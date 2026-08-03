В Геленджике погибли шесть человек из-за упавших обломков БПЛА

Трое из них — дети

03 августа 2026, 19:37, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Геленджике обломки БПЛА упали на пляж, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Погибли шесть человек, трое из них — дети. Еще 47 отдыхающих получили ранения.

«На данный момент число пострадавших достигло около 40 человек, 17 из них доставили в медицинские учреждения Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа. Им оказывают всю необходимую помощь», — написал Вениамин Кондратьев в своем канале в "Максе".

Также он уточнил, что атака велась на гражданскую инфраструктуру.

Официально об опасности БПЛА сообщил глава Геленджика Алексей Богодистов в 08:34. Через десять минут он написал об отмене опасности.