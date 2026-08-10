Протяженность трассы составит 18 км

10 августа 2026, 21:45, ИА Амител

Ремонт Чуйского тракта на Алтае / Фото: пресс-служба Сибуправтодора

В Республике Алтай стартовала масштабная реконструкция Чуйского тракта. На участке с 454-го по 475-й километр в Майминском районе начались работы по строительству новой дороги, сообщает пресс-служба Сибуправтодора.

Протяженность участка составит 18 километров. Из них:

3,6 км — реконструкция существующего полотна с расширением до четырех полос;

14,4 км — строительство новой трассы, которая выведет транзитный транспорт за пределы населенных пунктов Соузга, Черемшанка и Манжерок.

Новая дорога будет соответствовать высокой технической категории IВ.

«Для повышения безопасности и пропускной способности участка специалисты возведут две разноуровневые транспортные развязки – в Соузге и у поворота на Озерное, которые обеспечат беспрепятственный и удобный выезд на федеральную трассу. Для комфорта водителей запланированы две площадки отдыха с двух сторон дороги, а для пешеходов – надземный переход в районе поселка Манжерок», — передает пресс-служба Сибуправтодора.

Сейчас подрядчик сосредоточен на устройстве земляного полотна в окрестностях Манжерока. Уже разработано около 20 тыс. кубометров выемки и отсыпано более 7 тыс. кубометров насыпи. Параллельно ведется подготовка инфраструктуры:

Обустройство площадок под промышленную базу у села Соузга;

Монтаж асфальтобетонного завода для производства смесей прямо на объекте;

Строительство жилого городка для строителей.

Участок оснастят современным барьерным ограждением, наружным освещением и автоматизированной системой управления дорожным движением. Также будут предусмотрены две площадки отдыха для водителей.

Завершить строительство планируется к концу 2028 года. Выведение большегрузов из поселков существенно улучшит экологическую обстановку, сократит время в пути и повысит уровень безопасности популярного туристического маршрута Р-256.