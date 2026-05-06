В Новосибирске сосед заварил дверь в квартиру женщины из-за расползающихся тараканов
Если виновного найдут, жительница дома может потребовать компенсировать ущерб за испорченную дверь
06 мая 2026, 15:00, ИА Амител
В Новосибирске ищут мужчину, который 4 мая заварил дверь в квартиру женщине, в итоге утром она не смогла покинуть жилье, пишет "КП-Новосибирск".
«Проводится проверка. Причастное лицо устанавливают», - рассказали в региональном МВД.
По словам жителей дома, хозяйка квартиры уже несколько лет захламляет жилье и приносит вещи с помоек. Несмотря на жалобы и обращения, решить проблему через суд не удавалось.
По словам старшей по дому, летом окна в доме невозможно открыть - тараканы ползут по внешней стене. Разговоры с хозяйкой квартиры ни к чему не приводят, более того, она избегает встреч с соседями и иногда даже попадает в жилье через балкон, подставляя лестницу.
Как пояснила юрист Инесса Рябинина, в ситуации с завариванием двери усматривается нарушение административного порядка. А если будет установлено, что женщине причинили вред, например, если дверь была заварена несколько дней, и она не могла нормально питаться или выходить, то речь может идти и об уголовной ответственности.
«Не имеет значения, приносит соседка неудобства жильцам или нет», - подчеркнула эксперт.
Если виновного найдут, хозяйка квартиры может потребовать компенсировать ущерб за испорченную дверь. Также речь может идти о компенсации морального вреда.
15:05:44 06-05-2026
что скоро подобное станет обыденностью. В каждом дворе многоквартирных домов под сенью местных клёнов и тополей будет проходить следствие, суд и казнь. Ну, как на "диком западе" у тупых.
15:14:49 06-05-2026
Так это тараканов не остановит. Может надо было отравой от тараканов залить
15:29:13 06-05-2026
А когда она компенсацию за испорченную дверь станет требовать, нельзя ее "по дурке" оформить что-ли? Там же на поверхности неадекватность.
09:58:27 07-05-2026
Гость (15:29:13 06-05-2026) Там же на поверхности неадекватность.... Это тоько Вам это очевидно. "Синдром Плюшкина", к сожалению, не рассматривается нашими психиатрами как повод к госпитализации. "Не буйный- не опасный..." Соответственно, и схемы лечения нет. Коллекционеры, они такие...