В День города в Бийске будет действовать полный запрет на продажу спиртного
При этом ограничения не распространяются на предприятия общественного питания
24 июня 2026, 10:33, ИА Амител
В Бийске в День города введут запрет на розничную продажу алкогольной продукции. Ограничения будут действовать 26 июня — в день празднования 317-летия наукограда. Об этом сообщили в городской администрации.
По данным мэрии, запрет вводится в соответствии с законом "О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Алтайского края".
В течение праздничного дня приобрести алкогольную продукцию в магазинах и других объектах розничной торговли будет невозможно.
При этом ограничения не распространяются на предприятия общественного питания. Продажа алкогольной продукции в кафе, ресторанах и других заведениях общепита будет осуществляться в обычном режиме.
В администрации города напомнили, что подобные меры традиционно вводятся во время проведения крупных массовых мероприятий и праздничных дат.
10:36:42 24-06-2026
"ограничения не распространяются на предприятия общественного питания" - то есть власти уменьшили выручку торговых сетей и поддержали наливайки и бухлозавров? Интересное лоббирование интересов.
11:32:55 24-06-2026
Гость (10:36:42 24-06-2026) "ограничения не распространяются на предприятия общественног... наливайки и бухлозавры - не предприятия общественного питания
18:32:01 24-06-2026
На трезвую голову сильно не попразнуешь!