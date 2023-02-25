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В Совфеде рассказали, зачем Зеленский заявил о подготовке к захвату Крыма

По словам Сергея Цекова, "всё это не более чем мечты, которые не реализуются"

25 февраля 2023, 17:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Заявление Владимира Зеленского о подготовке к захвату Крыма служит для того, чтобы вдохнуть в украинцев уверенность в победу, считает сенатор от республики Сергей Цеков.

"... Заявление Зеленского – это откровенное бахвальство. При этом, конечно, его цель – вдохнуть уверенность в граждан Украины, которые верят, что они могут одержать победу над Россией, вдохнуть уверенность такими заявлениями в украинские вооруженные силы", – сказал политик в разговоре с ТАСС.

По его словам, "всё это не более чем мечты, которые не реализуются".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил, что "предпринимаются военные шаги" к захвату Крыма, ВСУ формируют "наступательные подразделения разного рода и характера".

Комментарии 3

  • Крым непотопляемый авианосец.На полуостров зарятся натовцы.В частности англичане,находящиеся на острове в самом конце Европы.И пиндосы,живущие за океаном.Все они зырятся на российские природные ресурсы. PS А отечественные либероиды-самые вредные граждане России.
    25 февраля, Гость   Ответить
  • А пианист,исполняющий роль президента соседней страны,играет партию партитуры написанную зарубежными музыкантами. PS Кстати, о музыке.Рояльные струны не только звучат.Наши деды одно время нашли им другое неожиданное применение...На городской площади.В порядке демократии.
    25 февраля, Гость   Ответить
  • Все они зырятся на российские природные ресурсы. --------- Печатая грязные зелёные бумажки, зариться на труднодоступные ресурсы. Классика.
    25 февраля, Гость   Ответить
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