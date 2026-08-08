В Геленджике и прилегающих округах закрыли пляжи из‑за угрозы атаки БПЛА
Доступ к пляжным зонам ограничен на фоне работы систем ПВО
08 августа 2026, 18:46, ИА Амител
8 августа власти Геленджика сообщили о закрытии всех пляжей на территории города‑курорта, а также в Кабардинском и Дивноморском сельских округах. Об этом заявил глава города Алексей Богодистов в своем сообщении в мессенджере "Макс":
Ограничения связаны с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов и последующей работой систем противовоздушной обороны.
«Уважаемые жители и гости курорта! В связи с опасностью атаки БПЛА, работой систем ПВО все пляжи в Геленджике, Кабардинском и Дивноморском сельских округах закрыты», — написал мэр города.
Глава курорта призвал жителей и туристов не поддаваться панике и подчеркнул, что приоритетом в сложившейся ситуации остается безопасность людей.
08:10:29 10-08-2026
Здрасте! приехали люди на курорт....
10:33:08 10-08-2026
медведь-шатун (08:10:29 10-08-2026) Здрасте! приехали люди на курорт....... Интересно а зачем они туда приехали..? За острыми ощущениями ?