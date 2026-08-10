В РПЦ призвали "не пилить" безработных мужей

Поскольку супруги - это единое целое

10 августа 2026, 12:00, ИА Амител

Девушка ругает парня / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / amic.ru

Женам не нужно упрекать мужей за нежелание выходить на работу, заявил протоиерей Алексей Батаногов. Об этом пишет "Подмосковье сегодня".

«Просто пилить мужа абсолютно бесполезно. Если мы предъявляем претензию - скорее всего, будет самооборона или ответное нападение», - пояснил Батаногов.

Он подчеркнул, что причиной "безработицы" может быть не просто лень, а депрессия или болезнь.

Батаногов призвал женщин стараться решать проблему конструктивным диалогом, поскольку супруги - это единое целое. Так что подобные ситуации не должны приводить к разводу.

Ранее в РПЦ выступили за увольнение депутата из-за слов о неполноценности женщин. Потому что подобные формулировки противоречат базовым принципам уважения к человеку и могут усиливать социальное напряжение.