В Алтайском крае проверка выявила подозрительные продукты в восьми школах и детсадах
17 апреля 2026, 07:49, ИА Амител
В Алтайском крае в восьми образовательных учреждениях выявили нарушения ветеринарных требований при организации питания детей. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.
Нарушения обнаружили при анализе данных в системе "Меркурий". Выяснилось, что в семи школах и одном детском саду в оборот допустили продукцию, безопасность которой не была подтверждена.
Речь идет о 426 ветеринарных сопроводительных документах на яйца, а также молочную, мясную и рыбную продукцию, которые не были погашены в системе.
«Таким образом, работники школ и детского сада допустили в пищу продукцию, не убедившись в том, что она поступила по документам, подтверждающим ее качество и безопасность в ветеринарно–санитарном отношении», — отметили в ведомстве.
По итогам проверки образовательным учреждениям объявили предостережения о недопустимости подобных нарушений.
08:59:27 17-04-2026
"Таким образом, работники школ и детского сада допустили в пищу продукцию, не убедившись в том, что она поступила по документам, подтверждающим ее качество и безопасность в ветеринарно–санитарном отношении», — отметили в ведомстве"--------- Главное системная бумага. Как СССР без этой системы запустил Гагарина и соперничал с США?
09:48:28 17-04-2026
Мишустина бы сейчас в школьную столовую