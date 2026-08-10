Ранее оружие и боеприпасы для ВСУ поставлялись морским путем

10 августа 2026, 22:30, ИА Амител

СВО на Украине / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Силы ПВО Украины не способны эффективно противостоять ударам ВС РФ по Одесской области, поскольку систематические атаки на портовую инфраструктуру подрывают боеспособность ВСУ из-за острого дефицита вооружений, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в интервью "Абзацу".

«На сегодняшний день вооруженные формирования Украины столкнулись с очень большой проблемой в противовоздушной обороне. Несмотря на то что у них есть еще комплексы ПВО, боеприпасы к ним находятся в огромнейшем дефиците. После начала кризиса на Ближнем Востоке США и страны НАТО поняли, что ракеты могут пригодиться им самим. На данный момент наши удары беспрепятственно достигают целей по всей территории Украины и по Одесской области в частности», — добавил он.

Марочко также отметил, что ранее оружие и боеприпасы для ВСУ поставлялись морским путем в больших объемах и оперативно. Однако систематические удары ВС РФ по портовым объектам нарушили эту логистику.

«Уже сейчас закрывается ряд предприятий, которые приносили доходы украинскому преступному военно-политическому руководству. Следовательно, финансировать боевые действия стало намного сложнее, и все больше и больше это ложится на плечи западных стран. Это негативно скажется для ВСУ на поле боя», — отметил Марочко.

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