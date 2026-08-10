В поселке под Барнаулом пресекли незаконную торговлю цветами

У нарушителей забрали палатку и составили протоколы

10 августа 2026, 13:43, ИА Амител

Цветы / Фото: amic.ru

В поселке Черницк на улице Пионерской под Барнаулом прошел рейд против незаконной торговли. В проверке участвовали сотрудники администрации, комитета по развитию предпринимательства, а также полицейские. Подробности рассказали в мэрии Барнаула.

Во время рейда нашли торговцев, которые продавали искусственные цветы без разрешения. У них не было нужных документов, а торговую точку они поставили там, где нельзя.

На нарушителей составили административные протоколы. Палатку, с которой вели торговлю, конфисковали. Кроме того, с предпринимателями поговорили и объяснили, что так работать нельзя — за это грозит ответственность.

В администрации города продолжают следить за тем, чтобы торговля велась по правилам. Все выявленные нарушения держат на контроле.