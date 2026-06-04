Аэрофлот возобновил рейсы в Дубай. Хотят ли туда лететь туристы из Алтайского края

Регулярные полеты возвращаются, спрос высокий, но туроператоры по-прежнему не могут продавать путевки в ОАЭ

04 июня 2026, 06:15, ИА Амител

Самолет "Аэрофлота" в Дубае / Фото: создано в нейросети ChatGPT

Авиакомпания "Аэрофлот" выполнила первый после почти трехмесячного перерыва регулярный рейс в Дубай. По данным перевозчика, билеты эконом- и комфорт-класса были полностью распроданы. Полеты планируется сделать ежедневными, а в июле увеличить их частоту до двух рейсов в день. Подробности — в материале Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Рейсы в Дубай возвращаются на ежедневную основу

С 1 июня прямые рейсы по маршруту Москва — Дубай будут выполняться ежедневно. Время в пути на Boeing 737 составляет около шести часов. При этом жителям Алтайского края и других регионов Сибири удобнее использовать вылеты из Новосибирска.

Как рассказала представитель туристической компании Pegas Touristik Ольга Ришко, с конца июня из Новосибирска планируется запуск новых рейсов.

«С 27 июня авиакомпания FlyDubai заявила полетную программу из Новосибирска — и это тоже отлично, что из Сибири опять полетят рейсы в Дубай. Ведь для многих наших туристов это был авиахаб, чтобы недорого улететь в третьи страны — Мальдивы, Сейшелы, Шри-Ланку и многие другие. 30% всего туристического потока Сибири отдыхало в Арабских Эмиратах на море. Но на сегодня пока не сняты рекомендации МИД не продавать туры в Арабские Эмираты. И поэтому все турфирмы — на паузе. Но то, что полетел "Аэрофлот", — это хороший знак. Значит, скоро разрешат отправлять и туристов. Из-за жары летний период никогда не пользовался спросом, и у туристов появится большой спрос только осенью», — сообщила Ольга Ришко.

Ограничения сняты, но туры по-прежнему под запретом

19 мая глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что все введенные в этом году ограничения на перелеты российских авиакомпаний на Ближний Восток сняты. При этом попасть в Дубай можно было и раньше — через зарубежные авиакомпании, выполняющие рейсы из Москвы, включая FlyDubai, Air Arabia и Emirates.

Однако, по данным сервиса Aviasales, наиболее доступные по цене варианты остаются у "Аэрофлота": билет с вылетом в пятницу утром в понедельник стоил около 20 тысяч рублей, тогда как перелет Emirates в тот же день мог обойтись примерно вдвое дороже.

Несмотря на восстановление рейсов, российские туроператоры по-прежнему не могут официально продавать туры в ОАЭ. В результате рынок работает в "перекошенном" формате: авиакомпании активно продают билеты, агрегаторы формируют скидки, а самостоятельные туристы бронируют поездки напрямую.

При этом растет поток транзитных маршрутов через Дубай, отмечает вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.

«Еще месяц назад ситуация по транзитному хабу Ближнего Востока выглядела печально. Сейчас же можно сказать, что порядка 70% всех транзитных мощностей восстановлены… большинство пассажиров на национальных перевозчиках — это транзит. Маршрутная сетка довольно оперативно устанавливается. Я бы отметил, что только Air Arabia еще не начала новые полеты… А остальные крупные игроки, включая Qatar Airways, Etihad, Emirates, сейчас работают в первую очередь на транзите», — уверен эксперт.

Цены снизились, но рынок остается нестабильным

Эксперты отмечают, что Дубай стал заметно дешевле. На это влияет укрепление рубля и несезон — летом загрузка отелей традиционно снижается.

По словам специалистов, проживание в пятизвездочных отелях в Турции сейчас может стоить в 1,5–2 раза дороже, чем в ОАЭ. Ближе всего по цене к Дубаю остается Египет с системой all inclusive, но он также немного дороже.

Отдельно эксперты отмечают изменения в грузовой логистике. Ранее через Дубай в Россию поступали подсанкционные товары, включая люксовый сегмент, однако сейчас схема изменилась.

Как рассказал старший партнер компании "Оптималог" Георгий Властопуло, логистические цепочки продолжают адаптироваться.

«Рынок логистический российский сегодня мгновенно адаптируется… Дубай постепенно встраивается в логистические цепочки доставки товаров в РФ. Пока мы не можем использовать его как порт. Цена выше, но не критично — порядка 5% к себестоимости», — уверен эксперт.

По его словам, логистика в регионе по-прежнему напрямую зависит от военно-политической обстановки, которая остается нестабильной.