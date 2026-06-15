"Красное & Белое" просит производителей снизить стоимость алкоголя из-за падения спроса
Уступки "Красному & Белому" могут спровоцировать аналогичные запросы от других крупных торговых сетей
15 июня 2026, 16:24, ИА Амител
Сеть магазинов "Красное & Белое" попросила производителей алкоголя не пересматривать цены в сторону повышения, а по возможности снизить их. С начала 2026 года многие производители подняли стоимость своей продукции на 10–17%, что привело к уменьшению покупательского спроса и доходов алкомаркетов, пишет "КоммерсантЪ".
В начале июня ретейлер направил обращения крупным производителям с просьбой оставить текущие цены без изменений или даже уменьшить их. Об этом сообщили источники, знакомые с содержанием писем. Компания обосновала свою просьбу долгосрочными партнерскими отношениями и снижением покупательной способности населения. Представители "Красного & Белого" отказались комментировать ситуацию, а в Ассоциации компаний розничной торговли не стали давать никаких разъяснений, пишет издание.
Коммерческий директор Stellar Group Александр Гревцов предположил, что решение алкомаркета связано с укреплением рубля. Представители Ladoga отметили, что снижение цен — это стандартная тактика переговоров, которую часто используют ретейлеры. Компания также применяет подобные подходы в своих обсуждениях с поставщиками.
«Алкомаркеты сталкиваются с падением доходов из-за уменьшения спроса на алкогольную продукцию, особенно в среднем ценовом сегменте. В мае 2026 года в России продали 82,64 млн декалитров спиртного, что на 6,28% меньше, чем годом ранее. Покупатели стали более пессимистичными, а после исчерпания запасов цены на алкоголь выросли: с начала 2026 года акцизы на популярные напитки значительно увеличились», — подчеркнул президент гильдии "Алкопро" Андрей Московский.
По словам Московского, снижение цен помогает поддерживать спрос. В Ladoga заявили, что для сохранения привлекательности продукции компании должны внимательно управлять своей ценовой политикой, даже если это снижает прибыль. Президент гильдии добавил, что сейчас бизнес ориентирован на удержание существующих клиентов, а не на привлечение новых.
Гревцов выразил сомнения в готовности производителей и дистрибьюторов идти на значительные уступки, но иногда у них просто нет другого выбора.
«Около 70–80% алкоголя реализуется через федеральные розничные сети, и "Красное & Белое" — одна из крупнейших сетей в этой сфере. Потеря этого канала может существенно повлиять на производителей, но уступки могут побудить другие сети также обратиться с аналогичными просьбами. Массовое снижение цен увеличит финансовую нагрузку на бизнес», — отметил Московский.
С начала 2026 года многие алкогольные компании подняли отпускные цены на 10–17%. Представители Ladoga назвали несколько причин роста себестоимости: высокие затраты на компоненты, ингредиенты, оборудование, логистику, фонд заработной платы и финансирование оборотного капитала, а также изменения в налоговом законодательстве.
Московский предположил, что издержки будут расти из-за нового порядка уплаты акцизов. С 1 июля 2026 года производители будут обязаны платить акцизы при покупке спирта, а не при отгрузке готовой продукции.
16:39:04 15-06-2026
Забавно слышать такое от этих арендаторов комм площадей , они то не позволяют ставки пересматривать бедолагам арендодателям , которых продали риэлторы , ради кешбэка от КБ .
Счита получают на 10-15 лет в пользование площадь в беспроцентную ипотеку у неопытных арендодателей. Пусть закрываются , если не могут .
16:41:41 15-06-2026
повысить в 2 раза стоимость алкоголя, нечего спаивать народ
16:58:34 15-06-2026
гость (16:41:41 15-06-2026) повысить в 2 раза стоимость алкоголя, нечего спаивать народ... Лючче сразу в ЧЕТЫРЕ РАЗА! Я все равно не пью...
19:06:31 15-06-2026
Гость (16:58:34 15-06-2026) Лючче сразу в ЧЕТЫРЕ РАЗА! Я все равно не пью... ... Не зарекайся. Наваждение пройдет , а там в четыре раза. Обидно будет
23:05:07 15-06-2026
Гость (16:58:34 15-06-2026) Лючче сразу в ЧЕТЫРЕ РАЗА! Я все равно не пью... ... Ну и че тады лезешь в тему, с которой не знаком? Аа, диванные иксперды. Они такие.
23:07:14 15-06-2026
Гость (16:58:34 15-06-2026) Лючче сразу в ЧЕТЫРЕ РАЗА! Я все равно не пью... ... Ну и не лезь в тему пьющих, иксперд диванный
23:04:26 15-06-2026
гость (16:41:41 15-06-2026) повысить в 2 раза стоимость алкоголя, нечего спаивать народ... Для тебя, школа, охотно. В 10 раз. Проходи, че умные разговоры слушаешь
16:43:37 15-06-2026
там мороженное росфрост -очень вкусное.
алкоголь - куда еще дешевле, он там такой что его только как омывай ку заливать
23:06:39 15-06-2026
Трагати (16:43:37 15-06-2026) там мороженное росфрост -очень вкусное.алкоголь - куда ... Ты хоть попробуй, чем трещать.
17:03:40 15-06-2026
Бутылка паршивенького коньяка 750 руб. За эти деньги можно две книги с твердым переплетом купить и даже с белой бумагой или иллюстрациями. Лучше читать
17:24:09 15-06-2026
Гость (17:03:40 15-06-2026) Бутылка паршивенького коньяка 750 руб. За эти деньги можно д...
Эмм... вы цены на книги вообще видели? Дешевле спиться, чем собрать хорошую домашнюю библиотеку с нуля
17:25:51 15-06-2026
Гость (17:03:40 15-06-2026) Бутылка паршивенького коньяка 750 руб. За эти деньги можно д... Книги бесплатно в интернете
18:39:50 15-06-2026
Гость (17:03:40 15-06-2026) Бутылка паршивенького коньяка 750 руб. За эти деньги можно д... Этот алкоголь пить вообще нельзя. Отрава. Не имею ввиду именно этого производителя. Покупали коньяк и за 2000руб. Полная гадость. И не покупаем не из - за цены, а из - за отравы
23:08:03 15-06-2026
Гость (18:39:50 15-06-2026) Этот алкоголь пить вообще нельзя. Отрава. Не имею ввид... Чушь. Или антиреклама
23:07:33 15-06-2026
Гость (17:03:40 15-06-2026) Бутылка паршивенького коньяка 750 руб. За эти деньги можно д... Гон. Книги дороже.
17:19:57 15-06-2026
Может производителей сменить? А то торгуют всяким шлаком
23:08:31 15-06-2026
Гость (17:19:57 15-06-2026) Может производителей сменить? А то торгуют всяким шлаком... Себя смени. Шлак даже не пробовал.
17:24:36 15-06-2026
А можно с квартирами сделать то же самое? )))
18:12:49 15-06-2026
Гость (17:24:36 15-06-2026) А можно с квартирами сделать то же самое? )))... С бензином желательно так же ..
17:25:07 15-06-2026
Бросим пить-курить и забабахаем революцию трезвости!
23:09:23 15-06-2026
Вежливый Человек (17:25:07 15-06-2026) Бросим пить-курить и забабахаем революцию трезвости! ... Брось глупости строчить в темах, кои тя не касаются. Или это спешл реклама?
18:07:09 15-06-2026
Алкоголь приравнять к АвтоВАЗу.
21:35:06 15-06-2026
Сухой закон необходим
23:03:44 15-06-2026
Гость (21:35:06 15-06-2026) Сухой закон необходим... Запрети себе пить и гуляй подальше.
23:03:13 15-06-2026
КБ форева! Заботятся о потребителе.
08:32:30 16-06-2026
а говорят, там водку делают из опилок, и только на экспорт из обрезной доски
08:47:12 16-06-2026
Краное - белое совсем обнаглели. было прилдожение, была накопительная скидка. порою некоторые товары чуть дороже брал в КБ ради повышения процента накопительной скидки, вчера приехал в магазин - а кукукод в приложении исчез. на кассе говорят скидку отменили.
Приложение удалил прям на кассе, ибо оно было и так бесполезным, цен там почти никогда не было, огонек горел, типа смотрите в магазине она выгодная, было полезным только кукукод. Теперь его нет. теперь приложение не нужно. Да и КБ без скиди не актуален. В некоторых магазинах ценники НИЖЕ