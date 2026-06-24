В России намерены проанализировать влияние праворульных авто на безопасность движения

В настоящее время речь идет исключительно об анализе ситуации и подготовке предложений

24 июня 2026, 12:31, ИА Амител

Автомобиль, продажа / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В России проводится межведомственная оценка рисков эксплуатации автомобилей с правым расположением руля. Об этом РИА Новости сообщили в Министерстве транспорта РФ.

По данным ведомства, в настоящее время комплексный анализ осуществляется совместно МВД России, Минпромторгом и ФГУП "НАМИ". В обсуждении также принимает участие Минтранс.

«В настоящее время проводится межведомственная работа по оценке рисков эксплуатации праворульных автомобилей. Комплексный анализ осуществляется МВД совместно с Минпромторгом и ФГУП "НАМИ". Минтранс также принимает участие в обсуждении», — сообщили в министерстве.

Полученные результаты должны стать основой для дальнейших предложений в сфере безопасности дорожного движения.

Ранее правительство России утвердило план мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года с перспективой до 2036 года.

В соответствии с документом профильным ведомствам поручено оценить риски участия в дорожном движении автомобилей с правым расположением руля. Итоговый доклад по результатам этой работы Минтранс, МВД, Минпромторг и ФГУП "НАМИ" должны представить до 2028 года.

В настоящее время речь идет исключительно об анализе ситуации и подготовке предложений. Решения о возможных изменениях в регулировании эксплуатации праворульных автомобилей пока не принимались.