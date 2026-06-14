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В РПЦ назвали способ увеличить рождаемость

Государству нужно подумать о внедрении внеипотечных форм предоставления жилья, считает иерей Лукьянов

14 июня 2026, 18:34, ИА Амител

Семья в квартире / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Семья в квартире / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Внеипотечные формы предоставления жилья семьям с детьми могут поспособствовать увеличению рождаемости. Об этом в беседе с ТАСС заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

Речь идет о жилье по договору соцнайма и общежитиях для молодых семей, пояснил он. Священник также предложил поддержать женщин в возрасте 25–39 лет "как обладающих высоким потенциалом к многодетности".

«В ближайшие три года эта мера может привести к существенному приросту рождаемости и увеличению числа многодетных семей», — сказал Лукьянов.

Кроме того, священник считает необходимым принять федеральный закон о поддержке многодетных семей из числа коренного населения России. Все эти меры, по его мнению, способны исправить негативную демографическую тенденцию.

ипотека РПЦ Демография
       

Комментарии 6

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Кость

20:52:37 14-06-2026

Искоренить наркотики алкоголь табак всякие курительные смеси. Обучать детей с 4-х лет полный день в школах. Учить всему. Профессиям истории музыке инязам компьютерам. Всему что нужно человеку в жизни. Что бы по окончании школы мог уже себе заработать своим трудом хотя бы на дальнейшее обучение-колледж или университет. Именно с обучения начинается жизнь человека и нужно учить учить и учить...

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Трагати

06:52:38 15-06-2026

Кость (20:52:37 14-06-2026) Искоренить наркотики алкоголь табак всякие курительные смеси...
напрасно санитаров не слушаетесь.

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Гость

21:45:47 14-06-2026

Как всем хочется управлять чужими судьбами.

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Гость

12:01:59 15-06-2026

А по сути, батюшка прав. На фоне многочисленных запретов, льготных кредитов, разогнавших цены на жилье до космических цифр и поддержек (подачек), положенных только тунеядцам и алкашам, вполне годные предложения.

Людям нужно доступное жилье, стабильность и уверенность в завтрашнем дне.

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Гость

12:23:42 15-06-2026

Гость (12:01:59 15-06-2026) А по сути, батюшка прав. На фоне многочисленных запретов, ль... Запомни, батюшка - это тот кто тебя зачал. Называя батюшками всех остальных ты как бы свою мамку унижаешь если по простому.

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Гость

12:22:31 15-06-2026

В конце концов отделите уже церковь от государства! Поповские бредниоскор6ляют мои атеистические чувства! Иерей это что? Должность? Звание? Профессия? Разряд? Хватит галиматьи!

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