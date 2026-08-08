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В Геленджике и прилегающих округах закрыли пляжи из‑за угрозы атаки БПЛА

Доступ к пляжным зонам ограничен на фоне работы систем ПВО

08 августа 2026, 18:46, ИА Амител

Пляж, песок, море / Сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru
Пляж, песок, море / Сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

8 августа власти Геленджика сообщили о закрытии всех пляжей на территории города‑курорта, а также в Кабардинском и Дивноморском сельских округах. Об этом заявил глава города Алексей Богодистов в своем сообщении в мессенджере "Макс":

Ограничения связаны с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов и последующей работой систем противовоздушной обороны.

«Уважаемые жители и гости курорта! В связи с опасностью атаки БПЛА, работой систем ПВО все пляжи в Геленджике, Кабардинском и Дивноморском сельских округах закрыты», — написал мэр города.

Глава курорта призвал жителей и туристов не поддаваться панике и подчеркнул, что приоритетом в сложившейся ситуации остается безопасность людей.

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Комментарии 2

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медведь-шатун

08:10:29 10-08-2026

Здрасте! приехали люди на курорт....

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Гость

10:33:08 10-08-2026

медведь-шатун (08:10:29 10-08-2026) Здрасте! приехали люди на курорт....... Интересно а зачем они туда приехали..? За острыми ощущениями ?

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