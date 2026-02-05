В Таиланде иностранцы приняли похороны мужчины за гастрономический фестиваль
Родственники покойного настояли, чтобы гости остались и разделили с ними обед
05 февраля 2026, 21:33, ИА Амител
В Таиланде туристы по ошибке оказались на похоронах местного жителя, приняв поминальное мероприятие за гастрономический фестиваль. Как сообщает bfm.ru, путешественники зашли в зал во время поминальной трапезы, не подозревая о характере события.
Осознав, что попали не туда, туристы извинились и уже собирались уйти, однако родственники покойного настояли, чтобы гости остались и разделили с ними обед. По данным издания, похожая ситуация произошла и со второй группой иностранцев, которые допустили ту же ошибку и были встречены столь же радушно.
История быстро разошлась по социальным сетям и вызвала активное обсуждение. Пользователи отмечают, что произошедшее стало наглядным примером открытости и гостеприимства, которые традиционно ассоциируются с культурой Таиланда.
ну вообще-то в нашей культуре тоже принято угощать абсолютно всех пришедших на помин души усопшего. нельзя отказывать.