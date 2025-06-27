Владельцев не чипированных собак в Алтайском крае начнут штрафовать с 1 июля

За нарушение регионального закона придется заплатить до 5 тысяч рублей

27 июня 2025, 08:14, ИА Амител

Грозная собака / Фото из архива amic.ru

С 1 июля в Алтайском крае начнет действовать административная ответственность за отсутствие маркировки и регистрации собаки. Штраф владельцам домашних животных грозит ощутимый — от 3 до 5 тысяч рублей.

Напомним, что с 1 января 2025 года в Алтайском крае вступил в силу закон, обязывающий каждого владельца собаки маркировать (чипировать) и зарегистрировать своего питомца. Зачем это нужно, можно прочитать здесь. А как и где зарегистрировать свою собаку, можно узнать по ссылке.

Ранее сообщалось, что в Барнауле ежемесячно планируют чипировать не менее 200 животных — в 2025 году эти работы завершат до 15 декабря. Замглавы администрации города Оксана Финк призвала все заинтересованные ведомства и организации информировать граждан о том, что нужно чипировать и зарегистрировать своё домашнее животное.