В РПЦ призвали "не пилить" безработных мужей
Поскольку супруги - это единое целое
10 августа 2026, 12:00, ИА Амител
Женам не нужно упрекать мужей за нежелание выходить на работу, заявил протоиерей Алексей Батаногов. Об этом пишет "Подмосковье сегодня".
«Просто пилить мужа абсолютно бесполезно. Если мы предъявляем претензию - скорее всего, будет самооборона или ответное нападение», - пояснил Батаногов.
Он подчеркнул, что причиной "безработицы" может быть не просто лень, а депрессия или болезнь.
Батаногов призвал женщин стараться решать проблему конструктивным диалогом, поскольку супруги - это единое целое. Так что подобные ситуации не должны приводить к разводу.
Ранее в РПЦ выступили за увольнение депутата из-за слов о неполноценности женщин. Потому что подобные формулировки противоречат базовым принципам уважения к человеку и могут усиливать социальное напряжение.
12:17:08 10-08-2026
Сразу на развод и всё.
12:58:47 10-08-2026
Гость (12:17:08 10-08-2026) Сразу на развод и всё.... подруги озабоченные есть?
можно в аренду отдать...
13:01:27 10-08-2026
Гость (12:17:08 10-08-2026) Сразу на развод и всё.... РсП?
13:05:29 10-08-2026
Гость (12:17:08 10-08-2026) Сразу на развод и всё.... муш на час.
культурный ухоженый не бит не крашен обучен, санкнижка.
но угнать могут.
13:54:26 10-08-2026
Мусик (13:05:29 10-08-2026) муш на час.культурный ухоженый не бит не крашен обучен, ... Главное - санкнижка! Остальное несущкственно; если не умеешь - научат, если не хочешь - заставят! Угнать не могут, ты же кашеринг в непрерывном использовании)))
12:21:14 10-08-2026
Он подчеркнул, что причиной "безработицы" может быть не просто лень, а депрессия или болезнь.
Ага, а когда у жены болезнь или депрессия, то очень часто мужу,половинке единого целого, это совершенно не интересно, ибо женв в любом случае ползком , но хотя бы накормить безработного , недооцененного мужчину должна. Ну и убрать, помыть, войти в положение, понять, простить, поддержать просто обязана. Сейчас кто-то начнёт фыркать, что это не так, но это так, об этом говорит большой жизненный опыт , да, среди личного круга общения, но круг настолько большой, что даёт право на такое мнение.
16:45:12 10-08-2026
гость (12:21:14 10-08-2026) Он подчеркнул, что причиной "безработицы" может быть не прос... Вранье однозначно, бабские сопли
22:30:09 10-08-2026
Гость (16:45:12 10-08-2026) Вранье однозначно, бабские сопли...
мужицкие сопли. Женщины волю в кулак и быстро на новое место, чтобы хоть что-то в семью. И ныть не будет, что недооценили. Всплакнет, конечно, от обиды.
12:45:25 10-08-2026
Женщина которая думает как заработать на жизнь уже не думает как любить. Любовь требует расслабленности доверия. Когда внутри сидит установка «если я не заработаю — рухнет всё», психика блокирует возможность полноценно открываться чувству, доверять партнёру.
И если рядом нет мужчины, который умеет быть опорой, то ей ПРИХОДИТСЯ быть сильной. А сильная женщина — это не комплимент. Это приговор мужчине рядом. Мужчина не тянет, женщина превращается в камень.
13:10:31 10-08-2026
Гость (12:45:25 10-08-2026) Женщина которая думает как заработать на жизнь уже не думает...
Точно, по себе знаю.
13:39:33 10-08-2026
Гость (12:45:25 10-08-2026) Женщина которая думает как заработать на жизнь уже не думает... женщины все очень разные. Разные семьи разные условия разные судьбы. При этому почти у каждого человека в генах куча наследственных болезней. У большинства они вовсе не проявятся никогда, у когото что то вылезает но трактуеся как обычныке текущие заболевания. Женщина у которой стресс - воскрешает мигом это все а у кого сильный стресс тем более. У мужиков это в меньшей степени. А при стрессе вылезти может все что угодно и это - не излечимо. Довольно часто вылазит шизофрения. Вуот как раз про то что женщина превращается в камень - это типичный признак. Это поначалу проявляется на отношениях, после это не лечится разумеется и вылазит еще хуже - женщина теряет социальные связи становится агрессивоной, дальше ей начинают чудиться голоса, духи итд итп. И кончиться это все может тюрьмой или лечебницей. Ну нет дианостики здесь, культуры медицины
16:46:39 10-08-2026
Гость (12:45:25 10-08-2026) Женщина которая думает как заработать на жизнь уже не думает... Как может дерево превратится в камень :-) Бабские сказки
12:57:30 10-08-2026
любовь побеждает все, кроме бедности и зубной боли
13:02:21 10-08-2026
Трагати (12:57:30 10-08-2026) любовь побеждает все, кроме бедности и зубной боли ... и импотенции?
13:12:04 10-08-2026
Гость (13:02:21 10-08-2026) и импотенции?...
Ага, посмеялись, спасибо. А ведь некоторым бедолагам не до смеха.
14:22:47 10-08-2026
гость (13:12:04 10-08-2026) Ага, посмеялись, спасибо. А ведь некоторым бедолагам н... я не в шутку. ей богу - простите
15:01:26 10-08-2026
Гость (14:22:47 10-08-2026) я не в шутку. ей богу - простите...
Да ничего, мы просто поржали. А ведь это проблема, особенно у пьющих. Кстати про шахтеров анекдот, но там действительно проблема, не у молодых, конечно, но после сорока капец. Стресс, сырость, условия, тяжкий труд убивает всё.
13:04:37 10-08-2026
Безработный - это статус человека зарегистрированного в бюро по трудоустройству. После увольнения обратиться в бюро - это гарантийное устройство на временную работу, для продолжительного поиска места по профессии.
Логическое следствие неработающего мужа: смиренный неработающий чревоугодник --- прелюбодействующий, под видом трудоустройства --- домашний тиран --- заключённый.
14:13:46 10-08-2026
Женам не нужно упрекать мужей за нежелание выходить на работу, заявил протоиерей Алексей Батаногов. ....Он подчеркнул, что причиной "безработицы" может быть не просто лень, а депрессия или болезнь./////
Упрекать, может, не нужно. Но мало женщин, которые могут заработать на себя и на депрессивного больного. По объективным причинам. У жены тоже физические возможности не безграничны. Особенно если ещё надо содержать детей. Поэтому выбор невелик: либо дети, либо нахлебник-муж.
15:08:14 10-08-2026
Вуот как раз про то что женщина превращается в камень - это типичный признак.
Простите, полная ерунда. Шиза это когда лень на диване годами копится. Плюс тевизор. А женщина -камень только до тех пор пока нормальный встретится человек, с которым всё вместе, а не только на её шее. А вот без неё тот депрессивный дармоед точно пропадёт. 146%. Почему-то такие првращаются в чмо. Посмотите на одиноких алкашей, которые не бомжи, а живут в квартирах. Издали видно . Иногда их подбирают женщины , тогда только ему решать кем быть.
16:47:54 10-08-2026
гость (15:08:14 10-08-2026) Вуот как раз про то что женщина превращается в камень - это ... Утомили вы своим нытьем и враньем