В Госдуме обсуждают возможные социальные последствия принятия закона о семейном насилии
В центре дискуссии — баланс между защитой жертв насилия и сохранением приватности семейных отношений
24 июня 2026, 08:26, ИА Амител
Нина Останина, возглавляющая комитет Госдумы по вопросам семьи, материнства и детства от КПРФ, высказалась против законопроекта об уголовной ответственности за домашнее насилие, предложенного депутатами от партии "Новые люди". В интервью Агентству городских новостей "Москва" она выразила опасения, что принятие такого закона может отпугнуть молодых людей от создания семьи.
Останина отметила, что в настоящее время распадается восемь из десяти семей. Она подняла вопрос о целесообразности введения дополнительных мер, которые могут привести к увеличению числа разводов. Также она выразила беспокойство, что мужчины будут опасаться даже легких прикосновений к своим женам, боясь обвинений в насилии.
«Если все десять семей будут разводиться, есть ли смысл в принятии закона? Будет ли молодежь вступать в брак? Или парни будут бояться? Любое прикосновение к жене дома может быть расценено как нарушение закона. Поэтому нужно семь раз отмерить, а один раз отрезать», — заявила Останина.
По ее мнению, авторы законопроекта должны более тщательно изучить возможные последствия.
«Я не видела анализа, который бы показал, как это повлияет на желание создавать семьи и как скажется на разводах», — добавила она.
Останина подчеркнула, что при принятии новых законов политики должны учитывать возможные социальные последствия.
«Молодежь будет осторожничать с браком, а это может привести к отказу от деторождения», — отметила она.
Депутат также указала, что в законодательстве уже предусмотрена уголовная ответственность за физическое насилие, независимо от места его совершения.
Ранее в России предложили увеличить сроки бракоразводного процесса в два раза. По мнению сенатора, это даст супругам время на взвешенное решение и поможет снизить количество импульсивных разводов.
08:31:32 24-06-2026
Парни не захотят в брак. И правильно!
08:37:55 24-06-2026
Да и девки современные тоже не особо стремятся, кому нужны спиногрызы в молодости, они как якорь, лучше путешествовать и делать карьеру/бизнес, пока молодой.
08:43:16 24-06-2026
То есть без возможности бить жену и детей в брак они не захотят?.. Может, и нафиг тогда такие браки? Что значит "легкие прикосновения", это после которых в больничку с переломами попадают, или как?
09:09:22 24-06-2026
За побои и так есть уголовка за нанесение тяжких телесных, зачем еще одну статью плодить? Какая разница в браке человек или не в браке будет бить другого человека? А потенциальных злоупотреблений может быть море.
Недавно видел интервью какой-то девушки, которая выступала за то, чтобы при разводе квартира, даже если бы она не была куплена в браке, а целиком принадлежала мужу, автоматом переходила бы в ее собственность, в случае если в браке родился ребенок. Судя по комментариям под этим видео - мужики перестанут женить вообще.
Наоборот пора пресечь порочную практику, когда ребенок целиком и полностью передается матери в случае развода. Нужно совместное воспитание. И отец и мать должны иметь право проводить время с ребенком в равных долях. Допустим неделю живет у матери, неделю у отца. И никаких алиментов при этом не нужно! Количество разводов упадет в разы. Ведь не секрет многие женщины рожают, разводятся и тянут с мужика алименты. И ладно бы тратили на ребенка, так чаще всего на себя деньги спускают, катаясь на море, а ребенка спихивая на бабушку. А не будет алиментов - не будет искушения разводиться из-за желания пожить за чужой счет.
09:45:50 24-06-2026
ыть (09:09:22 24-06-2026) За побои и так есть уголовка за нанесение тяжких телесных, з... и ведь тоже не секрет, что большинство мужиков сливаются после развода и начинают всячески снижать официальный доход, чтобы, не дай боже, бывшая не разбогатела..
09:59:48 24-06-2026
ыть (09:09:22 24-06-2026) За побои и так есть уголовка за нанесение тяжких телесных, з... Да блин) Очередной пример мужской логики. Бывшая на четверть от его зп катается на Мальдивы, содержит любовника и купила золотой унитаз. А он на две трети пожрать купить не в состоянии. И да, спихивают детей на женщин (новых жен, сестер и матерей) как раз мужчины. И еще к слову - нет никакого приоритета в матерей в суде. Но это ж надо хотя бы заявление написать о том, что ты хочешь того ребенка с собой оставить. Чем обычно никто не заморачивается. Ну и классика - для того, чтобы злой суд оставил ребеночка с тобой, ты должен знать некоторые вещи - например, есть ли у него болячки и какие, в каком он классе и т.д. С чем тоже обычно у отцов-героев плохо.
11:01:24 24-06-2026
Гость (09:59:48 24-06-2026) Да блин) Очередной пример мужской логики. Бывшая на четверть... Нормальная логика, скажи нет такого, нет "девочек" тарелочниц и черных вдов нет. Паразитное мировоззрение уже вещае что мужик должен при жизни создать девочке пассивный доход, что если его не стало, то у нее все норм, бабосик капает, а уж квартирку попытаться отжать классика.
12:52:52 24-06-2026
Гость (11:01:24 24-06-2026) Нормальная логика, скажи нет такого, нет "девочек" тарелочни... если ты салатом угостить не в состоянии, наследник старого жигуля, то не переживай за свои " финансы"
09:01:36 24-06-2026
А чем домашнее насилие отличается от не домашнего насилия? Или побои нанесенные при домашнем насилии чем отличаются от побоев при недомашнем насилии? Если женщина не пишет заявление в полицию и терпит. Ей кто виноват? Почему в отношении мужчин есть много правил и поговорок. Типа на жену и на машину не жалуйся сам выбирал. Этим то кто виноват. Что они заявления пишут и забирают или вообще не пишут. Этим то особям кто выбирал? Что демагогию разводить. Насилие есть насилие. Домашнее не домашнее. Так дойдем. Жены будут мужей за изнасилование привлекать. Заставь обезьяну богу молится.....Неписанная истина- ударил все развод и заявление в полицию. Вы уже потерпевшая. Если вы допускаете что вас ударили и вы дальше жена. То потерпевший уже муж. Он хочет от вас избавится а вы не уходите. А вы просто жена которую можно бить. Боксёрская груша. И нечего жаловаться. Заявление не надо забирать. Если писали конечно.
09:55:04 24-06-2026
Вася (09:01:36 24-06-2026) А чем домашнее насилие отличается от не домашнего насилия? И... То есть вы считаете, что в браке изнасилований не бывает?.. Отлично, чо.
10:25:16 24-06-2026
Гость (09:55:04 24-06-2026) То есть вы считаете, что в браке изнасилований не бывает?.. ... Обожди. Мужик женится чтобы у него была баба и законное право ей овладевать в любой момент как захочется. О каком изнасиловании идёт речь? В загсе слово "Да", которое произносит невеста, означает что он её теперь будет познавать всяко, в любое время, и в любое место. Иначе пусть говорит "Нет" и идёт кормить восемь кошек.
10:58:40 24-06-2026
Гость (10:25:16 24-06-2026) Обожди. Мужик женится чтобы у него была баба и законное прав... То есть женщина в браке не человек, а имущество. Не имеющее никаких прав. А давай развернем это в другую сторону - в брак ведь двое вступают? Если ты не можешь, а ей надо, она тоже право имеет, или как? А вообще страшно, ведь этот человек где-то рядом ходит.
11:44:10 24-06-2026
Гость (10:58:40 24-06-2026) То есть женщина в браке не человек, а имущество. Не имеющее ... А как тебе ответить, если комментарии удаляют? Никак.
13:54:57 24-06-2026
Гость (11:44:10 24-06-2026) А как тебе ответить, если комментарии удаляют? Никак.... интересно почему их удаляют, да?
11:23:35 24-06-2026
Гость (10:25:16 24-06-2026) Обожди. Мужик женится чтобы у него была баба и законное прав...
Вот из-за существования до сих пор подобных уродов среди мужчин современные женщины предпочитают оставаться одни, чем быть чьей-то бесправной вещью для секса
15:23:19 24-06-2026
Гость (11:23:35 24-06-2026) ...современные женщины предпочитают оставаться одни, чем быть чьей-то бесправной вещью для секса А ты похоже выходишь замуж исключительно чтобы не давать, потом дать один раз, и отжать квартиру вместе с алиментами? Уж лучше вечер с тарелочницей провести, чем с тобой всю жизнь портить.
13:53:24 24-06-2026
Гость (10:25:16 24-06-2026) Обожди. Мужик женится чтобы у него была баба и законное прав... ласкал тебя пока что только... ветер) все свои несбыточные подростковые фантазии озвучил?
15:38:31 24-06-2026
Вася (09:01:36 24-06-2026) А чем домашнее насилие отличается от не домашнего насилия? И... если Вася ударит Олега на улице - то будет заведено дело. А если заявление пишет жена, то кухонного боксера просто отпускают (если забрали) или вовсе не дают ход делу
09:30:31 24-06-2026
Бабу в семье никто клещами не держит. Не нравится - пусть уходит на все четыре стороны. Нет никакого семейного насилия, некоторые люди просто любят страдать, их это заводит.
09:40:32 24-06-2026
Гость (09:30:31 24-06-2026) Бабу в семье никто клещами не держит. Не нравится - пусть ух...
Нет никакой мужской депрессии. Мужики просто работают-работают, а потом уходят в гараж и вешаются
11:06:52 24-06-2026
Гость (09:40:32 24-06-2026) Мужики просто работают-работают, а потом уходят в гараж и вешаются Это если гараж есть. Если нет - на кухне.
13:49:12 24-06-2026
Гость (09:30:31 24-06-2026) Бабу в семье никто клещами не держит. Не нравится - пусть ух... в семье не надо никого держать,семью надо стоить,в угоду не только себе ,но и второй половине
09:32:56 24-06-2026
статья- бред.
семейные отношения на пещерном уровне.
11:11:42 24-06-2026
Гость (09:32:56 24-06-2026) статья- бред.семейные отношения на пещерном уровне.... Отнюдь, милейший. В пещере чётко всё было регламентировано, кто главный, кто нет. И была гармония в отношениях.
Нынешний уровень совсем не пещерный. В пещерах баба не голосила просто так, не занималась йогой, и не выносила мозг мужику.
13:18:38 24-06-2026
Гость (11:11:42 24-06-2026) Отнюдь, милейший. В пещере чётко всё было регламентировано, ... в пещерах семьями не жили, а общинами, племенами.
09:39:42 24-06-2026
Почти половина убитых женщин в России погибают от рук мужа или партнера
10:26:18 24-06-2026
Гость (09:39:42 24-06-2026) Почти половина убитых женщин в России погибают от рук мужа и... "Выпросила" - типичная причина
11:00:26 24-06-2026
Гость (10:26:18 24-06-2026) "Выпросила" - типичная причина... То есть вы считаете, что можно убивать за "выпросила"?.. На улице тоже много кто выпрашивает, скольких уже убили? Вангую, ни одного. Но женщину при этом можно.
12:56:30 24-06-2026
Гость (11:00:26 24-06-2026) То есть вы считаете, что можно убивать за "выпросила"?.. На ... у нас уровень агрессии выше общемирового, нормальным считается бить детей и своих и чужих, тех кто слабее,женщин. как еще этот яркий представитель должен считать?
09:46:27 24-06-2026
это системное.
а исходная причина - прогрессирующее обнищание.
10:26:59 24-06-2026
на кой черт это все надо, раз необходимо законодательно регулировать силу и интенсивность зуботычин
10:34:26 24-06-2026
Данный закон уже пытаются протащить давно.
Цель - окончательно разрушить институт семьи.
Кому интересно - можно покурить интернеты - проводился детальный анализ этой инициативы и негативные последствия в случае его принятия. Анализ проводили женщины кстати.
Вкратце - по данному закону по одному сигналу органы вправе применить карательные меры, изымать ребенка и семьи безо всяких разбирательств. Просто по одному сигналу.
10:53:33 24-06-2026
Гость (09:59:48 24-06-2026) Да блин) Очередной пример мужской логики. Бывшая на четверть... Очередной пример женской логики. Есть статистика по решениям судов, где есть прямое заявление от отцов, готовых воспитывать детей, но отдают почему-то матерям, особенно детей младшего возраста. Причем мать сама себя прокормить не в состоянии, ибо работает на низкооплачиваемой работе, а хочет еще ребенка на себя взвалить, а жить будут на алименты от отца. Полным полно случаев кукушек, которые своих детей скидывают на кого угодно, а сами пускаются в путь за новыми мужиками. Мир давно изменился, мужики стали куда ответственнее, чем женщины.
11:01:56 24-06-2026
ыть (10:53:33 24-06-2026) Очередной пример женской логики. Есть статистика по решениям... Есть) И эта статистика говорит ровно об обратном) Но вы даже тут врете.
13:38:44 24-06-2026
Гость (11:01:56 24-06-2026) Есть) И эта статистика говорит ровно об обратном) Но вы даже... Отталкиваясь от практики, если исходить из того, что каждый из родителей просит определить место жительства ребенка с ним, и при этом оба родителя характеризуются положительно, в пользу мужчин выносится не более 5–6% решений.
Погуглите, практика говорит о том, что я прав, а вы врунишка. Вот прям скопируйте фразу выше и забейте в поисковик.
Я понимаю, вам не хочется терять доход от алиментов, но рано или поздно к этому и придем.
Я бы еще вводил обязательные ДНК-тесты в роддоме, чтобы сразу было понятно, является ли муж отцом ребенка.
13:42:20 24-06-2026
ыть (13:38:44 24-06-2026) Отталкиваясь от практики, если исходить из того, что каждый ... про ДНК прям в точку
и чтобы жене СМС приходил с результатами, сколько у ее благоверного детей на стороне
13:48:19 24-06-2026
Гость (13:42:20 24-06-2026) про ДНК прям в точкуи чтобы жене СМС приходил с результ... А почему нет - пусть работает в обе стороны. Равноправие. Вот только почему-то женщины 90% по соцопросам против)))
14:06:24 24-06-2026
ыть (13:48:19 24-06-2026) А почему нет - пусть работает в обе стороны. Равноправие. Во... опять какие-то тайные соцопросы,о которых никто не знает
14:12:06 24-06-2026
Гость (14:06:24 24-06-2026) опять какие-то тайные соцопросы,о которых никто не знает... Вам что Гугл отрезали? Ну поищите Яндексом)
14:18:48 24-06-2026
ыть (14:12:06 24-06-2026) Вам что Гугл отрезали? Ну поищите Яндексом)... а мне зачем это искать? меня подобные вещи не волнуют. а вы можете ссылкой поделиться,на достоверный источник. если он есть конечно
14:09:11 24-06-2026
Гость (13:42:20 24-06-2026) про ДНК прям в точкуи чтобы жене СМС приходил с результ... вот удивительно-если аж почти все женщины против ДНК теста,почему этот камент словил минус ? счастливые ходоки налево семьи терять не хотят?
11:13:09 24-06-2026
ыть (10:53:33 24-06-2026) Очередной пример женской логики. Есть статистика по решениям... Истину глаголишь, брат. Я не видел толпы мужиков на курсах личностного роста и духовных практиках, потому что мужики реально пашут чтобы обеспечить свою семью. Но курицы этого не понимают.
11:35:27 24-06-2026
Гость (11:13:09 24-06-2026) Истину глаголишь, брат. Я не видел толпы мужиков на курсах л... то есть все-таки на курсы похаживаешь, получается) видел-не видел... да и курицы вокруг тебя, которые не понимают... Петух?
11:37:39 24-06-2026
Гость (11:13:09 24-06-2026) Истину глаголишь, брат. Я не видел толпы мужиков на курсах л... сами дураки на курицах женятся - вот и пашите хоть на 3 х работах
12:58:57 24-06-2026
ыть (10:53:33 24-06-2026) Очередной пример женской логики. Есть статистика по решениям... отэцхерой прям! у бывшей мизерная зп, а ты еще с нее алименты сдери
13:42:38 24-06-2026
Гость (12:58:57 24-06-2026) отэцхерой прям! у бывшей мизерная зп, а ты еще с нее алимент... А почему нет? Если ребенок живет со мной, то бывшая должна платить алименты на его содержание. Мужик же платит, когда ребенок живет с матерью. А если ей бедной и несчастной не хватает на жизнь ее мизерной зарплаты - пусть найдет вторую работу, как это делает мужик. У нас равноправное общество, почему вы хотите дискриминировать мужчин, я чот не пойму?
14:01:29 24-06-2026
ыть (13:42:38 24-06-2026) А почему нет? Если ребенок живет со мной, то бывшая должна п... я ничО не хочу,тем паче от подобных героев
а хвалиться тем,что у жены заработок мизер-ну такое.
с работой сложно,перед декретом на хорошее место не берут,после тоже,из-за детских больничных.где взять стаж и норм заработок?
в декрете на мизерном пособии женщина полностью финансово зависима вот от таких вот крохоборов.-почему вы их дискриминируете? дайте выйти ей на рАвный фин заработок,потом бодайтесь.
14:39:26 24-06-2026
Гость (14:01:29 24-06-2026) я ничО не хочу,тем паче от подобных героева хвалиться те... Не надо передергивать, у вас получается, родили ребенка и сразу развелись, а бедная несчастная мать, осталась без ребенка, платит алименты и работает на низкооплачиваемой работе.
Возьмите другую ситуацию. Развелись спустя 12 лет после рождения ребенка. Мать по какой-то причине работает на низкооплачиваемой работе и в силу каких-то причин решает развестись, думая, что суд оставит ребенка ей, и они спокойно будут жить на алименты от бывшего мужа. Но, внезапно, ребенок категорически заявляет, что хочет жить с отцом, отец обеими руками только за, суд оставляет ребенка с ним. Бывшую жену суд обязал платить на ребенка алименты. Ребенка не должно волновать, что у матери мизерная зарплата и ей не хватает. Не хватает – пусть идет работает. У нее была возможность выйти на рАвный заработок с мужем, но не повезло, увы, так бывает.
Почему когда мужик мало получает – он должен извернуться, но платить алименты и как-то жить, а женщину мы должны вдруг пожалеть и простить ей алименты. Чего вдруг?
Это и называется равноправием, а не крохоборством.
15:29:06 24-06-2026
ыть (14:39:26 24-06-2026) Не надо передергивать, у вас получается, родили ребенка и ср... передергивать не умею,в силу гендерных признаков.
крохоборство-это рассуждения мужчины,что если у его дамы маленькая зп-то она не сможет воспитать его ребенка,и ее нужно наказать еще сильнее
при том разделить опеку пополам-ни от одного мужчины такого предложения высказано не было
так что да, крохобор он и есть,ему насолить бывшей важнее,даже на те три ее копейки,чем сохранить добрые отношения
15:43:34 24-06-2026
Гость (15:29:06 24-06-2026) передергивать не умею,в силу гендерных признаков.крохобо... «Передергивать» в разговоре — это сознательное искажение информации, подмена фактов или мыслей собеседника в свою пользу. Какие такие признаки вы имели в виду?
Про опеку пополам я уже писал в самом первом комментарии. Если опека равноправная, то алименты никто не платит, содержат в равных долях. Но женщины почему-то перевозбудились, видимо не хотят терять алименты.
Отца-одиночку воспитывающего ребенка назвать крохобором за то, что он хочет получить с матери деньги для ребенка – это сильно, прям не знаю, кем надо быть, чтобы своему ребенку денег зажать. Может быть крохоборицей?))
15:56:05 24-06-2026
ыть (15:43:34 24-06-2026) «Передергивать» в разговоре — это сознательное искажение инф... бооожеее
крохобор, к тому же душнила.... оставь воспитательные простыни для своей содержанки,если кому-то не повезло в тебя вляпаться
17:57:44 24-06-2026
Гость (15:56:05 24-06-2026) бооожееекрохобор, к тому же душнила.... оставь воспита... Бугага, я смотрю у тебя знатно пригорело)))
15:03:56 24-06-2026
ыть (13:42:38 24-06-2026) А почему нет? Если ребенок живет со мной, то бывшая должна п... Вы будете равны ровно с той минуты, когда первый мужик родит ребенка, а пока что - увы!...
15:47:14 24-06-2026
Гость (15:03:56 24-06-2026) Вы будете равны ровно с той минуты, когда первый мужик родит... Угу, сначала родите ребенка без мужской спермы, а потом рассуждайте о рождении, а пока увы! Это во-первых.
А во-вторых, у нас в конституции страны написано о равноправии ее граждан, хотите оспорить? Или может быть вы мужчин считаете неполноценными?
15:59:55 24-06-2026
ыть (15:47:14 24-06-2026) Угу, сначала родите ребенка без мужской спермы, а потом расс... Или может быть вы мужчин считаете неполноценными?
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в ветке именно такие отметились
16:54:18 24-06-2026
ыть (15:47:14 24-06-2026) Угу, сначала родите ребенка без мужской спермы, а потом расс... так сам мужик и без надобности, нужна только семенная жидкость, а это абсолютно не ценный ресурс, вот если бы яйцо отрезали для оплодотворения, то тогда да, можно было бы говорить про равноценный вклад в создание ребенка
16:58:28 24-06-2026
Гость (16:54:18 24-06-2026) так сам мужик и без надобности, нужна только семенная жидкос... Тогда бы не было многодетных семей у одних родителей.
18:44:39 24-06-2026
Гость (16:58:28 24-06-2026) Тогда бы не было многодетных семей у одних родителей.... по-моему звучит офигенно)
14:59:39 24-06-2026
ыть (10:53:33 24-06-2026) Очередной пример женской логики. Есть статистика по решениям... Об этой природе вещей давно народ в пословице сказал: " Без отца ребенок наполовину сирота, а вот без матери - круглая сирота".
15:50:59 24-06-2026
Гость (14:59:39 24-06-2026) Об этой природе вещей давно народ в пословице сказал: " Бе... Народ-то у нас не тупой, говорил это про смерть отца или матери, у него и в мыслях не было, что можно развестись. А новые реалии вполне позволяют жить полноценно с отцом. Хочет с матерью повидаться - пожалуйста, она вполне себе жива и здорова, сходи повидайся.
11:25:22 24-06-2026
Гость (11:06:52 24-06-2026) Это если гараж есть. Если нет - на кухне....
В туалете, на кухне и повешаться то на чем
13:01:18 24-06-2026
Гость (11:25:22 24-06-2026) В туалете, на кухне и повешаться то на чем... окно
женщины от счастливых браков и декриминализированных побоев часто не видят иного выхода
13:13:27 24-06-2026
Гость (13:01:18 24-06-2026) окноженщины от счастливых браков и декриминализированных... Я смотрю тут собрались знатоки решения семейных проблем, и варианты все такие интересные: гараж, туалет, кухня, окно...
11:33:06 24-06-2026
В во всех развитых странах существуют такой закон, а разводов в них меньше чем в России, аргумен даже на троечку не тянет.
11:58:25 24-06-2026
Гость (11:33:06 24-06-2026) В во всех развитых странах существуют такой закон, а разводо... Да-да, то-то они все воют что институт семьи полностью там разрушен, создавать браки никто не хочет. Курицы доигрались
12:50:42 24-06-2026
Гость (11:58:25 24-06-2026) Да-да, то-то они все воют что институт семьи полностью там р... А кто воет-то?.. Это раз. Два - модель т.н. традиционного брака - это про выживание. Когда без мужа женщина и дети были обречены. И вместе семью держали чисто экономические причины. Сейчас этих причин давно нет, значит логично, что вместе людей должно держать что-то другое. Условно - когда вместе им лучше, чем по одному. Ну так стройте брак на этих основаниях. Но нет, вы же по-прежнему хотите власти и чтобы вас почитали просто по причине наличия гениталий определенного вида. И обслуживали. А поезд уже давно ушел.
13:02:37 24-06-2026
Гость (12:50:42 24-06-2026) А кто воет-то?.. Это раз. Два - модель т.н. традиционного бр... верно
особенно после 40 лет-мужчинам брак нужнее, чем женщинам
13:14:25 24-06-2026
Гость (13:02:37 24-06-2026) верноособенно после 40 лет-мужчинам брак нужнее, чем жен... вы вот посмешили конкретною
13:22:52 24-06-2026
Гость (13:02:37 24-06-2026) верноособенно после 40 лет-мужчинам брак нужнее, чем жен... Им обслуга безропатная нужна, при этом ещё чтобы восхищалась им.
19:28:38 24-06-2026
Гость (13:22:52 24-06-2026) Им обслуга безропатная нужна, при этом ещё чтобы восхищалась... Нам нужен всего лишь надёжный человек рядом, а не меркантильное создание с деморежимом в начале
13:38:36 24-06-2026
Гость (13:02:37 24-06-2026) верноособенно после 40 лет-мужчинам брак нужнее, чем жен... Это ваши фантазии.
Мужчина самодостаточен при любом доходе, женщина очень уязвима, даже с деньгами
13:47:24 24-06-2026
Гость (13:38:36 24-06-2026) Это ваши фантазии.Мужчина самодостаточен при любом доход...
нее,вот это как раз ваши фантазии
ибо с возрастом скуфам себя тяжее обслуживать,здоровье не то,а если мамкин лялька-то и ей стал в тягость
а так как дамы для вас-обслуга,вот и ищете вы отношений больше и активнее. а женщина обслугой быть больше не хочет,она самодостаточна,активна,самостоятельна,и штанывдоме для нее больше не привилегия ,а тягость, в которую далеко не каждая готова наступить
14:06:42 24-06-2026
Гость (13:38:36 24-06-2026) Это ваши фантазии.Мужчина самодостаточен при любом доход... Абсолютно верно, мужчина выживет при любых обстоятельствах, в отличие от тетки, которая сможет выжить только если прилепится к какому-нибудь мужчине. Конечно тетки это не хотят признавать, их нытье в данной ветке тому доказательство, но это факт :-)
14:28:52 24-06-2026
Гость (14:06:42 24-06-2026) Абсолютно верно, мужчина выживет при любых обстоятельствах, ... вот именно. мир был построен на силе мужика, загнавшем женщин в рабскую бытовуху. ничего нельзя было-разводиться, работать, на улицу выйти,наследство получить,если нет мужа,особо одаренные в тряпки до пят заматывают. вы этим гордитесь,по тем временам скучаете? что раньше строили семью на физической силе?
19:39:53 24-06-2026
Гость (14:06:42 24-06-2026) Абсолютно верно, мужчина выживет при любых обстоятельствах, ... Был такой эксперимент, поселили на два острова мужчин и "девочек" типо выживайте. Мужики в рай попали, шалаши строили, охотились, все норм. С мадамами думаю предельно ясно что происходило.
14:21:02 24-06-2026
Гость (13:38:36 24-06-2026) Это ваши фантазии.Мужчина самодостаточен при любом доход... женщина очень уязвима, даже с деньгами
и в чем же уязвима? тем,что ее проще ударить или убить?
13:46:37 24-06-2026
Гость (13:02:37 24-06-2026) верноособенно после 40 лет-мужчинам брак нужнее, чем жен... Угу, то-то на сайтах знакомств толпы женщин 40+ и мизер мужиков за сорок. И если мужики 40+ появляются на сайтах знакомств, то они находят себе помоложе. А женщины 40+ дикий неликвид. Ну или зумеры как экзотику милф на пару ночей находят, но женятся все равно на молодых.
13:50:06 24-06-2026
Гость (13:46:37 24-06-2026) Угу, то-то на сайтах знакомств толпы женщин 40+ и мизер мужи... про женятся - это вы уверены???
к такому возрасту имущественные отношения входят в активную фазу.
13:56:38 24-06-2026
Гость (13:46:37 24-06-2026) Угу, то-то на сайтах знакомств толпы женщин 40+ и мизер мужи... я статистику сайтов не веду, там не бываю
а вы там всех знаете,наверно просто так
опять же-знакомиться не равно бежать замуж
13:58:09 24-06-2026
Гость (13:46:37 24-06-2026) Угу, то-то на сайтах знакомств толпы женщин 40+ и мизер мужи... Мужик прекрасен в любом возрасте пока дышит, а вот дамы уже после 30+ становятся никому не нужны для серьезных отношений. 40+ это вообще кресло, кошки, спицы, телевизор и тонометр. 50+ "баба Лена, вы сегодня только на одном костыле, поздравляю".
14:15:27 24-06-2026
Гость (13:58:09 24-06-2026) Мужик прекрасен в любом возрасте пока дышит, а вот дамы уже ... вот и живите в этой одинокой потребительской иллюзии
люди с мозгами так никогда не считали
13:12:13 24-06-2026
Гость (12:50:42 24-06-2026) И обслуживали. А поезд уже давно ушел.Про обслуживанием вы подразумеваете забросить вещи в стиралку, посуду в посудомойку, включить робота-пылесоса и встретить курьера с доставкой? Уработались вусмерть как я посмотрю. То ли ночами ткань ткут чтобы к утру у мужа новая рубаха была, то ли на Озоне её заказывают на мужнины деньги. Непонятно.
Что касается гениталий - сие выросло по образу и подобию Божьему, так что смиритесь и наслаждайтесь частичкой Божественного Замысла, коя предлагается вам абсолютно бескорыстно.
14:04:01 24-06-2026
Гость (13:12:13 24-06-2026) Про обслуживанием вы подразумеваете забросить вещи в стиралк...
и только мужской труд до сих пор на уровне пещеры-сарай топором срубил,быка завалил,дров заготовил,избу поправил.все мозолистыми рученьками
14:15:59 24-06-2026
Гость (13:12:13 24-06-2026) Про обслуживанием вы подразумеваете забросить вещи в стиралк...то ли на Озоне её заказывают на мужнины деньги Озон это для мужиков, а для дам вайлдберриз - понимать надо!
14:24:12 24-06-2026
"Что касается гениталий - сие выросло по образу и подобию Божьему, так что смиритесь и наслаждайтесь частичкой Божественного Замысла, коя предлагается вам абсолютно бескорыстно." - Ага, за тарелочку борща, пюре с котлеткой, за рубашечку из-под утюга, за чистые/выглаженные носки/трусы/футболки (желательно в руки, чтобы не искать) и т.д. Ну и эстетичный вид своей фигуре после родов не забудь, дорогая, вернуть, а то молодые-то, вон - пачками по улице выгуливаются, вдруг кто понравится. А потом вообще не понятно, что с тобой, какой-то климакс, гормоны - это ты, голубшка, брось, это всё от лукавого, ешь много, не двигаешься, вот и разнесло, а то - гормоны, гормоны!...
16:07:18 24-06-2026
Гость (13:12:13 24-06-2026) Про обслуживанием вы подразумеваете забросить вещи в стиралк...
что, есть ещё настолько тупые люди, что считают, что кормить и убирать за собой это то же самое, что "бытовничать" в семье или даже за ещё одним человеком убирать?а за 2-3 детьми и мужем? завтрак обед ужин по расписанию,уроки,глажка,секции ,школа,между делом на работу попасть...мдее
14:52:46 24-06-2026
Гость (11:33:06 24-06-2026) В во всех развитых странах существуют такой закон, а разводо... Так там и браков меньше, и все по причине платного развода, цены в Германии, например, еще в 2000-х составляли 10 т. евро, вот и не женятся
15:03:22 24-06-2026
Не пойму, здесь мужчины или дурачки? Да где вы видели "после" 30-ти ненужных женщин со спицами и собачками? Да , они есть, но их крайне мало, и среди мужского пола такие тоже есть, правда, наверное, им партнер нужен с такими же гениталиями как у него. Или закоренелые холостяки, но их совсем единицы. А к старости все! хорошие и плохие мальчики страются прилепиться к женщинам, ведь даже те, кто считал себя суперменом, женившись на дочке, а то и внучке по возрасту, понимают, там и воды никто не подаст, детей-то он уже давно не был способен завести, значит обеспечил чужих со своей молодайкой и её любовником. Да, пожилых одиноких женщин больше, потому что мужчины слабые, умирают раньше, но поверьте, мало кто их тех бабушек желает опять жить прислугой, особенно в городе. Да и не зарятся они на ваши пенсии, а имеют свои , а некоторые подрабатывают лет до семидесяти и при наличии детей, внуков, правнуков и подружек и разных клубов и секций им просто некогда скучать. Если кому-то нужен дедок, то только кликни, тут же пяток найдется-неухоженных, больных ,объевшихся ролтона и колбасы, охота, бери отмывай, откармливай, заботься. И случается, подбирают и заботятся, у женщин это в крови. Так что потуги дурачков принизить и оскорбить женщин бессмысленны. Это обиженки, которые не сумели сохранить семью и удержать своих жен.
15:31:48 24-06-2026
гость (15:03:22 24-06-2026) Не пойму, здесь мужчины или дурачки? Да где вы видели "посл... Истина!
18:48:05 24-06-2026
А про любовь никто и не вспомнил!
20:42:28 24-06-2026
Александр (18:48:05 24-06-2026) А про любовь никто и не вспомнил!... Контекст статьи о том, до чего от любви - один шаг.