Владельцев не чипированных собак в Алтайском крае начнут штрафовать с 1 июля
За нарушение регионального закона придется заплатить до 5 тысяч рублей
27 июня 2025, 08:14, ИА Амител
С 1 июля в Алтайском крае начнет действовать административная ответственность за отсутствие маркировки и регистрации собаки. Штраф владельцам домашних животных грозит ощутимый — от 3 до 5 тысяч рублей.
Напомним, что с 1 января 2025 года в Алтайском крае вступил в силу закон, обязывающий каждого владельца собаки маркировать (чипировать) и зарегистрировать своего питомца. Зачем это нужно, можно прочитать здесь. А как и где зарегистрировать свою собаку, можно узнать по ссылке.
Ранее сообщалось, что в Барнауле ежемесячно планируют чипировать не менее 200 животных — в 2025 году эти работы завершат до 15 декабря. Замглавы администрации города Оксана Финк призвала все заинтересованные ведомства и организации информировать граждан о том, что нужно чипировать и зарегистрировать своё домашнее животное.
08:21:20 27-06-2025
Предлагаю чипировать депутатов и их родственников. А также установить во всех платежных системах для них доступ только по чипу, глядишь и коррупцию начнут побеждать.
09:06:39 27-06-2025
гость (08:21:20 27-06-2025) Предлагаю чипировать депутатов и их родственников. А также у... Акция должна назваться "Начнём с себя!"
08:25:55 27-06-2025
Не дождётесь. И не докажете никогда, что нечипированная шавка моя. А пока формируйте штат работников, которые будут этой дурью заниматься и выделяйте из бюджета средства, работая заведомо в убыток, ведь в бюджете очень много лишних средств, которые не на что потратить.
08:28:37 27-06-2025
Зачем это нужно? Ни зачем...Это никому не нужно и не решает НИ ОДНОЙ ПРОБЛЕМЫ...Кто-то просто решил заработать и нашел ручеек...А попутно пока на собаках тестируется система маркировки и чипирования. Бесполезный закон нужно отменять, принявших его - вон из Зак.собрания без права занимать руководящие должности в органах власти...
10:38:26 27-06-2025
Дюша (08:28:37 27-06-2025) Зачем это нужно? Ни зачем...Это никому не нужно и не решает ... Объяснение есть в произведении Стругацких "Град обречённый", когда внезапно появившихся везде обезьян промаркировали и закрепили за населением. Если любому бардаку придать черты правил и порядка, так как бы и не бардак вовсе. Чипированная собака сьела ребёнка это не то же самое, когда бродячая собака сьела ребёнка. Видимость заботы, имитация доброты.
08:29:07 27-06-2025
Бедные пёсики. Будут дырку в ухе сверлить и вешать пластиковый чип похожий на "брелок от ключей" яркого цвета.
10:19:30 27-06-2025
Гость (08:29:07 27-06-2025) Бедные пёсики. Будут дырку в ухе сверлить и вешать пластиков... Вы сначала поинтересуйтесь о чем речь, а потом пишите! Чип вводят под кожу и его вообще не видно!
10:30:00 27-06-2025
Гость (10:19:30 27-06-2025) Вы сначала поинтересуйтесь о чем речь, а потом пишите! Чип в... Не пишите ерунду...Есть подкожные, есть бирки в ухо...
10:37:36 27-06-2025
Гость (08:29:07 27-06-2025) Бедные пёсики. Будут дырку в ухе сверлить и вешать пластиков... у самой то сколько дырок в ушах?))
а песикам никто уши колоть не собирается. чипы вводят под кожу и размером он с рисовое зернышко.
08:49:39 27-06-2025
утром и вечером, в часы выгула будет айнц цвай палицай?
на популяции бесхозяйных животных это никак не скажется.
разве что в казну денежный интерес, поэтому налогооблагаемую базу формируют. видимо у трудящихся энтузиазм не очень ))
09:05:35 27-06-2025
Ну чтож, давайте проверяйте. Я за свою псину не ручаюсь. Она добрая, весу в ней около 40 кило , но что у ней может произойти в голове, когда вы к ней попытаетесь подойти, даже предположить боюсь? Так что проверяйте лучше на расстоянии. Метров так за 15-20. Ну чтоб у вас была небольшая фора для возможности добежать до своей машины. А так собачка добрая. Хозяев не кусает и на землю не роняет.
09:23:19 27-06-2025
Гость (09:05:35 27-06-2025) Ну чтож, давайте проверяйте. Я за свою псину не ручаюсь. Она... вы наверное кормите её хорошо, что 40 кило?
так еслифчё - ну с вами разберутся по процедуре, а собачку (килограмм 15 мяса, кости на муку) быстрее отработают специально обученные люди.
не дай вам Б-г, конечно, встрясть...
09:35:09 27-06-2025
Musik (09:23:19 27-06-2025) вы наверное кормите её хорошо, что 40 кило?так еслифчё -... Мусик, не делайте мне головную боль, а проверяющим и контролирующим разорванную в клочья попу. Моя собака добежит до забора за пару секунд. А вы ?
09:37:52 27-06-2025
Гость (09:35:09 27-06-2025) Мусик, не делайте мне головную боль, а проверяющим и контрол... а меня ТТ
14:08:23 27-06-2025
Musik (09:37:52 27-06-2025) а меня ТТ... И влажные мечты
12:22:28 27-06-2025
Гость (09:05:35 27-06-2025) Ну чтож, давайте проверяйте. Я за свою псину не ручаюсь. Она...
Хожу всегда с шокером, на всякий случай для таких добрых хозяев и собак, чтобы была возможность у собаки добежать до ближайшего укрытия. А так я добрый, 70 кг весу...
14:12:47 27-06-2025
Гость (09:05:35 27-06-2025) Ну чтож, давайте проверяйте. Я за свою псину не ручаюсь. Она... Лечить таких собачек надо, лекарствами от туберкулёза.
И владельца лечить штрафами.
09:08:07 27-06-2025
Покажите радостные лица собак
09:17:24 27-06-2025
Гость (09:08:07 27-06-2025) Покажите радостные лица собак... у сабак - морды.
- стой, сабака, покажы документы! кто твой хозяин, отвечай немедленно?
- гаф!
- нет такого в базе! 10 лет лагерей!
09:21:10 27-06-2025
Musik (09:17:24 27-06-2025) у сабак - морды.- стой, сабака, покажы документы! кт... Морды - это сами знаете у кого.
09:36:15 27-06-2025
А госнаграды уже придумали для покусанных при исполнении? Можно даже памятник поставить неизвестному опознователю...Такой прям литой из бронзы...В правой руке считыватель чипов, в левой сачок и кусок штанов на заднице свисает...
09:40:08 27-06-2025
Дюша (09:36:15 27-06-2025) А госнаграды уже придумали для покусанных при исполнении? Мо... получить срок лет в 15 за собачку и отправиться на колыму мыть песочек на благо Родины?
хм, имхо так себе дорожка...
10:35:33 27-06-2025
Musik (09:40:08 27-06-2025) получить срок лет в 15 за собачку и отправиться на колыму мы... Кому срок? За что? Я о реальной ситуации. Предположим упалнамоченный узрел бродящую без присмотра собаку...Его действия? Догнать и просканировать? Удачи.
11:18:39 27-06-2025
Дюша (10:35:33 27-06-2025) Кому срок? За что? Я о реальной ситуации. Предположим упална... Ну какие действия? Сами же написали - упалнамоченный.
12:01:24 27-06-2025
Гость (11:18:39 27-06-2025) Ну какие действия? Сами же написали - упалнамоченный.... а потом - а меня-то за шо?
вот за то самое.
10:09:09 27-06-2025
за домашними присмотр есть, надо что-то с дикими делать, которые в центре Бийска людям ходить спокойно не дают
10:15:41 27-06-2025
Что вы здесь ноете по любому ничтожному поводу?! Чипировал за 200 р и забыл уже давно.
10:32:40 27-06-2025
Гость (10:15:41 27-06-2025) Что вы здесь ноете по любому ничтожному поводу?! Чипировал з... Ну люди бывают разные...Кто то по первому требованию готов приспустить штанишки и слегка нагнуться...
12:32:05 27-06-2025
Дюша (10:32:40 27-06-2025) Ну люди бывают разные...Кто то по первому требованию готов п... Да, Дюша. А остальные - только после того, как по башке получат, сделают то же самое😄 и кто тут дурак? 😉
13:47:16 27-06-2025
Гость (12:32:05 27-06-2025) Да, Дюша. А остальные - только после того, как по башке полу... А не надо голову подставлять...Надо варианты обхода искать...Спросить документы, полномочия, найти дырки...Не помогло - отписка, жалоба, апелляция, кассация...Годы можно разговаривать...
10:47:45 27-06-2025
Гость (10:15:41 27-06-2025) Что вы здесь ноете по любому ничтожному поводу?! Чипировал з...
Серёга, флаг тебе в руки. Это же дело добровольное...
10:30:38 27-06-2025
Без ЧИПов, владельцев штрафовать, собак на "рабочий кредит"...
10:37:16 27-06-2025
а как меня например оштрафуют? у меня агрессивный овчароид, как к нему подойдут ? Каким образом проверка то будет ? интересна именно техническая сторона вопроса. А то из всех утюгов бедным россиянам только и кричат: запрет запрет запрет . Нельзя !!!, штрафф!!!!, контроль!!! не разрешено!!! Запрещать только могут , видят что мы терпилы.
11:32:17 27-06-2025
гость (10:37:16 27-06-2025) а как меня например оштрафуют? у меня агрессивный овчароид, ... Опубликую офферту - регламент проверки чипов собак. Хозяев обяжут обеспечить допуск к животному. Или штраф на домовладение на каждого прописанного на госуслуги. Вне границ домовладение, опознование лиц с животными по камерам. Все просто. Кто не спрятался мы не виноваты..
13:20:28 27-06-2025
Гость (11:32:17 27-06-2025) Опубликую офферту - регламент проверки чипов собак. Хозяев о... я в квартире живу у нас нет камер , какие нафиг на Потоке камеры)))))
13:59:25 27-06-2025
Гость (13:20:28 27-06-2025) я в квартире живу у нас нет камер , какие нафиг на Потоке ка... Это только кажется от недостатка умственные способностей) Камер хватает уже везде по натыкано,даже если и визуально не видно. Пару раз попал в кадр с собакой и лови письмо счастья)
12:47:14 27-06-2025
явно избыточная мера - чипирование собак домашних, которые не выгуливаются по улицам. Только людей злят
13:36:49 27-06-2025
гость (12:47:14 27-06-2025) явно избыточная мера - чипирование собак домашних, которые н... Если собака не выгуливается, то где справляет нужду? В лоточек?
17:20:11 27-06-2025
Гость (13:36:49 27-06-2025) Если собака не выгуливается, то где справляет нужду? В лоточ... Да, в лоточек.
14:15:32 27-06-2025
Владельцев собак надо наказывать штрафами от 100 000 рублей за любые нарушения.
14:39:01 27-06-2025
Владельцев собак, уклоняющихся от проверки чипирования своей домашней любименькой шавочки, нужно штрафовать от 70000 до 85000 рублей.
11:33:07 30-06-2025
5 (14:39:01 27-06-2025) Владельцев собак, уклоняющихся от проверки чипирования своей... Много же ещё балБЕСОВ ко орые и защищают такие законы, антинародные, сколько же вас , отзовитесь
17:06:04 27-06-2025
Чипирование сделано для того что бы избавиться от бездомных песелей. Так было обещано. А превращено в сбор денег с людей. Узаконенная обираловка.
18:02:51 27-06-2025
Решительно перечепировать бездельников в думе. И брать ШТРАФЫ с балбесов за антинародные законы и поправки!
18:41:57 27-06-2025
А сама-то чипизация собак бесплатна?