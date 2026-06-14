В РПЦ назвали способ увеличить рождаемость
Государству нужно подумать о внедрении внеипотечных форм предоставления жилья, считает иерей Лукьянов
14 июня 2026, 18:34, ИА Амител
Внеипотечные формы предоставления жилья семьям с детьми могут поспособствовать увеличению рождаемости. Об этом в беседе с ТАСС заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.
Речь идет о жилье по договору соцнайма и общежитиях для молодых семей, пояснил он. Священник также предложил поддержать женщин в возрасте 25–39 лет "как обладающих высоким потенциалом к многодетности".
«В ближайшие три года эта мера может привести к существенному приросту рождаемости и увеличению числа многодетных семей», — сказал Лукьянов.
Кроме того, священник считает необходимым принять федеральный закон о поддержке многодетных семей из числа коренного населения России. Все эти меры, по его мнению, способны исправить негативную демографическую тенденцию.
20:52:37 14-06-2026
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06:52:38 15-06-2026
Кость (20:52:37 14-06-2026) Искоренить наркотики алкоголь табак всякие курительные смеси...
напрасно санитаров не слушаетесь.
21:45:47 14-06-2026
Как всем хочется управлять чужими судьбами.
12:01:59 15-06-2026
А по сути, батюшка прав. На фоне многочисленных запретов, льготных кредитов, разогнавших цены на жилье до космических цифр и поддержек (подачек), положенных только тунеядцам и алкашам, вполне годные предложения.
Людям нужно доступное жилье, стабильность и уверенность в завтрашнем дне.
12:23:42 15-06-2026
Гость (12:01:59 15-06-2026) А по сути, батюшка прав. На фоне многочисленных запретов, ль... Запомни, батюшка - это тот кто тебя зачал. Называя батюшками всех остальных ты как бы свою мамку унижаешь если по простому.
12:22:31 15-06-2026
В конце концов отделите уже церковь от государства! Поповские бредниоскор6ляют мои атеистические чувства! Иерей это что? Должность? Звание? Профессия? Разряд? Хватит галиматьи!