Уступки "Красному & Белому" могут спровоцировать аналогичные запросы от других крупных торговых сетей

15 июня 2026, 16:24, ИА Амител

Алкоголь / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Сеть магазинов "Красное & Белое" попросила производителей алкоголя не пересматривать цены в сторону повышения, а по возможности снизить их. С начала 2026 года многие производители подняли стоимость своей продукции на 10–17%, что привело к уменьшению покупательского спроса и доходов алкомаркетов, пишет "КоммерсантЪ".

В начале июня ретейлер направил обращения крупным производителям с просьбой оставить текущие цены без изменений или даже уменьшить их. Об этом сообщили источники, знакомые с содержанием писем. Компания обосновала свою просьбу долгосрочными партнерскими отношениями и снижением покупательной способности населения. Представители "Красного & Белого" отказались комментировать ситуацию, а в Ассоциации компаний розничной торговли не стали давать никаких разъяснений, пишет издание.

Коммерческий директор Stellar Group Александр Гревцов предположил, что решение алкомаркета связано с укреплением рубля. Представители Ladoga отметили, что снижение цен — это стандартная тактика переговоров, которую часто используют ретейлеры. Компания также применяет подобные подходы в своих обсуждениях с поставщиками.

«Алкомаркеты сталкиваются с падением доходов из-за уменьшения спроса на алкогольную продукцию, особенно в среднем ценовом сегменте. В мае 2026 года в России продали 82,64 млн декалитров спиртного, что на 6,28% меньше, чем годом ранее. Покупатели стали более пессимистичными, а после исчерпания запасов цены на алкоголь выросли: с начала 2026 года акцизы на популярные напитки значительно увеличились», — подчеркнул президент гильдии "Алкопро" Андрей Московский.

По словам Московского, снижение цен помогает поддерживать спрос. В Ladoga заявили, что для сохранения привлекательности продукции компании должны внимательно управлять своей ценовой политикой, даже если это снижает прибыль. Президент гильдии добавил, что сейчас бизнес ориентирован на удержание существующих клиентов, а не на привлечение новых.

Гревцов выразил сомнения в готовности производителей и дистрибьюторов идти на значительные уступки, но иногда у них просто нет другого выбора.

«Около 70–80% алкоголя реализуется через федеральные розничные сети, и "Красное & Белое" — одна из крупнейших сетей в этой сфере. Потеря этого канала может существенно повлиять на производителей, но уступки могут побудить другие сети также обратиться с аналогичными просьбами. Массовое снижение цен увеличит финансовую нагрузку на бизнес», — отметил Московский.

С начала 2026 года многие алкогольные компании подняли отпускные цены на 10–17%. Представители Ladoga назвали несколько причин роста себестоимости: высокие затраты на компоненты, ингредиенты, оборудование, логистику, фонд заработной платы и финансирование оборотного капитала, а также изменения в налоговом законодательстве.

Московский предположил, что издержки будут расти из-за нового порядка уплаты акцизов. С 1 июля 2026 года производители будут обязаны платить акцизы при покупке спирта, а не при отгрузке готовой продукции.