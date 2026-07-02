Изменения затрагивают несколько возрастных групп и включают дополнительные анализы для оценки сердечно-сосудистого риска, а также расширенный онкоскрининг

02 июля 2026, 13:48, ИА Амител

Диспансеризация / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В России расширили программу диспансерного обследования, добавив бесплатные анализы для оценки риска сердечно-сосудистых заболеваний. Илья Баланин, руководитель Федерального фонда обязательного медицинского страхования, сообщил РИА Новости о включении в программу исследований уровня липидов и липопротеина А в крови.

Баланин подчеркнул, что эти новые тесты позволяют одновременно определять концентрацию липидов и липопротеина А, что способствует раннему выявлению факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний.

«Для женщин репродуктивного возраста программа диспансеризации также включает анализы на вирус папилломы человека и жидкостную цитологию. Эти процедуры направлены на раннее обнаружение онкологических заболеваний», — отметил Баланин.

Помимо этого, глава фонда анонсировал запуск программы неинвазивного пренатального тестирования для беременных женщин. Это тестирование позволяет с высокой точностью выявлять хромосомные аномалии плода на ранних стадиях беременности без использования инвазивных методик, которые могут представлять опасность для матери и ребенка.

Ранее сообщалось, что диспансеризация вошла в программы ДМС российских компаний. Особенно активно этот тренд развивается в IT, финансовом секторе и на промышленных предприятиях.