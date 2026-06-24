В День города в Бийске будет действовать полный запрет на продажу спиртного

При этом ограничения не распространяются на предприятия общественного питания

24 июня 2026, 10:33, ИА Амител

Алкоголь, отказ / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В Бийске в День города введут запрет на розничную продажу алкогольной продукции. Ограничения будут действовать 26 июня — в день празднования 317-летия наукограда. Об этом сообщили в городской администрации.

По данным мэрии, запрет вводится в соответствии с законом "О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Алтайского края".

В течение праздничного дня приобрести алкогольную продукцию в магазинах и других объектах розничной торговли будет невозможно.

При этом ограничения не распространяются на предприятия общественного питания. Продажа алкогольной продукции в кафе, ресторанах и других заведениях общепита будет осуществляться в обычном режиме.

В администрации города напомнили, что подобные меры традиционно вводятся во время проведения крупных массовых мероприятий и праздничных дат.