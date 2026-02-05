В Таиланде иностранцы приняли похороны мужчины за гастрономический фестиваль

Родственники покойного настояли, чтобы гости остались и разделили с ними обед

В Таиланде туристы по ошибке оказались на похоронах местного жителя, приняв поминальное мероприятие за гастрономический фестиваль. Как сообщает bfm.ru, путешественники зашли в зал во время поминальной трапезы, не подозревая о характере события.

Осознав, что попали не туда, туристы извинились и уже собирались уйти, однако родственники покойного настояли, чтобы гости остались и разделили с ними обед. По данным издания, похожая ситуация произошла и со второй группой иностранцев, которые допустили ту же ошибку и были встречены столь же радушно.

История быстро разошлась по социальным сетям и вызвала активное обсуждение. Пользователи отмечают, что произошедшее стало наглядным примером открытости и гостеприимства, которые традиционно ассоциируются с культурой Таиланда.

