Чуйский тракт стал самым популярным автомаршрутом России

Направление стало лидером по итогу голосования

03 июня 2026, 14:15, ИА Амител

Чуйский тракт / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Телеканал "Моя Планета" вместе с Russian Traveler подвели итоги голосования за самый популярный маршрут в России для путешествия на автомобиле. Первое место занял Чуйский тракт.

За этот автомаршрут проголосовали 26,2% участников. А столько голосов набрали другие направления:

горные ущелья Кабардино-Балкарии и величественный Эльбрус — 13%;

маршрут вокруг Ладожского озера (Ленинградская область, Республика Карелия) — 11,2%;

дороги Восточного Крыма (Керчь — Феодосия — Судак — Новый Свет) — 10,7%;

путешествие по Кольскому полуострову (Мурманская область) — 8,9%.

«Чуйский тракт — настоящая дорога-приключение, где каждый поворот — новая история. Кабардино-Балкария — это про силу гор, когда ты рядом с Эльбрусом чувствуешь себя совсем маленьким. А Ладога уникальна своей переменчивостью: едешь вокруг озера — и вокруг тебя постоянно возникает новая реальность», — прокомментировал главный редактор телеканала "Моя Планета" Роман Лобашов.

После них разместились другие известные маршруты:

Золотое кольцо России (Московская, Ярославская, Костромская, Владимирская области);

Байкал и остров Ольхон (Иркутская область);

Восточное кольцо — поездка по рыцарским замкам и кирхам (Калининградская область);

Енисейский тракт (исторический путь Красноярского края вдоль мощного Енисея);

маяки Владивостока (Приморский край).

Ранее amic.ru подготовил большой аудиогид "Чуйский тракт. С тобой по пути" — к 100-летию с того момента, как трасса получила статус дороги государственного значения. Все выпуски можно послушать здесь.