В Геленджике погибли шесть человек из-за упавших обломков БПЛА
Трое из них — дети
03 августа 2026, 19:37, ИА Амител
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Геленджике обломки БПЛА упали на пляж, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Погибли шесть человек, трое из них — дети. Еще 47 отдыхающих получили ранения.
«На данный момент число пострадавших достигло около 40 человек, 17 из них доставили в медицинские учреждения Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа. Им оказывают всю необходимую помощь», — написал Вениамин Кондратьев в своем канале в "Максе".
Также он уточнил, что атака велась на гражданскую инфраструктуру.
Официально об опасности БПЛА сообщил глава Геленджика Алексей Богодистов в 08:34. Через десять минут он написал об отмене опасности.
19:58:22 03-08-2026
Ужас, ни а чем неповинные люди...
10:48:56 04-08-2026
"что атака велась на гражданскую инфраструктуру."
Там же рядом с этим пляжем абсолютно не гражданский аэропорт, который атакуют уже не первый день.
12:44:06 04-08-2026
Гость (10:48:56 04-08-2026) "что атака велась на гражданскую инфраструктуру."Там... Врешь как сивый мерин
13:48:14 04-08-2026
Атака была в Архип-Осиповке. Там ничего нет рядом. Исключительно курортное место. Это не Геленджик, кто не знает. И погибло уже 7 человек. Очень жаль. Соболезную....