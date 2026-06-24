В России намерены проанализировать влияние праворульных авто на безопасность движения
В настоящее время речь идет исключительно об анализе ситуации и подготовке предложений
24 июня 2026, 12:31, ИА Амител
В России проводится межведомственная оценка рисков эксплуатации автомобилей с правым расположением руля. Об этом РИА Новости сообщили в Министерстве транспорта РФ.
По данным ведомства, в настоящее время комплексный анализ осуществляется совместно МВД России, Минпромторгом и ФГУП "НАМИ". В обсуждении также принимает участие Минтранс.
«В настоящее время проводится межведомственная работа по оценке рисков эксплуатации праворульных автомобилей. Комплексный анализ осуществляется МВД совместно с Минпромторгом и ФГУП "НАМИ". Минтранс также принимает участие в обсуждении», — сообщили в министерстве.
Полученные результаты должны стать основой для дальнейших предложений в сфере безопасности дорожного движения.
Ранее правительство России утвердило план мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года с перспективой до 2036 года.
В соответствии с документом профильным ведомствам поручено оценить риски участия в дорожном движении автомобилей с правым расположением руля. Итоговый доклад по результатам этой работы Минтранс, МВД, Минпромторг и ФГУП "НАМИ" должны представить до 2028 года.
В настоящее время речь идет исключительно об анализе ситуации и подготовке предложений. Решения о возможных изменениях в регулировании эксплуатации праворульных автомобилей пока не принимались.
12:34:57 24-06-2026
Проанализируйте влияние отечественного автопрома на безопасность движения, что ни авария то трупы в наших авто.
12:58:43 24-06-2026
Гость (12:34:57 24-06-2026) Проанализируйте влияние отечественного автопрома на безопасн... По китайцев хотят лечь, китайцы не могут по качеству конкурировать с европейцами и японцами, так пруль запретят а Европа нынче враг.
12:39:30 24-06-2026
Ждем восстания "прулей"
12:49:56 24-06-2026
Гость (12:39:30 24-06-2026) Ждем восстания "прулей"... Прули нормальные авто если водитель нормальный.
Ровно то же самое для левых рулей.
Я: 18 лет на прулях без единого дтп, тьфу-тьфу-тьфу (если не считать что пьяный утырок врезался в мое стоящее авто, но это о синьке, а не о руле).
13:23:11 24-06-2026
Гость (12:49:56 24-06-2026) Прули нормальные авто если водитель нормальный.Ровно то ... При прочих равных пруль на трассе полная шляпа и лишний риск
14:56:06 24-06-2026
Гость (13:23:11 24-06-2026) При прочих равных пруль на трассе полная шляпа и лишний риск... Если на Платце или Витце не лезть на обгон вслепую, который ускоряется примерно никак, то не сильно-то и риск. Не уверен, не обгоняй.
13:24:16 24-06-2026
Гость (12:39:30 24-06-2026) Ждем восстания "прулей"... никакого восстания не будет , побухтят и на ВАЗы пересядут .
Восставать надо было раньше
16:55:39 24-06-2026
Гость (13:24:16 24-06-2026) никакого восстания не будет , побухтят и на ВАЗы пересядут .... Побухтит дальний восток и попросит политического убежища в Японии вместе с территориями ,а потом кто то будет посыпать голову пеплом и искать крайних
12:53:06 24-06-2026
"Ранее правительство России утвердило план мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года с перспективой до 2036 года."------------------ Как долго эти человечки хотят жить? Бог дал правителям возможность построить Бытие лучше, чем Божий Рай, а они строят настоящий Ад. И что Бог будет долго это терпеть?
12:53:59 24-06-2026
35 лет анализируют
13:16:24 24-06-2026
Гость (12:53:59 24-06-2026) 35 лет анализируют... У них раньше деньги были, а сейчас денег нет. Что-то удумают как население ещё потрясти.
13:16:27 24-06-2026
Гость (12:53:59 24-06-2026) 35 лет анализируют... выдадут вердикт - всех запретить.
ваз и уаз оставить.
вот тогда покукуем...
14:58:21 24-06-2026
Мусик (13:16:27 24-06-2026) выдадут вердикт - всех запретить.ваз и уаз оставить.... Я хоть "прули" не люблю и не ездил не разу, но под знамёна "восстания" встану с радостью.
17:19:52 24-06-2026
Мусик (13:16:27 24-06-2026) выдадут вердикт - всех запретить.ваз и уаз оставить.... Вердикт - Китай.
13:16:59 24-06-2026
Гость (12:53:59 24-06-2026) 35 лет анализируют... 35 лет не было причины в спешке искать источники доходов. А сейчас повышенный налог сделают для прулей к бабке не ходи
21:30:18 24-06-2026
Гость (13:16:59 24-06-2026) 35 лет не было причины в спешке искать источники доходов. А ... Или в ОСАГО добавят новый коэффициент правый/левый руль.
13:05:50 24-06-2026
Надо успеть купить.
13:08:53 24-06-2026
Наконец-то запретят
13:09:26 24-06-2026
Сейчас понабегут защитники посконно японского автопрома... 20 лет назад, когда выбирали между старой жигой и праворулькой, их можно было понять, сейчас же на рынке полно нормальных леворульных автомобилей, в том числе, и отечественные гранты/весты стали вполне неплохи
13:51:31 24-06-2026
Гость (13:09:26 24-06-2026) Сейчас понабегут защитники посконно японского автопрома... 2... А вот и тазофилы подтянулись. Уберите пошлины - тогда и посмотрим что будут покупать россияне. Но точно не тазы.
15:05:12 24-06-2026
Гость (13:09:26 24-06-2026) отечественные гранты/весты стали вполне неплохи
Давненько в таких спорах не участвовал. По сравнению с чем гранты и весты не плохи?
16:38:21 24-06-2026
Гость (15:05:12 24-06-2026) Давненько в таких спорах не участвовал. По сравнению с ч...
По сравнению со старой жигой очевидно )
13:22:04 24-06-2026
Прулые тойоты это от нищеты уже
14:57:06 24-06-2026
Гость (13:22:04 24-06-2026) Прулые тойоты это от нищеты уже... Пруль за 1,5 ляма будет надежнее и комфортнее чем лруль за 3.
02:41:15 26-06-2026
Гость (14:57:06 24-06-2026) Пруль за 1,5 ляма будет надежнее и комфортнее чем лруль за 3... Да да,рассказывай эти басни на дромах
13:39:20 24-06-2026
за чей счет анализы ? мы и заплатим за эту хрень !
14:49:28 24-06-2026
Редко-редко у кого фары отрегулированы, слепят в глаза, и, видимо, не большого ума прижимаются при обгоне, а потом неожиданно полкорпуса на встречке. С этим надо что-то делать..
15:50:25 24-06-2026
Игорь (14:49:28 24-06-2026) Редко-редко у кого фары отрегулированы, слепят в глаза, и, в... Фарами слепят сейчас мало кто.
Противотуманки всенаправленные - зло.
Некоторые даже днем слепят.
17:21:24 24-06-2026
Игорь (14:49:28 24-06-2026) Редко-редко у кого фары отрегулированы, слепят в глаза, и, в... Это косяки ТО, а не самих авто.
14:51:37 24-06-2026
ну вы поняли, да. За годик наведут порядок с прульными помойками. И это хорошо
15:03:08 24-06-2026
Гость (14:51:37 24-06-2026) ну вы поняли, да. За годик наведут порядок с прульными пом... Только дураки думают, что запреты могут улучшить чью-тожизнь. И до Вас доберутся, не Вы и не они еще не понимаете с какой стороны, но точно будут стричь, ведь деньги с налога с "прулей" закончатся быстро.
15:06:28 24-06-2026
Гость (14:51:37 24-06-2026) ну вы поняли, да. За годик наведут порядок с прульными пом... Вам, в трамвае, какая разница на чем люди передвигаются?
02:42:38 26-06-2026
Гость (15:06:28 24-06-2026) Вам, в трамвае, какая разница на чем люди передвигаются?... Трамвай стоит 75 млн. Явно дороже твоего корыта)
15:16:16 24-06-2026
праворульки даже рекомендуются начинающим водителям. Водителя без стажа на леворульке тянет к встречке а на праворульке к обочине, что более безопасно. Но праворулькам надо запретить обгоны. Обгонять праворульки не могут. Могут только идти в потоке. И скорость надо ограничить 80 км в час
10:20:26 25-06-2026
Лучше бы проанализировали влияние на безопасность движения мажориков и неприкосновенных.