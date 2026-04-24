Искусственный интеллект проанализировал загадочное исчезновение семьи Усольцевых

Нейросеть указала на нестыковки: активность Сергея в соцсетях во время поисков, возможность эвакуации на частном вертолете и отсутствие следов собаки

24 апреля 2026, 13:46, ИА Амител

С момента исчезновения семьи Усольцевых прошло несколько месяцев, но интернет-пользователи до сих пор строят догадки — от побега в закрытую общину до криминальных разборок. Издание aif.ru решило прибегнуть к помощи нейросети, чтобы та попыталась оценить, куда могли деться двое взрослых, ребенок и корги по кличке Лада.

Версии из Сети

В народе обсуждают, что Усольцевы могли уйти в затворничество или исчезнуть добровольно из-за финансовых проблем Сергея. Сын Ирины, Данил Баталов, также высказывал предположение о "второй машине", на которой его родные могли уехать из района Кутурчинского Белогорья в сторону границы с Казахстаном или Монголией.

Нейросеть отметила несколько моментов, вызывающих вопросы. В частности, Сергей оставался активным в соцсетях, когда его уже вовсю искали.

Аргументы искусственного интеллекта

ИИ обратил внимание на следующие факты:

В районе, где пропала семья, есть частные вертолетные площадки. Если Усольцевы имели доступ к малой авиации, эвакуироваться они могли за 20 минут — тогда понятно, почему их не нашли на земле. Глава семейства мог готовиться к исчезновению за три-шесть месяцев. Нейросеть предлагает проверить архивы ГИБДД и камеры наблюдения за несколько недель до пропажи: не проверял ли кто-то из окружения маршруты отхода на неприметных машинах ("Нива", УАЗ). Ключевой след — корги Лада. Обычно при нападении хищников останки собаки обнаруживают первыми, но тело животного найдено не было. Это может говорить о том, что Лада либо продолжает путь с хозяевами, либо была вывезена ими.

Если действительно имел место спланированный побег, найти беглецов можно только по цифровым следам за границей или через тех, кто знает о тайных убежищах. Однако официально приоритетной остается версия о несчастном случае.