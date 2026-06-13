В России предложили увеличить сроки бракоразводного процесса в два раза

По мнению сенатора, это даст супругам время на взвешенное решение и поможет снизить число импульсивных разводов

13 июня 2026, 19:48, ИА Амител

Развод, раздел имущества / Изображение сгенерировано с помощью нейросети DALL-E / amic.ru

Член комитета Совета Федерации по социальной политике Наталия Косихина предложила рассмотреть возможность увеличения сроков бракоразводного процесса. Об этом она сообщила ТАСС.

Сенатор считает необходимым продлить сроки расторжения брака минимум в два раза: с трех до шести месяцев — если в семье есть дети, и с одного до трех месяцев — если детей нет. По словам Косихиной, сегодня брак можно расторгнуть всего за месяц при отсутствии детей и имущественных споров, а в остальных ситуациях процесс обычно занимает около трех месяцев.

Косихина отметила, что нередко решения о расставании принимаются сгоряча, на пике эмоций. Спустя время чувства остывают, и люди начинают сожалеть о совершенном, но семья уже юридически разрушена.

Увеличение сроков развода даст супругам больше времени на раздумья и поможет избежать фатальных ошибок, совершенных в порыве.

Вопрос сбережения традиционных семейных ценностей и снижения числа разводов находится на особом контроле у руководства страны. Косихина напомнила, что ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко указывала на необходимость соответствующих законодательных изменений. Матвиенко подчеркивала, что в других странах процедура расторжения брака занимает гораздо больше времени, чем в России.

Косихина подчеркнула, что задача законодателей — создать условия, при которых решение о будущем семьи будет максимально взвешенным, а сохранение семьи следует считать приоритетом. Ранее юрист предупредила о росте домашнего насилия при ужесточении разводов.