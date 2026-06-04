Во сколько жителям Алтая обойдется отдых в санаториях. Цены и программа

Оздоровление в санаториях стало новым трендом у молодежи

04 июня 2026, 12:25, ИА Амител

Санаторий "Обь" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Алтайские здравницы становятся популярны среди молодежи. Теперь в санаториях отдыхают не только пенсионеры, но и молодые люди, пишет NGS.ru.

Какие программы есть в санаториях?

По словам экспертов, из-за "омоложения" целевой аудитории в санаториях начали предлагать новые услуги: короткие программы, спа-технологии, детокс, косметологию, превентивную медицину и индивидуальный подход.

«Наряду с классическими лечебными курсами внедряются комплексные программы общего оздоровления, ментального здоровья и очищения организма», — рассказала представитель управления по развитию туризма и курортной деятельности Алтайского края Наталья Миненко.

Клиентам также дают возможность совместить оздоровление с активным отдыхом: экскурсиями, походами и другими современными форматами. По словам эксперта, все больше внимания уделяют цельным продуктам, разнообразию и индивидуальным предпочтениям гостей в питании.

Сколько стоит отдых в алтайских здравницах?

Хороший санаторный отдых в Белокурихе летом, при стоимости около 9–10 тысяч рублей на человека в сутки, за десять дней составит около 200 тысяч рублей. Но кроме питания формата "все включено" туристы получают еще и комплекс лечебных процедур.

«Для жителей Барнаула и окрестностей пригородные санатории предлагают привлекательные варианты короткого отдыха, такие как туры выходного дня и экспресс-путевки. Например, в санатории "Барнаульский" летом оздоровительная путевка с питанием и процедурами (массаж, спелеотерапия, бассейн) обойдется от 4800 рублей на человека в сутки, а лечебная — от 7500 рублей», — объяснила представитель турбизнеса Алтайского края Анна Серохвостова.

Для отдыхающих есть возможность вернуть часть средств благодаря программе кешбэка. Налоговый вычет составляет 13% от стоимости лечения и доступен официально трудоустроенным россиянам.

Весной и осенью отдых одного человека в санатории составит около 8 тыс. рублей в сутки. В эти периоды меньше туристов, поэтому жителей края ждет более свободный график на процедуры и в ресторане.