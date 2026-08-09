НОВОСТИОбщество

"Верните долги за сына". Мужчина потребовал полмиллиона с отца погибшего на СВО бойца

Отец военнослужащего платить отказался

09 августа 2026, 21:36, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru
Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Спор из-за крупного денежного займа дошел до суда в Ростовской области. Местный житель попытался взыскать 420 тысяч рублей с отца своего погибшего товарища, которому, по его утверждению, ранее одолжил полмиллиона рублей. Однако подтвердить наличие обязательства представленными доказательствами ему не удалось, пишет "КП — Ростов-на-Дону".

Истец, имя которого изменено на Олег, рассказал, что много лет дружил с мужчиной по имени Данил. В декабре 2023 года приятель якобы попросил у него 500 тысяч рублей наличными. Стороны договорились, что деньги будут возвращаться частями на протяжении года, но письменный договор займа они не заключили.

Позднее Данил отправился в зону специальной военной операции. За время службы он успел перечислить товарищу 80 тысяч рублей. В прошлом году военнослужащий погиб.

После его смерти Олег решил вернуть оставшиеся, по его подсчетам, 420 тысяч рублей. Узнав, что отец погибшего получил положенные выплаты, мужчина обратился к нему с требованием погасить обязательства сына.

«Так не делается! Верните долги за сына!» — настаивал Олег.

Отец военнослужащего платить отказался. Мужчина не поверил, что его сын занимал такую крупную сумму. После неудачной попытки урегулировать спор и направления досудебной претензии кредитор обратился в районный суд.

В подтверждение своей версии истец представил переписку из мессенджера и банковские документы о полученных от погибшего 80 тысячах рублей. Кроме того, в суд пришли свидетели, которые заявили, что знали о займе.

Однако этих материалов оказалось недостаточно. Как указывалось при рассмотрении дела, заем между гражданами на сумму свыше 10 тысяч рублей должен быть заключен в письменной форме. Подписанного документа, подтверждающего передачу 500 тысяч рублей именно в качестве займа, у истца не было.

Свидетельские показания сами по себе также не позволили подтвердить условия сделки, а банковские переводы без соответствующего назначения платежа не стали достаточным доказательством существования заявленного обязательства.

В результате взыскать с отца погибшего 420 тысяч рублей мужчине не удалось. Попытки добиться другого решения при дальнейшем обжаловании результата не принесли.

Александр Якушев / Фото из архива героя рубрики

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Александр Якушев считает, что добросовестных должников и кредиторов должна защищать понятная правовая практика
НОВОСТИОбщество

СВО Россия выплаты долги
       

Комментарии 11

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Гость

06:29:23 10-08-2026

Да, обидно... Сейчас давать в долг, как и выступать поручителем, можно только за тех, за кого и так будешь платить - за детей и за родителей. Всё...

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Гость

08:08:48 10-08-2026

Гость (06:29:23 10-08-2026) Да, обидно... Сейчас давать в долг, как и выступать поручите... Может, человек пошел на службу из-за этого наседающего кредитора. Из-за паршивых 80тр, которые вернул. И погиб. А тот теперь хочет сплясать на костях. Не верю, что легко, без всяких гарантий кто-то даст 500тр в долг, что-то здесь не так.

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Гость

08:45:24 10-08-2026

Гость (08:08:48 10-08-2026) Может, человек пошел на службу из-за этого наседающего креди... На каких костях сплясать? Все знакомые в курсе ситуации, что долг был. Батя просто решил, что доброе имя погибшего сына теперь - пустой звук, а деньги семье пригодятся.

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Пузырек

15:29:20 10-08-2026

Гость (08:08:48 10-08-2026) Может, человек пошел на службу из-за этого наседающего креди... Я по звонку в 30 секунд тысяч 200-300 у своего лучшего друга займу, а может и больше. Бывали ситуации. Без расписок, без свидетелей, просто по звонку

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Гость

09:05:49 10-08-2026

Видать хорошо дружили если пол ляма дал.
Я б на месте отца бы отдал

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Гость

09:48:09 10-08-2026

Гость (09:05:49 10-08-2026) Видать хорошо дружили если пол ляма дал. Я б на месте от... Нет расписки - не отдавай. Сейчас таких "кредиторов" как навозных мух рой будет.

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Гость

09:54:43 10-08-2026

Гость (09:48:09 10-08-2026) Нет расписки - не отдавай. Сейчас таких "кредиторов" как нав... Кроме расписки есть еще честь и совесть.

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Мусик

09:55:23 10-08-2026

Гость (09:48:09 10-08-2026) Нет расписки - не отдавай. Сейчас таких "кредиторов" как нав... не по пацански такое.

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Гость

10:16:46 10-08-2026

Мусик (09:55:23 10-08-2026) не по пацански такое....
Пацан к успеху шел - не прокатило

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Гость

10:24:11 10-08-2026

Батя как мышь поступил

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гость

12:23:42 10-08-2026

Может, для папани и брал.

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