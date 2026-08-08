В райдере Галкина* появились блюда русской кухни
В требованиях — пирожки, нарезка из языка и вино премиум‑класса
08 августа 2026, 16:24, ИА Амител
В распоряжении РИА Новости оказался райдер иноагента Максима Галкина* для зарубежных концертов. В нем детально прописаны не только гастрономические предпочтения артиста, но и целый комплекс организационных и бытовых условий.
Среди обязательных блюд в гримерной — пирожки с мясом, капустой и картошкой, нарезка из говяжьего языка, мясная, сырная и фруктовая тарелки, горячие блюда, печенье курабье, а также хрен, горчица и литр натурального ягодного морса. Из напитков артист запрашивает бутылку белого полусухого вина категории не ниже DOCa (Испания), AOC (Франция) или DOCG (Италия).
Помимо еды, в райдере указаны и бытовые требования: стайлер Dyson Airwrap с круглой насадкой, упаковка медицинских масок, бокал для коньяка и новый коврик для переобувания.
«Транспортные и гостиничные условия также строго регламентированы. Организаторы должны обеспечить перелет артиста и коллектива из четырех человек: два билета первого класса и два — эконом. В аэропорту команду должны встречать сотрудники службы безопасности и носильщики, которые будут сопровождать коллектив все время пребывания в стране. Трансфер до гостиницы — на легковом автомобиле представительского класса с водителем. Сама гостиница должна быть пятизвездочной и числиться как "лучшая в городе". При этом любые маршруты передвижения коллектива разглашать запрещено», — говорится в публикации.
Еще одно обязательное условие — выплата суточных в размере 1000 долларов или евро за каждый день пребывания в стране для артиста и всех членов команды. Годом ранее суточные предусматривались только в евро.
Если требования не будут соблюдены, артист вправе отказаться от выступления. Любые отклонения от райдера необходимо заранее согласовать с директором — до того, как коллектив прибудет в страну проведения мероприятия.
Напомним, Максим Галкин* в 2022 году публично осудил СВО и уехал из России вместе с семьей. С тех пор он выступает только за рубежом. В сентябре 2022 года Минюст РФ включил его в реестр иностранных агентов, указав, что страна финансирования артиста — Украина. При этом деятельность квалифицирована как политическая. Попытки Галкина* оспорить статус иноагента, в том числе в Верховном суде РФ, не увенчались успехом.
*Признан иноагентом на территории РФ
16:44:41 08-08-2026
Недавно попалось видео, русскоязычный блогер путешествует по Армении. Сильно недоволен соотношением цен и качества, убого всё. Но один магазин его порадовал ассортиментом и стоимостью товаров, даже помечтал, такой бы на Бали и там можно жить! Магазин называется «Доброцен», по виду аналог нашего Светофора, продукты российского и белорусского производства.
23:24:47 08-08-2026
Гость (16:44:41 08-08-2026) Недавно попалось видео, русскоязычный блогер путешествует ... Юморист?? Доброцен есть в Фирсовой слободе и Павловске больше не знаю не попадались, пользуйтесь)))
08:09:08 09-08-2026
гость (23:24:47 08-08-2026) Юморист?? Доброцен есть в Фирсовой слободе и Павловске больш... Нет, автор того видео не юморист, а препод, есть на рутубе. Несколько лет жил в Азии, осточертела местная кухня, на самом деле радуется привычным продуктам и ценам в ереванском Доброцене. Мне же в Фирсово и Павловске не довелось бывать, про их магазины ничего не могу написать.