Во сколько жителям Алтая обойдется отдых в санаториях. Цены и программа
Оздоровление в санаториях стало новым трендом у молодежи
04 июня 2026, 12:25, ИА Амител
Алтайские здравницы становятся популярны среди молодежи. Теперь в санаториях отдыхают не только пенсионеры, но и молодые люди, пишет NGS.ru.
Какие программы есть в санаториях?
По словам экспертов, из-за "омоложения" целевой аудитории в санаториях начали предлагать новые услуги: короткие программы, спа-технологии, детокс, косметологию, превентивную медицину и индивидуальный подход.
«Наряду с классическими лечебными курсами внедряются комплексные программы общего оздоровления, ментального здоровья и очищения организма», — рассказала представитель управления по развитию туризма и курортной деятельности Алтайского края Наталья Миненко.
Клиентам также дают возможность совместить оздоровление с активным отдыхом: экскурсиями, походами и другими современными форматами. По словам эксперта, все больше внимания уделяют цельным продуктам, разнообразию и индивидуальным предпочтениям гостей в питании.
Сколько стоит отдых в алтайских здравницах?
Хороший санаторный отдых в Белокурихе летом, при стоимости около 9–10 тысяч рублей на человека в сутки, за десять дней составит около 200 тысяч рублей. Но кроме питания формата "все включено" туристы получают еще и комплекс лечебных процедур.
«Для жителей Барнаула и окрестностей пригородные санатории предлагают привлекательные варианты короткого отдыха, такие как туры выходного дня и экспресс-путевки. Например, в санатории "Барнаульский" летом оздоровительная путевка с питанием и процедурами (массаж, спелеотерапия, бассейн) обойдется от 4800 рублей на человека в сутки, а лечебная — от 7500 рублей», — объяснила представитель турбизнеса Алтайского края Анна Серохвостова.
Для отдыхающих есть возможность вернуть часть средств благодаря программе кешбэка. Налоговый вычет составляет 13% от стоимости лечения и доступен официально трудоустроенным россиянам.
Весной и осенью отдых одного человека в санатории составит около 8 тыс. рублей в сутки. В эти периоды меньше туристов, поэтому жителей края ждет более свободный график на процедуры и в ресторане.
12:37:20 04-06-2026
Отдых должен стоить не больше той суммы, что человек зарабатывает в день.
Если зарплата 31000р, то в день на отдых человек может тратить не более 1000р.
Бери ношу по себе чтоб не падать при ходьбе.
Если дороже - это не отдых, это проедание своего капитала.
Чтобы отдыхать 10 дней за 200000р, надо зарабатывать 620000р в месяц.
12:48:40 04-06-2026
Гость (12:37:20 04-06-2026) Отдых должен стоить не больше той суммы, что человек зарабат... Это отдых не для Вас. Это отдых для граждын другой страны - Москвы.
13:04:35 04-06-2026
Гость (12:37:20 04-06-2026) Отдых должен стоить не больше той суммы, что человек зарабат...
Чтобы отдыхать 10 дней за 200000р, надо зарабатывать больше чем 620000р в месяц, т.к. до отдыха нужно доехать туда и обратно, а также включить обязательные ежемесячные расходы вроде коммуналки. Итого минимум 650000 рублей. Ну, как сказала Роднина, она с нами в одной лодке и на ней тоже сказываются повышенные расходы из-за инфляции.
13:13:17 04-06-2026
Гость (12:37:20 04-06-2026) Отдых должен стоить не больше той суммы, что человек зарабат... по закону участники СВО и их дети могут ведь бесплатно там отдохнуть?
13:25:04 04-06-2026
Гость (13:13:17 04-06-2026) по закону участники СВО и их дети могут ведь бесплатно там о...
Участники СВО и их семьи имеют право на подобный отдых. Они заслужили его, встав на защиту Родины, пожертвую порой своими жизнями
13:38:46 04-06-2026
Наташа (13:25:04 04-06-2026) Участники СВО и их семьи имеют право на подобный отдых. ...
А врачи, учителя, ученые и прочие достойные люди, которые трудятся всю свою жизнь, а не пару лет по контракту, этого не заслуживают?
12:42:43 04-06-2026
В Турцию дешевле слетать ...
13:25:42 04-06-2026
Гость (12:42:43 04-06-2026) В Турцию дешевле слетать ......
да что там Турция, и в ОАЭ слетать дешевле
14:49:55 04-06-2026
Гость (12:42:43 04-06-2026) В Турцию дешевле слетать ...... Вам пишут про санатории т. е. про лечение. В Турции какое лечение?
14:55:14 04-06-2026
Гость (14:49:55 04-06-2026) Вам пишут про санатории т. е. про лечение. В Турции как... Там море и фрукты
13:12:01 04-06-2026
Передайте Ильичу - миллион нам по плечу
даже если будет 5 будем здесь мы отдыхать