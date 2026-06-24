В центре дискуссии — баланс между защитой жертв насилия и сохранением приватности семейных отношений

24 июня 2026, 08:26, ИА Амител

Брак / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Нина Останина, возглавляющая комитет Госдумы по вопросам семьи, материнства и детства от КПРФ, высказалась против законопроекта об уголовной ответственности за домашнее насилие, предложенного депутатами от партии "Новые люди". В интервью Агентству городских новостей "Москва" она выразила опасения, что принятие такого закона может отпугнуть молодых людей от создания семьи.

Останина отметила, что в настоящее время распадается восемь из десяти семей. Она подняла вопрос о целесообразности введения дополнительных мер, которые могут привести к увеличению числа разводов. Также она выразила беспокойство, что мужчины будут опасаться даже легких прикосновений к своим женам, боясь обвинений в насилии.

«Если все десять семей будут разводиться, есть ли смысл в принятии закона? Будет ли молодежь вступать в брак? Или парни будут бояться? Любое прикосновение к жене дома может быть расценено как нарушение закона. Поэтому нужно семь раз отмерить, а один раз отрезать», — заявила Останина.

По ее мнению, авторы законопроекта должны более тщательно изучить возможные последствия.

«Я не видела анализа, который бы показал, как это повлияет на желание создавать семьи и как скажется на разводах», — добавила она.

Останина подчеркнула, что при принятии новых законов политики должны учитывать возможные социальные последствия.

«Молодежь будет осторожничать с браком, а это может привести к отказу от деторождения», — отметила она.

Депутат также указала, что в законодательстве уже предусмотрена уголовная ответственность за физическое насилие, независимо от места его совершения.

Ранее в России предложили увеличить сроки бракоразводного процесса в два раза. По мнению сенатора, это даст супругам время на взвешенное решение и поможет снизить количество импульсивных разводов.