В поселке под Барнаулом пресекли незаконную торговлю цветами
У нарушителей забрали палатку и составили протоколы
10 августа 2026, 13:43, ИА Амител
В поселке Черницк на улице Пионерской под Барнаулом прошел рейд против незаконной торговли. В проверке участвовали сотрудники администрации, комитета по развитию предпринимательства, а также полицейские. Подробности рассказали в мэрии Барнаула.
Во время рейда нашли торговцев, которые продавали искусственные цветы без разрешения. У них не было нужных документов, а торговую точку они поставили там, где нельзя.
На нарушителей составили административные протоколы. Палатку, с которой вели торговлю, конфисковали. Кроме того, с предпринимателями поговорили и объяснили, что так работать нельзя — за это грозит ответственность.
В администрации города продолжают следить за тем, чтобы торговля велась по правилам. Все выявленные нарушения держат на контроле.
14:00:49 10-08-2026
А в другом посёлке под Барнаулом торговый лоток, установленный для частной торговли и расположенный, пожалуй, в самом людном месте, оккупировали местные пьянчуги, беспрепятственно и безнаказанно распивающие алкоголь и мусоряшие там в любое время. Пугают прохожих,горланят и побираются. Власть и органы им не указ. Научный, если что
14:13:04 10-08-2026
ДМВ (14:00:49 10-08-2026) А в другом посёлке под Барнаулом торговый лоток, установленн... купите приучалку кошки к туалету и налейте под этот лоток. И те сидеть там не смогут
14:23:29 10-08-2026
Гость (14:13:04 10-08-2026) купите приучалку кошки к туалету и налейте под этот лоток. И... Алкашня всё сможет! Вы нас недооцениваете!
16:28:06 10-08-2026
Гость (14:13:04 10-08-2026) купите приучалку кошки к туалету и налейте под этот лоток. И... Хлорка хорошо работает, заодно и продезинфицируется
14:01:03 10-08-2026
Экономика Барнаула спасена!
Теперь проблема, куда девать лишние деньги.
15:20:45 10-08-2026
А как же указание не кошмарить бизнес? Или это другое?
15:29:57 10-08-2026
Гость (15:20:45 10-08-2026) А как же указание не кошмарить бизнес? Или это другое? ... Бизнес тоже должен правила соблюдать.
17:12:57 10-08-2026
Анемподист (15:29:57 10-08-2026) Бизнес тоже должен правила соблюдать. ... А кому они там помешали? Или вы из тех, кто придумывает эти правила?
18:50:16 10-08-2026
Юс (17:12:57 10-08-2026) А кому они там помешали? Или вы из тех, кто придумывает эти ... Тогда и всем другим разрешить торговать всем подряд- без лицензий, разрешений и налогов. Натыкать торговых будок кто где захочет и вперед.
22:52:18 10-08-2026
Акакий (18:50:16 10-08-2026) Тогда и всем другим разрешить торговать всем подряд- без ли... А почему нет? Вам, видимо, нравится, чтобы всё было гладенько причёсано, как на бывшем Старом базаре, только там ветер гуляет...
17:36:28 10-08-2026
Расскажите им кто-нибудь, что всё Докучаева в незаконной торговле продукцией неизвестного происхождения. Даже колбасы и мясо просто лежат на лотках в такую жару
23:25:44 10-08-2026
Гость (17:36:28 10-08-2026) Расскажите им кто-нибудь, что всё Докучаева в незаконной тор... И рыба еще поди?)) Ну вы фантазер, не может такого быть))