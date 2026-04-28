По мнению экологов, в Туапсе пора вводить режим ЧС федерального масштаба

28 апреля 2026, 14:38, ИА Амител

Пожар в Туапсе / Фото: t.me/boris_rozhin

В Туапсе из-за атаки украинских беспилотников произошел масштабный пожар на НПЗ, проводится эвакуация проживающих рядом жителей, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Max-канале.

Вечером 27 апреля НПЗ вновь атаковали беспилотники, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Пострадавших нет. На данный момент возгорание тушат 164 человека, привлечено 46 единиц техники.

«В ближайшее время группировку дополнительно увеличат. Как доложил глава Туапсинского округа Сергей Бойко, сейчас для безопасности жителей домов, расположенных рядом с НПЗ, проводится эвакуация», — рассказал Кондратьев.

28 апреля в администрации Туапсе отчитались, что работы по ликвидации ЧС из-за разлива нефтепродуктов ведутся на трех участках:

у морского терминала (укрепление защитного ограждения и сбор нефти);

в устье реки Туапсе (установлено шесть боновых заграждений, оборудована нефтеловушка, идет сбор нефти из воды экскаваторами);

на центральном пляже Туапсе (сбор нефти ведут около 200 человек и 55 единиц техники).

Напомним, беспилотники уже несколько раз атаковали НПЗ в Туапсе: в ночь с 15 на 16 апреля и в ночь с 19 на 20 апреля. Сначала пожар произошел на НПЗ, потом загорелся морской терминал. После этого в море обнаружили пятно нефтепродуктов. По оценкам Краснодарского оперативного штаба площадь загрязнения акватории составила 10 000 кв. м.

21 апреля в воздухе в микрорайонах рядом с терминалом было обнаружено превышение допустимых норм концентрации бензола, ксилола и сажи в два-три раза, сообщил Роспотребнадзор.

22 апреля в некоторых районах Туапсе прошел нефтяной дождь, жители активно делились видео, на которых видны пятна нефтепродуктов, особенно на машинах и бездомных животных.

Эколог Дмитрий Лисицын считает, что пора вводить режим ЧС федерального масштаба, чтобы привлечь больше помощи в Туапсе.