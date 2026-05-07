Почти 1,5 тысячи домов в Барнауле планируют перевести на газ по проекту "Чистый воздух"

Проект предусматривает полный цикл работ — от прокладки газопровода до установки оборудования внутри дома

07 мая 2026, 16:31, ИА Амител

Газ / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В Барнауле начинается масштабный перевод частного сектора на газовое отопление. Власти рассчитывают, что программа позволит сократить выбросы в атмосферу и снизить нагрузку на городской воздух, особенно в отопительный сезон, когда значительная часть домов отапливается углем и дровами.

Газификацию проведут в рамках федерального проекта "Чистый воздух". На территории города уже утвердили комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ. Согласно планам, до 2030 года на газовое отопление переведут 1495 частных домовладений.

Первые работы стартуют уже в 2026 году. На начальном этапе газифицировать планируют 100 домов. Для собственников предусмотрена серьезная финансовая поддержка: на каждый объект из федерального и краевого бюджетов выделят субсидию до 250 тысяч рублей.

Проект предусматривает полный цикл работ — от прокладки газопровода до установки оборудования внутри дома. В программу входит монтаж газовой линии от границы участка, подключение и установка внутридомового газового оборудования.

Однако принять участие смогут не все домовладения. Для включения в программу необходимо, чтобы к земельному участку уже был подведен газопровод. Кроме того, собственникам потребуется подтвердить право собственности на дом и землю, а само помещение должно соответствовать техническим требованиям для установки газового оборудования. В частности, речь идет о наличии вентиляции, открывающихся окон и высоте помещений не менее двух метров.

После отбора домов работы будут выполнять специализированные организации — ООО "Алтайстройпроект" и ООО "Алтайгазинвестстрой". Представители компаний начнут обход подходящих домовладений для заключения договоров и формирования окончательного перечня объектов, которые переведут на газ.