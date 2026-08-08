Доступ к пляжным зонам ограничен на фоне работы систем ПВО

08 августа 2026, 18:46, ИА Амител

Пляж, песок, море / Сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

8 августа власти Геленджика сообщили о закрытии всех пляжей на территории города‑курорта, а также в Кабардинском и Дивноморском сельских округах. Об этом заявил глава города Алексей Богодистов в своем сообщении в мессенджере "Макс":

Ограничения связаны с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов и последующей работой систем противовоздушной обороны.

«Уважаемые жители и гости курорта! В связи с опасностью атаки БПЛА, работой систем ПВО все пляжи в Геленджике, Кабардинском и Дивноморском сельских округах закрыты», — написал мэр города.

Глава курорта призвал жителей и туристов не поддаваться панике и подчеркнул, что приоритетом в сложившейся ситуации остается безопасность людей.