В России предложили обучать школьников вождению
Владислав Гриб считает, что старшеклассников стоит обучать с 9‑го класса
10 августа 2026, 13:00, ИА Амител
Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб в беседе с ТАСС выступил с инициативой внедрить в российских школах курс автодела, совмещенный с обучением вождению.
По его мнению, такой предмет стоит вводить с девятого класса: двух лет хватит, чтобы спокойно и под контролем обучить подростков всем необходимым навыкам. После завершения курса школьники могли бы сдавать экзамен и получать водительское удостоверение одновременно с аттестатом.
Владислав Гриб уверен, что такое направление станет одним из самых востребованных в школах. Он отметил, что большинство старшеклассников хотели бы разобраться в устройстве автомобиля, освоить правила дорожного движения, изучить основы безопасности на дороге и обзавестись правами. При этом, по словам эксперта, во многих школах уже есть подходящие площадки для проведения практических занятий.
Гриб напомнил, что подобная практика существовала в советское время. Сначала ее опробовали в Москве: учеников нескольких школ прикрепили к автобазам и опытным инструкторам. В 1970‑х годах обучение автоделу стало распространяться по всей стране.
Школьникам давали возможность выбрать путь — стать водителем‑любителем или пойти по профессиональной линии. Тем, кто оканчивал обучение с отличием и успешно сдавал экзамены в ГАИ, выдавали водительское удостоверение. При этом право управлять автомобилями категорий B и C появлялось у выпускников только по достижении 18 лет.
13:10:30 10-08-2026
а я вам пример 88 школы приведу. Годы 1980е. Там были классы в которых дети в старших классах ходили в автокружок и изучали устройство автомобилей, чинили и собирали старые машины, поднимали их из хлама и восстанавливали и заодно учились водить. Сначала на кратинге потом на восстановленных машинах за рулем.
15:14:05 10-08-2026
Да, было в советское время. Заканчивал в 1966 году и с аттестатом получил права водителя 3 класса. Правда с записью, что действительны будут по достижении 18 лет. Кроме этого получили корочки тракториста, слесаря по ремонту тракторов и дояра механической дойки. Все в сельской школе.
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16:51:05 10-08-2026
Гость (15:14:05 10-08-2026) Да, было в советское время. Заканчивал в 1966 году и с аттес...
У совков ностальгия поперла! Может школа все же просто обучать будет? Без всякой этой ерунды
22:24:28 10-08-2026
Гость (16:51:05 10-08-2026) У совков ностальгия поперла! Может школа все же просто о... Не завидуй!
19:50:43 10-08-2026
Полезное дело
23:57:35 10-08-2026
Если с 9, почему 2 года? Че с математикой у него. Если 2 года, то с 10 значит, так было уже, сдавал на ВУ по окончанию 11 класса в 95 году, можете не минусовать СССР уже не было.