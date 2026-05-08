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В Бийске обнаружили превышение паров соляной кислоты в воздухе

После выявленного превышения с промышленными предприятиями Бийска провели рабочее совещание

08 мая 2026, 12:15, ИА Амител

Трубы Барнаула / Фото: amic.ru
Трубы Барнаула / Фото: amic.ru

В Бийске специалисты Роспотребнадзора продолжают проверку качества воздуха после жалоб жителей на резкий запах кислоты. Как сообщили в ведомстве, в начале апреля в городе было зафиксировано превышение допустимой концентрации паров соляной кислоты.

По данным надзорного органа, отбор проб атмосферного воздуха проводится с 26 марта в районах, откуда поступали обращения горожан. Исследования показали, что 6 апреля специалисты однократно выявили превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ — паров соляной кислоты (гидрохлорида).

«Также в течение трех суток с 07.04.26 г. по 09.04.26 г. с привлечением лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае" было организовано круглосуточное исследование атмосферного воздуха в зоне влияния промпредприятий (западная часть г. Бийска, пос. Молодежный). Превышений по разовым и среднесуточным концентрациям загрязняющих веществ не выявлено», — сообщили в ведомстве.

После выявленного превышения с промышленными предприятиями Бийска провели рабочее совещание, посвященное вопросам выбросов в атмосферу. Кроме того, предприятиям направили предостережения о недопустимости нарушения санитарных норм.

«Ситуация остается на постоянном контроле управления, мониторинг за качеством атмосферного воздуха продолжается», — подчеркнули в Роспотребнадзор.

Газ / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

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Бийск Экология Роспотребнадзор
       

Комментарии 1

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Гость

22:53:07 08-05-2026

вотвот, и это все сдувает дальше на Турбазы, поэтому никто к ним и не едет, все потом жалуются на разъедающий легкие воздух и кашель, так? Вся экологичность Алтая "благодаря" таким врагам народа - миф

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