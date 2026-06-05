Стало известно, когда в России появится вакцина от аллергии на пыльцу березы

Сейчас препарат проходит третью фазу исследований

05 июня 2026, 13:36, ИА Амител

Вакцина / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Первая российская вакцина против аллергии на пыльцу березы может выйти на рынок уже осенью 2026 года. Об этом РИА Новости сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова.

По ее словам, препарат под названием "Аллергарда" представляет собой первую в мире рекомбинантную генно-инженерную аллерговакцину.

«"Аллергарда" — это уникальная, первая в мире рекомбинантная генно-инженерная аллерговакцина», — подчеркнула Скворцова.

Глава ФМБА рассказала, что пакет документов для получения временного регистрационного удостоверения был направлен в Министерство здравоохранения Российской Федерации еще в октябре 2025 года. Ожидается, что решение о выдаче документа может быть принято в сентябре 2026 года.

Получение временной регистрации позволит использовать препарат в медицинской практике и начать его официальное применение до завершения полного цикла исследований.

Постоянную регистрацию разработчики планируют получить после окончания третьей фазы клинических испытаний. Соответствующие документы предполагается подать в конце 2027 года.

Сейчас вакцина проходит третью фазу исследований. Первые промежуточные результаты испытаний ожидаются уже в июле. По словам Скворцовой, имеющиеся данные свидетельствуют о высокой безопасности препарата и его хорошей переносимости пациентами.

Если вакцина успешно пройдет все этапы регистрации, она может стать первым отечественным препаратом для профилактики аллергии на пыльцу березы, который будет доступен широкому кругу пациентов.