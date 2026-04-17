В Алтайском крае проверка выявила подозрительные продукты в восьми школах и детсадах

По итогам проверки образовательным учреждениям объявили предостережения

17 апреля 2026, 07:49, ИА Амител

Обед в школе / Фото: amic.ru

В Алтайском крае в восьми образовательных учреждениях выявили нарушения ветеринарных требований при организации питания детей. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.

Нарушения обнаружили при анализе данных в системе "Меркурий". Выяснилось, что в семи школах и одном детском саду в оборот допустили продукцию, безопасность которой не была подтверждена.

Речь идет о 426 ветеринарных сопроводительных документах на яйца, а также молочную, мясную и рыбную продукцию, которые не были погашены в системе.

«Таким образом, работники школ и детского сада допустили в пищу продукцию, не убедившись в том, что она поступила по документам, подтверждающим ее качество и безопасность в ветеринарно–санитарном отношении», — отметили в ведомстве.

По итогам проверки образовательным учреждениям объявили предостережения о недопустимости подобных нарушений.

Комментарии 2

Гость

08:59:27 17-04-2026

"Таким образом, работники школ и детского сада допустили в пищу продукцию, не убедившись в том, что она поступила по документам, подтверждающим ее качество и безопасность в ветеринарно–санитарном отношении», — отметили в ведомстве"--------- Главное системная бумага. Как СССР без этой системы запустил Гагарина и соперничал с США?

Гость
Гость

09:48:28 17-04-2026

Мишустина бы сейчас в школьную столовую

