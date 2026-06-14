В РПЦ назвали способ увеличить рождаемость

Государству нужно подумать о внедрении внеипотечных форм предоставления жилья, считает иерей Лукьянов

14 июня 2026, 18:34, ИА Амител

Семья в квартире / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Внеипотечные формы предоставления жилья семьям с детьми могут поспособствовать увеличению рождаемости. Об этом в беседе с ТАСС заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

Речь идет о жилье по договору соцнайма и общежитиях для молодых семей, пояснил он. Священник также предложил поддержать женщин в возрасте 25–39 лет "как обладающих высоким потенциалом к многодетности".

«В ближайшие три года эта мера может привести к существенному приросту рождаемости и увеличению числа многодетных семей», — сказал Лукьянов.

Кроме того, священник считает необходимым принять федеральный закон о поддержке многодетных семей из числа коренного населения России. Все эти меры, по его мнению, способны исправить негативную демографическую тенденцию.