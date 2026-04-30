Учащиеся военно-медицинского класса в Барнауле привели в порядок могилы участников ВОВ

Субботник провели на Булыгинско-Кировском кладбище

30 апреля 2026, 11:00, ИА Амител

Субботник на Булыгинско-Кировском кладбище / Фото: Антон Мамонтов

26 апреля ученики военно-медицинского класса "Легион 22" провели субботник на Булыгинско-Кировском кладбище Барнаула, чтобы почтить память участников Великой Отечественной войны.

В порядок привели более 15 мест захоронений военнослужащих Красной армии. В их числе — могила выдающегося хирурга Александра Чеглецова. В 1933 году он переехал в Барнаул, где работал хирургом в городской больнице. Уже в 1936 году Александр Чеглецов первым в городе провел операцию на сердце с применением методов обезболивания.

Во время войны он служил военным хирургом, а после ее окончания вернулся в Барнаул и продолжил медицинскую практику. Именно Александр Чеглецов одним из первых выступил с инициативой создания в городе медицинского института. В 1954 году вуз открыли. Заслуженный врач РСФСР скончался в 1957 году. Его именем назвали одну из улиц Барнаула.

Работы также провели у Памятника воинам, умершим от ран в госпиталях Барнаула в годы ВОВ. В военный период в городе работали 16 госпиталей, а погибших хоронили на Булыгинско-Кировском кладбище. В 1975 году, к 30-летию Победы, здесь установили мемориальный комплекс "Памятник воинам, погибшим от ран".

Вечная память героям.

