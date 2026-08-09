"Верните долги за сына". Мужчина потребовал полмиллиона с отца погибшего на СВО бойца

Отец военнослужащего платить отказался

09 августа 2026, 21:36, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Спор из-за крупного денежного займа дошел до суда в Ростовской области. Местный житель попытался взыскать 420 тысяч рублей с отца своего погибшего товарища, которому, по его утверждению, ранее одолжил полмиллиона рублей. Однако подтвердить наличие обязательства представленными доказательствами ему не удалось, пишет "КП — Ростов-на-Дону".

Истец, имя которого изменено на Олег, рассказал, что много лет дружил с мужчиной по имени Данил. В декабре 2023 года приятель якобы попросил у него 500 тысяч рублей наличными. Стороны договорились, что деньги будут возвращаться частями на протяжении года, но письменный договор займа они не заключили.

Позднее Данил отправился в зону специальной военной операции. За время службы он успел перечислить товарищу 80 тысяч рублей. В прошлом году военнослужащий погиб.

После его смерти Олег решил вернуть оставшиеся, по его подсчетам, 420 тысяч рублей. Узнав, что отец погибшего получил положенные выплаты, мужчина обратился к нему с требованием погасить обязательства сына.

«Так не делается! Верните долги за сына!» — настаивал Олег.

Отец военнослужащего платить отказался. Мужчина не поверил, что его сын занимал такую крупную сумму. После неудачной попытки урегулировать спор и направления досудебной претензии кредитор обратился в районный суд.

В подтверждение своей версии истец представил переписку из мессенджера и банковские документы о полученных от погибшего 80 тысячах рублей. Кроме того, в суд пришли свидетели, которые заявили, что знали о займе.

Однако этих материалов оказалось недостаточно. Как указывалось при рассмотрении дела, заем между гражданами на сумму свыше 10 тысяч рублей должен быть заключен в письменной форме. Подписанного документа, подтверждающего передачу 500 тысяч рублей именно в качестве займа, у истца не было.

Свидетельские показания сами по себе также не позволили подтвердить условия сделки, а банковские переводы без соответствующего назначения платежа не стали достаточным доказательством существования заявленного обязательства.

В результате взыскать с отца погибшего 420 тысяч рублей мужчине не удалось. Попытки добиться другого решения при дальнейшем обжаловании результата не принесли.