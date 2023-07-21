В Госдуму внесли проект об изменениях в механизме прекращения гражданства
Согласно проекту, гражданство могут прекратить при попытке или совершении преступления либо действий, создающих угрозу национальной безопасности России
21 июля 2023, 22:34, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Госдуму внесли законопроект, который распространяет механизм прекращения гражданства на лиц, которые приобрели его при рождении. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно проекту, гражданство могут прекратить при попытке или совершении преступления либо действий, создающих угрозу национальной безопасности России.
В пояснительной записке говорится, что гражданства могут лишить, в частности, за "дезертирство, за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, за призывы к экстремизму".
04:44:42 22-07-2023
Депутатам и чинушкам, у которых двойное гражданство, поднимайте российское.
22:19:56 22-07-2023
Очередная репрессия сионистского правящего режима против неевреев коренных народов РФ. ЗАТО и все об этом знают знают что еврей в какой бы стране не родился автоматом получает гражданство израиля, а получают гражданство России на общих основаниях не отказываясь от гражданства израиля, чтобы получать в России все плюсы гражданства. Это один из примеров а начать надо в первую очередь лишить гражданства и департировать всех кто имеет двойное или второе.
07:05:07 23-07-2023
Гость (22:19:56 22-07-2023) Очередная репрессия сионистского правящего режима против нее... Головой болеешь? Ты бы хоть матчасть покурил)