Особенно активно этот тренд развивается в IT, финансовом секторе и на промышленных предприятиях

26 мая 2026, 14:19, ИА Амител

Диспансеризация / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Российские компании все чаще добавляют в программы добровольного медицинского страхования (ДМС) услуги по диспансеризации и диагностике онкологических заболеваний. Это подтверждают данные исследования страхового брокера "А.Р.С. Консалтинг", пишет РИА Новости.

Анализ показывает, что диспансеризация и онкологические проверки становятся стандартной частью страховых пакетов, которые предлагают работодатели. На конец 2025 года 34% компаний включили эти услуги в свои программы ДМС.

«94% существующих программ ДМС в России уже предполагают бесплатную онкологическую помощь в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС)», — отмечают эксперты.

В 2025 году каждая третья компания увеличила страховые выплаты или расширила покрытие для сотрудников, особенно при тяжелых заболеваниях. На 2026 год 11% работодателей планируют улучшить свои программы страхования. Чаще всего онкострахование добавляется в программу поддержки только после страхового случая, требующего экстренной медицинской помощи.

Исследование также выявило, что среди застрахованных часто диагностируют рак молочной железы (29%), шейки матки (10%), щитовидной железы (8%) и меланому кожи (7%). Также распространены случаи рака предстательной железы (7%), легких, желудка и кишечника.