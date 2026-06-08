Это позволит эффективнее бороться с инфекцией и обеспечит доступность прививки для россиян

08 июня 2026, 13:15, ИА Амител

Вакцина / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В рамках стратегии развития иммунопрофилактики в России в 2026 году планируется внедрение первой пятивалентной вакцины против менингококковой инфекции, сообщила Вероника Скворцова, глава Федерального медико-биологического агентства, в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме.

«Этот шаг является важным прорывом в вакцинологии, учитывая разнообразие серотипов менингококка, которые вызывают различные формы заболевания», — отметила она.

В следующем году также ожидается регистрация двух новых полисахаридных конъюгированных вакцин. Это результат многолетних исследований и разработок. Одна из них — "Менговакс B" — направлена на серотип В, который вызывает наиболее тяжелые и смертельные формы менингококковой инфекции. Серотип В ранее не был эффективно защищен существующими вакцинами, что делает разработку "Менговакс B" особенно значимой для улучшения эпидемиологической ситуации, подчеркнула Скворцова.

Скворцова отметила, что Федеральное медико-биологическое агентство продолжает расширять портфель инновационных лекарств.

«После успешного завершения клинических испытаний и регистрации новых вакцин начнется работа над следующими поколениями препаратов», — заключила она.

Ранее amic.ru писал, что в России появятся три цеха по выпуску онковакцин.