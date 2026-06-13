В России предложили увеличить сроки бракоразводного процесса в два раза
По мнению сенатора, это даст супругам время на взвешенное решение и поможет снизить число импульсивных разводов
13 июня 2026, 19:48, ИА Амител
Член комитета Совета Федерации по социальной политике Наталия Косихина предложила рассмотреть возможность увеличения сроков бракоразводного процесса. Об этом она сообщила ТАСС.
Сенатор считает необходимым продлить сроки расторжения брака минимум в два раза: с трех до шести месяцев — если в семье есть дети, и с одного до трех месяцев — если детей нет. По словам Косихиной, сегодня брак можно расторгнуть всего за месяц при отсутствии детей и имущественных споров, а в остальных ситуациях процесс обычно занимает около трех месяцев.
Косихина отметила, что нередко решения о расставании принимаются сгоряча, на пике эмоций. Спустя время чувства остывают, и люди начинают сожалеть о совершенном, но семья уже юридически разрушена.
Увеличение сроков развода даст супругам больше времени на раздумья и поможет избежать фатальных ошибок, совершенных в порыве.
Вопрос сбережения традиционных семейных ценностей и снижения числа разводов находится на особом контроле у руководства страны. Косихина напомнила, что ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко указывала на необходимость соответствующих законодательных изменений. Матвиенко подчеркивала, что в других странах процедура расторжения брака занимает гораздо больше времени, чем в России.
Косихина подчеркнула, что задача законодателей — создать условия, при которых решение о будущем семьи будет максимально взвешенным, а сохранение семьи следует считать приоритетом. Ранее юрист предупредила о росте домашнего насилия при ужесточении разводов.
20:03:37 13-06-2026
Лучше в 10 раз
16:28:31 14-06-2026
Гость (20:03:37 13-06-2026) Лучше в 10 раз...
В 100, и тогда вообще никто не будет оформлять брак официально, потому что зачем нужен этот геморрой?
20:07:15 13-06-2026
Да отмените уж, шобы путь был в один конец!
20:15:11 13-06-2026
т,е, всё тоже самое но в 2 раза медленнее ?
как в "Почта России - ленивцы Зверополис" ?
20:35:13 13-06-2026
да кому какое дело-хотят пусть женятся хотят-пусть разводятся...че лезть в семейные дела...
20:52:00 13-06-2026
Менять нужно ск , а то развалили институт семьи , и делают вид заинтересованный. Показуха , глупо.
21:42:28 13-06-2026
Разрешить брак заключать через полгода с момента подачи заявления, чтобы люди могли хоть чуть чуть друг друга узнать и обдуманно выходили замуж (женились). Беременна не беременна не важно. Может не будут тогда бабы с первым встречным на первом свидании на все готовые.
22:28:28 13-06-2026
сенатор хочет видеть боль и страдания россиян, которые совершили ошибку и выбрали не того партнёра или другим способом оказались в браке? видимо, гражданке нравится наблюдать за сломанными судьбами, а иногда, и жизнями. да уж...
22:31:18 13-06-2026
и чего они хотят добиться? институт брака и так уже почти исчерпал себя, а после таких законов, вообще никто не будет регистрировать отношения.
00:37:00 14-06-2026
Нужно сделать так, чтобы женщина 1000 раз подумала о разводе. Брак стал хуже ипотеки в отношении мужчины. Попробуйте женщину удержать, когда она от законного мужа нарожала детей, а потом ей захотелось в парк развлечений. В то время как семья это совместная работа, а не пляжный отдых. Развратили женщин, теперь получайте то что заслужили. Я встречаю на своём жизненном пути достаточно небольшое количество женщин, которые сумели сохранить свою душу и правильное семейное мировоззрение. Всем добра.
15:01:51 14-06-2026
Гость (00:37:00 14-06-2026) Нужно сделать так, чтобы женщина 1000 раз подумала о разводе... Ой, ты что, она родилась королевкой, а ты вкруг должным и обязанным расходником
09:34:03 14-06-2026
Может правами личности заняться? Побои снова криминализировать, хамов угомонить, и тд., тогда и большинство подобных задач решится.
10:10:52 14-06-2026
Плюс полная отмена алиментов! Это позволит вразумить женщин. Договаривайтесь, сохраняйте хорошие отношения с бывшим мужем, не будьте стервами...
11:00:54 14-06-2026
Гость (10:10:52 14-06-2026) Плюс полная отмена алиментов! Это позволит вразумить женщин.... Т.е. ты сделал ребенка и сбежал? Да пусть тебя по полной имеют.
13:37:53 15-06-2026
Гость (10:10:52 14-06-2026) Плюс полная отмена алиментов! Это позволит вразумить женщин.... вообще ваши алименты не сдались, детей себе забирайте и свободны...
13:12:10 14-06-2026
Здравомыслящим людям этот брак нафиг не сдался! А остальные пусть страдают! Участь такая, традиционная!