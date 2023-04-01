Весенний призыв в армию начался в России

Он продлится до 15 июля

01 апреля 2023, 08:40, ИА Амител

Фото: amic.ru

В России с 1 апреля 2023 года начался весенний призыв в армию, который продлится три с половиной месяца, до 15 июля.

Соответствующий указ в конце марта подписал президент Владимир Путин. Из документа следует, что в войска призовут 147 тысяч человек в возрасте от 18 до 27 лет. Это почти на 10% больше, чем весной 2022 года, когда в армию отправились 134,5 тысячи человек.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ранее подчёркивал, что призывников не направят служить в новые регионы РФ. Кроме того, он опроверг возможность выдачи повесток через "Госуслуги".