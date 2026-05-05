Госдума предложила пути решения проблемы горячего школьного питания
Доступ к полноценному горячему обеду — важный элемент заботы о здоровье и успеваемости учащихся
05 мая 2026, 14:05, ИА Амител
Вопрос организации горячего питания для школьников можно решить несколькими путями, заявил в беседе с РИА Новости Сергей Леонов, возглавляющий комитет Госдумы по охране здоровья.
Среди них — привлечение специализированных компаний для аутсорсинга, то есть предоставление услуг по организации питания, а также модернизация школьных столовых.
Леонов также отметил, что не во всех учебных заведениях возможно провести капитальный ремонт. Многие школы были построены давно, и это существенно усложняет процесс переоборудования. Кроме того, в ходе предыдущей крупной кампании по ремонту и оснащению школьных столовых в сельских районах возникали проблемы из-за недостатка пространства или неподходящих условий.
«Решение зависит от руководства школы, а также от региональных и муниципальных властей», — заключил депутат.
Ранее amic.ru писал, что в Уфе подняли цены школьного питания "задним числом".
14:55:16 05-05-2026
в школе и в садике должны кормить бесплатно.
не обеднеете.
профильные комитеты и третьесортных футболистов и хоккеистов разгоняет.
и всяких мордашей с их миллиардами раскулачьте.
11:30:37 06-05-2026
Гость (14:55:16 05-05-2026) в школе и в садике должны кормить бесплатно.не обеднеете...
Ничего не треснет? Оборзели уже в конец!