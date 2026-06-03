НОВОСТИТранспорт

Чуйский тракт стал самым популярным автомаршрутом России

Направление стало лидером по итогу голосования

03 июня 2026, 14:15, ИА Амител

Чуйский тракт / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Чуйский тракт / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Телеканал "Моя Планета" вместе с Russian Traveler подвели итоги голосования за самый популярный маршрут в России для путешествия на автомобиле. Первое место занял Чуйский тракт. 

За этот автомаршрут проголосовали 26,2% участников. А столько голосов набрали другие направления: 

  • горные ущелья Кабардино-Балкарии и величественный Эльбрус — 13%;

  • маршрут вокруг Ладожского озера (Ленинградская область, Республика Карелия) — 11,2%;

  • дороги Восточного Крыма (Керчь — Феодосия — Судак — Новый Свет) — 10,7%;

  • путешествие по Кольскому полуострову (Мурманская область) — 8,9%.

«Чуйский тракт — настоящая дорога-приключение, где каждый поворот — новая история. Кабардино-Балкария — это про силу гор, когда ты рядом с Эльбрусом чувствуешь себя совсем маленьким. А Ладога уникальна своей переменчивостью: едешь вокруг озера — и вокруг тебя постоянно возникает новая реальность», — прокомментировал главный редактор телеканала "Моя Планета" Роман Лобашов.

Чуйский тракт. С тобой по пути. Как за 100 лет дорога стала одной из лучших в стране

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После них разместились другие известные маршруты:

  • Золотое кольцо России (Московская, Ярославская, Костромская, Владимирская области);

  • Байкал и остров Ольхон (Иркутская область);

  • Восточное кольцо — поездка по рыцарским замкам и кирхам (Калининградская область);

  • Енисейский тракт (исторический путь Красноярского края вдоль мощного Енисея);

  • маяки Владивостока (Приморский край).

Ранее amic.ru подготовил большой аудиогид "Чуйский тракт. С тобой по пути" — к 100-летию с того момента, как трасса получила статус дороги государственного значения. Все выпуски можно послушать здесь.

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Алтайский край Дороги Республика Алтай
       

Комментарии 13

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Гость

14:17:09 03-06-2026

Дорога Смерти. Уставшие новосибирцы и кемеровчане из последний сил летят по ней в Ад по встречке.

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Musik

15:12:22 03-06-2026

Гость (14:17:09 03-06-2026) Дорога Смерти. Уставшие новосибирцы и кемеровчане из последн... дык 2 полосы

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Гость

15:33:48 03-06-2026

Musik (15:12:22 03-06-2026) дык 2 полосы... Они даже домики заранее не бронируют, так как ещё на старте планируют умереть по дороге в Горный в лобовом столкновении всей семьёй.

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Гость

14:44:44 04-06-2026

Musik (15:12:22 03-06-2026) дык 2 полосы... Однозначно надо расширять!

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Гость

17:11:19 03-06-2026

Гость (14:17:09 03-06-2026) Дорога Смерти. Уставшие новосибирцы и кемеровчане из последн... Ну кемеровчане еще ничего, а вот новосибирцы да, отмороженные

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вокруг света, как вокруг смеха

15:39:44 03-06-2026

дорог должно быть много.
настоящих автобанов.
а не одна дорога-тропа.

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Гость

15:47:57 03-06-2026

вокруг света, как вокруг смеха (15:39:44 03-06-2026) дорог должно быть много.настоящих автобанов.а не одн... Это не оправдание лететь в лобовую атаку. Не умеешь ездить - не выезжай из Новосибирска.

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найди отличия.

16:46:44 03-06-2026

Гость (15:47:57 03-06-2026) Это не оправдание лететь в лобовую атаку. Не умеешь ездить -... уже было здесь от меня.
в последний раз по настоящему Чуйскому тракту(а не как сейчас называют дорогу от Новосибирска на Горный) проезжал на,, старт шоссе"в 1980 году, в сентябре.
Чикетаман и Семинский были ещё гравийными.
так, что кто хочет-тот летит.
но если полос будет 4-5,и скорость на двух сделать не менее 100,возможно и смертей будет меньше.
сужу по дорогам в Болгарии и Сербии-как их делают, и как по ним едут.

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Гость

17:10:48 03-06-2026

Гость (15:47:57 03-06-2026) Это не оправдание лететь в лобовую атаку. Не умеешь ездить -... А типа аборигены - верх водительской культуры? Такие же отморозки.

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Александр

19:46:23 03-06-2026

Есть по Чуйскому тракту дорога...

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ППШариков

08:17:06 04-06-2026

Красивая дорога...

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Гость

14:45:53 04-06-2026

Последнее время сплошная пробка

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Статист.

16:18:52 04-06-2026

Данные не корректно переведены.
Какой трафик на чуйском и какой на других???

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