13:46, ИА Амител

Семья Усольцевых / Фото: "Аргументы и факты"
Семья Усольцевых / Фото: "Аргументы и факты"

С момента исчезновения семьи Усольцевых прошло несколько месяцев, но интернет-пользователи до сих пор строят догадки — от побега в закрытую общину до криминальных разборок. Издание aif.ru решило прибегнуть к помощи нейросети, чтобы та попыталась оценить, куда могли деться двое взрослых, ребенок и корги по кличке Лада.

Версии из Сети

В народе обсуждают, что Усольцевы могли уйти в затворничество или исчезнуть добровольно из-за финансовых проблем Сергея. Сын Ирины, Данил Баталов, также высказывал предположение о "второй машине", на которой его родные могли уехать из района Кутурчинского Белогорья в сторону границы с Казахстаном или Монголией.

Нейросеть отметила несколько моментов, вызывающих вопросы. В частности, Сергей оставался активным в соцсетях, когда его уже вовсю искали.

Аргументы искусственного интеллекта

ИИ обратил внимание на следующие факты:

  1. В районе, где пропала семья, есть частные вертолетные площадки. Если Усольцевы имели доступ к малой авиации, эвакуироваться они могли за 20 минут — тогда понятно, почему их не нашли на земле.

  2. Глава семейства мог готовиться к исчезновению за три-шесть месяцев. Нейросеть предлагает проверить архивы ГИБДД и камеры наблюдения за несколько недель до пропажи: не проверял ли кто-то из окружения маршруты отхода на неприметных машинах ("Нива", УАЗ).

  3. Ключевой след — корги Лада. Обычно при нападении хищников останки собаки обнаруживают первыми, но тело животного найдено не было. Это может говорить о том, что Лада либо продолжает путь с хозяевами, либо была вывезена ими.

Если действительно имел место спланированный побег, найти беглецов можно только по цифровым следам за границей или через тех, кто знает о тайных убежищах. Однако официально приоритетной остается версия о несчастном случае.

пропал человек Красноярский край

Комментарии 11

Avatar Picture
Гость

14:01:33 24-04-2026

ИИ - Имитация Интеллекта.
Вот если бы ИИ сам прочёл статью про них, после этого стал сам по себе размышлять, а потом выдал место где они - тогда да, интеллект. А выплюнуть кривой результат на основе входных данных - это уровень даже ниже невыученной таблицы умножения.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:23:08 24-04-2026

Гость (14:01:33 24-04-2026) ИИ - Имитация Интеллекта.Вот если бы ИИ сам прочёл стать... Это твоё суждение, поставьте на свой смартфон perplexity может быть увидите разницу. Там очень сильная моделька, есть режим про, воообще пушка. Да он не совершенен, но это крутая штука, это читерство)

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

15:11:58 24-04-2026

а моя нейронка удивилась тому что все телефоны разом "замолчали"

Почему СК не поднимает детализацию звонков и геолокацию? В горах даже при выключенном телефоне или в авиарежиме биллинг фиксирует перемещения при попытке включения. Если этих данных нет в публичном поле, значит, либо их анализ ничего не дал (что странно), либо они есть, но указывают на что-то, чего следствие не хочет афишировать.

Собака.
Если семья попала в беду собака, скорее всего, оставалась бы рядом с телами и лаем привлекла внимание.

СК говорит о мгновенной гибели от переохлаждения. В то же время опытнейший алтайский отшельник Оджан Наумкин утверждает, что шансы выжить, найдя избушку, были до 90–95% .

ВЫВОД.

Отсутствие собаки и вещей лишь усиливает подозрения, что тела были перемещены — либо силами природы (ручьи, трещины под снегом), либо человеком.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Афиноген

17:58:09 24-04-2026

Шинник (15:11:58 24-04-2026) а моя нейронка удивилась тому что все телефоны разом "замолч... Капец тебя плющит!

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:28:14 24-04-2026

Ищите его в силиконовой долине!

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:45:32 24-04-2026

Кому Усольцевы так задолжали- никого так долго не ищут- кроме тех кто задолжал или обидел власть.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:02:35 24-04-2026

Он работал в программе атомные города!
А её курировали из-за...!
Тут политика понимаешь ли...

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:45:05 24-04-2026

Гость (17:02:35 24-04-2026) Он работал в программе атомные города! А её курировали и... То есть идёт зачистка участников проекта 46ТУ-ДРОП-16 ? Спасибо за информацию.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:09:04 24-04-2026

Гость (17:45:05 24-04-2026) То есть идёт зачистка участников проекта 46ТУ-ДРОП-16 ? Спас... Обращайтесь...

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

22:33:49 24-04-2026

Гость (17:45:05 24-04-2026) То есть идёт зачистка участников проекта 46ТУ-ДРОП-16 ? Спас... Интересный вы юнит...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:50:49 24-04-2026

Musik (22:33:49 24-04-2026) Интересный вы юнит... ... ищите - эпштейн саров фото с молодым ученым...
да обрящете...

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров