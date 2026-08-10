В России предложили обучать школьников вождению

Владислав Гриб считает, что старшеклассников стоит обучать с 9‑го класса

10 августа 2026, 13:00, ИА Амител

Женщина за рулем / Водитель / Автомобиль / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб в беседе с ТАСС выступил с инициативой внедрить в российских школах курс автодела, совмещенный с обучением вождению.

По его мнению, такой предмет стоит вводить с девятого класса: двух лет хватит, чтобы спокойно и под контролем обучить подростков всем необходимым навыкам. После завершения курса школьники могли бы сдавать экзамен и получать водительское удостоверение одновременно с аттестатом.

Владислав Гриб уверен, что такое направление станет одним из самых востребованных в школах. Он отметил, что большинство старшеклассников хотели бы разобраться в устройстве автомобиля, освоить правила дорожного движения, изучить основы безопасности на дороге и обзавестись правами. При этом, по словам эксперта, во многих школах уже есть подходящие площадки для проведения практических занятий.

Гриб напомнил, что подобная практика существовала в советское время. Сначала ее опробовали в Москве: учеников нескольких школ прикрепили к автобазам и опытным инструкторам. В 1970‑х годах обучение автоделу стало распространяться по всей стране.

Школьникам давали возможность выбрать путь — стать водителем‑любителем или пойти по профессиональной линии. Тем, кто оканчивал обучение с отличием и успешно сдавал экзамены в ГАИ, выдавали водительское удостоверение. При этом право управлять автомобилями категорий B и C появлялось у выпускников только по достижении 18 лет.