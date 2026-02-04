Сбежавшего с СВО барнаульца подозревают в убийстве питерского бизнесмена в Таиланде

Останки предпринимателя обнаружили в пяти местах

04 февраля 2026, 12:00, ИА Амител

Задержанные за убийство в Таиланде / Фото: 78.ru со ссылкой на соцсети

В Таиланде задержали уроженцев Барнаула и Красноярска по подозрению в жестоком убийстве петербургского предпринимателя Михаила Емельянова, сообщает 78.ru.

«Оба они сидели в Новосибирской области, отбывали срок. Потом вместе были на СВО. А сейчас, насколько мне известно, они находятся в розыске как сбежавшие с СВО», — рассказала изданию волонтер, которая занималась поисками убитого предпринимателя.

Ранее сообщалось, что 30-летнего бизнесмена Емельянова, пропавшего в Таиланде в начале января 2026 года, нашли расчлененным. Причем останки были захоронены в пяти местах. До убийства мужчина предупреждал родственников о возможной опасности и отправлял им данные "делового партнера".

Как рассказала волонтер, подозреваемые познакомились с Михаилом летом. Издание отмечает, что барнаулец долгое время занимался мошенничеством и к тому времени уже якобы обманул несколько человек.

Ранее гражданина России, эмигрировавшего в Таиланд, приговорили к 12 годам лишения свободы за убийство сына. Он скинул мальчика под винты плывущего катера.