НОВОСТИПроисшествия

В Геленджике погибли шесть человек из-за упавших обломков БПЛА

Трое из них — дети

03 августа 2026, 19:37, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Геленджике обломки БПЛА упали на пляж, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Погибли шесть человек, трое из них — дети. Еще 47 отдыхающих получили ранения.

«На данный момент число пострадавших достигло около 40 человек, 17 из них доставили в медицинские учреждения Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа. Им оказывают всю необходимую помощь», — написал Вениамин Кондратьев в своем канале в "Максе".

Также он уточнил, что атака велась на гражданскую инфраструктуру.

Официально об опасности БПЛА сообщил глава Геленджика Алексей Богодистов в 08:34. Через десять минут он написал об отмене опасности.

Беспилотник, БПЛА, дрон / Изображение сгенерировано ИИ Nano Banana 2 / amic.ru

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Комментарии 4

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Внимательный из Б

19:58:22 03-08-2026

Ужас, ни а чем неповинные люди...

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Гость

10:48:56 04-08-2026

"что атака велась на гражданскую инфраструктуру."

Там же рядом с этим пляжем абсолютно не гражданский аэропорт, который атакуют уже не первый день.

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Афиноген

12:44:06 04-08-2026

Гость (10:48:56 04-08-2026) "что атака велась на гражданскую инфраструктуру."Там... Врешь как сивый мерин

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Гость

13:48:14 04-08-2026

Атака была в Архип-Осиповке. Там ничего нет рядом. Исключительно курортное место. Это не Геленджик, кто не знает. И погибло уже 7 человек. Очень жаль. Соболезную....

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