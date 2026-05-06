В Новосибирске сосед заварил дверь в квартиру женщины из-за расползающихся тараканов

Если виновного найдут, жительница дома может потребовать компенсировать ущерб за испорченную дверь

06 мая 2026, 15:00, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В Новосибирске ищут мужчину, который 4 мая заварил дверь в квартиру женщине, в итоге утром она не смогла покинуть жилье, пишет "КП-Новосибирск".

«Проводится проверка. Причастное лицо устанавливают», - рассказали в региональном МВД.

По словам жителей дома, хозяйка квартиры уже несколько лет захламляет жилье и приносит вещи с помоек. Несмотря на жалобы и обращения, решить проблему через суд не удавалось.

По словам старшей по дому, летом окна в доме невозможно открыть - тараканы ползут по внешней стене. Разговоры с хозяйкой квартиры ни к чему не приводят, более того, она избегает встреч с соседями и иногда даже попадает в жилье через балкон, подставляя лестницу.

Как пояснила юрист Инесса Рябинина, в ситуации с завариванием двери усматривается нарушение административного порядка. А если будет установлено, что женщине причинили вред, например, если дверь была заварена несколько дней, и она не могла нормально питаться или выходить, то речь может идти и об уголовной ответственности.

«Не имеет значения, приносит соседка неудобства жильцам или нет», - подчеркнула эксперт.

Если виновного найдут, хозяйка квартиры может потребовать компенсировать ущерб за испорченную дверь. Также речь может идти о компенсации морального вреда.