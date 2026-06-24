НОВОСТИОбщество

В День города в Бийске будет действовать полный запрет на продажу спиртного

При этом ограничения не распространяются на предприятия общественного питания

24 июня 2026, 10:33, ИА Амител

Алкоголь, отказ / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Алкоголь, отказ / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В Бийске в День города введут запрет на розничную продажу алкогольной продукции. Ограничения будут действовать 26 июня — в день празднования 317-летия наукограда. Об этом сообщили в городской администрации.

По данным мэрии, запрет вводится в соответствии с законом "О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Алтайского края".

В течение праздничного дня приобрести алкогольную продукцию в магазинах и других объектах розничной торговли будет невозможно.

При этом ограничения не распространяются на предприятия общественного питания. Продажа алкогольной продукции в кафе, ресторанах и других заведениях общепита будет осуществляться в обычном режиме.

В администрации города напомнили, что подобные меры традиционно вводятся во время проведения крупных массовых мероприятий и праздничных дат.

Алкоголь / Изображение сгенерировано

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Бийск Алтайский край праздники алкоголь
       

Комментарии 3

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Гость

10:36:42 24-06-2026

"ограничения не распространяются на предприятия общественного питания" - то есть власти уменьшили выручку торговых сетей и поддержали наливайки и бухлозавров? Интересное лоббирование интересов.

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Гость

11:32:55 24-06-2026

Гость (10:36:42 24-06-2026) "ограничения не распространяются на предприятия общественног... наливайки и бухлозавры - не предприятия общественного питания

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Александр

18:32:01 24-06-2026

На трезвую голову сильно не попразнуешь!

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