Чуйский тракт стал самым популярным автомаршрутом России
Направление стало лидером по итогу голосования
03 июня 2026, 14:15, ИА Амител
Телеканал "Моя Планета" вместе с Russian Traveler подвели итоги голосования за самый популярный маршрут в России для путешествия на автомобиле. Первое место занял Чуйский тракт.
За этот автомаршрут проголосовали 26,2% участников. А столько голосов набрали другие направления:
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горные ущелья Кабардино-Балкарии и величественный Эльбрус — 13%;
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маршрут вокруг Ладожского озера (Ленинградская область, Республика Карелия) — 11,2%;
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дороги Восточного Крыма (Керчь — Феодосия — Судак — Новый Свет) — 10,7%;
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путешествие по Кольскому полуострову (Мурманская область) — 8,9%.
«Чуйский тракт — настоящая дорога-приключение, где каждый поворот — новая история. Кабардино-Балкария — это про силу гор, когда ты рядом с Эльбрусом чувствуешь себя совсем маленьким. А Ладога уникальна своей переменчивостью: едешь вокруг озера — и вокруг тебя постоянно возникает новая реальность», — прокомментировал главный редактор телеканала "Моя Планета" Роман Лобашов.
После них разместились другие известные маршруты:
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Золотое кольцо России (Московская, Ярославская, Костромская, Владимирская области);
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Байкал и остров Ольхон (Иркутская область);
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Восточное кольцо — поездка по рыцарским замкам и кирхам (Калининградская область);
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Енисейский тракт (исторический путь Красноярского края вдоль мощного Енисея);
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маяки Владивостока (Приморский край).
Ранее amic.ru подготовил большой аудиогид "Чуйский тракт. С тобой по пути" — к 100-летию с того момента, как трасса получила статус дороги государственного значения. Все выпуски можно послушать здесь.
14:17:09 03-06-2026
Дорога Смерти. Уставшие новосибирцы и кемеровчане из последний сил летят по ней в Ад по встречке.
15:12:22 03-06-2026
Гость (14:17:09 03-06-2026) Дорога Смерти. Уставшие новосибирцы и кемеровчане из последн... дык 2 полосы
15:33:48 03-06-2026
Musik (15:12:22 03-06-2026) дык 2 полосы... Они даже домики заранее не бронируют, так как ещё на старте планируют умереть по дороге в Горный в лобовом столкновении всей семьёй.
14:44:44 04-06-2026
Musik (15:12:22 03-06-2026) дык 2 полосы... Однозначно надо расширять!
17:11:19 03-06-2026
Гость (14:17:09 03-06-2026) Дорога Смерти. Уставшие новосибирцы и кемеровчане из последн... Ну кемеровчане еще ничего, а вот новосибирцы да, отмороженные
15:39:44 03-06-2026
дорог должно быть много.
настоящих автобанов.
а не одна дорога-тропа.
15:47:57 03-06-2026
вокруг света, как вокруг смеха (15:39:44 03-06-2026) дорог должно быть много.настоящих автобанов.а не одн... Это не оправдание лететь в лобовую атаку. Не умеешь ездить - не выезжай из Новосибирска.
16:46:44 03-06-2026
Гость (15:47:57 03-06-2026) Это не оправдание лететь в лобовую атаку. Не умеешь ездить -... уже было здесь от меня.
в последний раз по настоящему Чуйскому тракту(а не как сейчас называют дорогу от Новосибирска на Горный) проезжал на,, старт шоссе"в 1980 году, в сентябре.
Чикетаман и Семинский были ещё гравийными.
так, что кто хочет-тот летит.
но если полос будет 4-5,и скорость на двух сделать не менее 100,возможно и смертей будет меньше.
сужу по дорогам в Болгарии и Сербии-как их делают, и как по ним едут.
17:10:48 03-06-2026
Гость (15:47:57 03-06-2026) Это не оправдание лететь в лобовую атаку. Не умеешь ездить -... А типа аборигены - верх водительской культуры? Такие же отморозки.
19:46:23 03-06-2026
Есть по Чуйскому тракту дорога...
08:17:06 04-06-2026
Красивая дорога...
14:45:53 04-06-2026
Последнее время сплошная пробка
16:18:52 04-06-2026
Данные не корректно переведены.
Какой трафик на чуйском и какой на других???