В Госдуме опровергли возможность выдачи повесток через "Госуслуги"

Действующие законы не позволяют выдавать их таким образом — информацию подтвердили и в Совфеде

31 марта 2023, 23:18, ИА Амител

Солдаты / Фото: amic.ru

В Госдуме опровергли возможность направления повесток через "Госуслуги". Как сообщает ura.ru, об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"У нас в законе действующем нет никаких повесток через "Госуслуги". Если будут изменения в закон, тогда мы будем говорить об этом. На сегодня ничего подобного нет", – заявил депутат.

Картаполову пришлось выступить с заявлением, поскольку ранее его коллега по комитету Юрий Швыткин заявил, что россияне получат повестки в весенний призыв через портал госуслуг.

Отметим, что слова Картаполова подтвердил и глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Как сообщает ТАСС, электронный способ отправления повесток не предусмотрен законом. Оповещения не будут являться повесткой в таком случае.