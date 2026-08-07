В деле Лерчек появились скрывшиеся от следствия фигуранты
Материалы в их отношении выделили в отдельное производство
07 августа 2026, 18:15, ИА Амител
Другие фигуранты уголовного дела о незаконных валютных операциях в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывших бизнес-партнеров находятся в розыске. Как сообщает ТАСС со ссылкой на имеющиеся документы и собственные источники, материалы в отношении скрывшихся лиц выделены в отдельное производство.
«[Чекалина и ее экс-супруг] совершили тяжкое преступление в составе преступной группы, не все участники которой установлены и задержаны», — следует из документов. Также в них говорится, что дело в отношении неустановленных лиц было возбуждено после обыска у Лерчек дома летом 2025 года.
31 июля Гагаринский районный суд Москвы рассмотрел дело самой Чекалиной в закрытом режиме. Блогер не признала вину в незаконном выводе средств, полученных от продажи фитнес-марафонов. Суд назначил ей пять лет лишения свободы условно и обязал выплатить штраф в размере 765 млн рублей.
С момента возобновления уголовного дела и в ходе его рассмотрения блогер отказывалась от комментариев для СМИ. Перед прениями сторон Лерчек заявила о своей невиновности и просила прекратить уголовное преследование из-за болезни.
До приостановления процесса она частично признавала вину. В последнем слове блогер попросила не назначать ей штраф из-за отсутствия средств и заявила, что не знала о договоренностях между бывшим супругом и его бизнес-партнером, который дал показания и получил два с половиной года колонии.
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