В Совфеде рассказали, зачем Зеленский заявил о подготовке к захвату Крыма
По словам Сергея Цекова, "всё это не более чем мечты, которые не реализуются"
25 февраля 2023, 17:45, ИА Амител
Заявление Владимира Зеленского о подготовке к захвату Крыма служит для того, чтобы вдохнуть в украинцев уверенность в победу, считает сенатор от республики Сергей Цеков.
"... Заявление Зеленского – это откровенное бахвальство. При этом, конечно, его цель – вдохнуть уверенность в граждан Украины, которые верят, что они могут одержать победу над Россией, вдохнуть уверенность такими заявлениями в украинские вооруженные силы", – сказал политик в разговоре с ТАСС.
По его словам, "всё это не более чем мечты, которые не реализуются".
Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил, что "предпринимаются военные шаги" к захвату Крыма, ВСУ формируют "наступательные подразделения разного рода и характера".
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