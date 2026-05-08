В преддверии Дня Победы будущие военные медики возложили цветы к памятнику героям ВОВ

Церемония прошла у памятника солдатам, погибшим от ран в госпиталях Барнаула

08 мая 2026, 15:00, ИА Амител erid: 2W5zFJYqPSq

Ученики военно-медицинского класса / Фото: Антон Мамонтов

В преддверии Дня Победы обучающиеся военно-медицинского класса "Легион 22" в Барнауле возложили венок и цветы к Памятнику погибшим войнам от ран в госпиталях в годы Великой Отечественной войны. Также в церемонии приняли участие руководитель класса — директор АНОО ДПО "Легион 22" Антон Мамонтов и преподаватель класса Анна Рыкунова.

Ученики военно-медицинского класса / Фото: Антон Мамонтов

Мемориал является знаковым местом города. В период ВОВ в Барнауле разместили 16 госпиталей, через которые прошли более 100 тыс. советских солдат и командиров. Не всех удалось спасти, о чем свидетельствуют 460 имен бойцов, похороненных здесь и чьи имена выгравированы на шести стелах мемориала.

"Героический труд Алтайских врачей навсегда вписан в славную летопись нашего родного края. Сегодня, как и более 80 лет назад российские солдаты сражаются с отростками нацизма, а за их спинами, как ангелы хранители, всегда находятся военные врачи и медики. Наша общая задача — сохранить и передать будущим поколениям память о тех, кто преодолевая страх, холод и боль, разгромил фашистских оккупантов и обеспечил независимое развитие государства", — сказал Антон Мамонтов.И пожелал ученикам и жителям страны мирного неба над головой.

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АНОО ДПО "Легион 22" (2221259767)

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