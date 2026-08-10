Военный эксперт предупредил о снарядном и оружейном голоде ВСУ
Ранее оружие и боеприпасы для ВСУ поставлялись морским путем
10 августа 2026, 22:30, ИА Амител
Силы ПВО Украины не способны эффективно противостоять ударам ВС РФ по Одесской области, поскольку систематические атаки на портовую инфраструктуру подрывают боеспособность ВСУ из-за острого дефицита вооружений, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в интервью "Абзацу".
«На сегодняшний день вооруженные формирования Украины столкнулись с очень большой проблемой в противовоздушной обороне. Несмотря на то что у них есть еще комплексы ПВО, боеприпасы к ним находятся в огромнейшем дефиците. После начала кризиса на Ближнем Востоке США и страны НАТО поняли, что ракеты могут пригодиться им самим. На данный момент наши удары беспрепятственно достигают целей по всей территории Украины и по Одесской области в частности», — добавил он.
Марочко также отметил, что ранее оружие и боеприпасы для ВСУ поставлялись морским путем в больших объемах и оперативно. Однако систематические удары ВС РФ по портовым объектам нарушили эту логистику.
«Уже сейчас закрывается ряд предприятий, которые приносили доходы украинскому преступному военно-политическому руководству. Следовательно, финансировать боевые действия стало намного сложнее, и все больше и больше это ложится на плечи западных стран. Это негативно скажется для ВСУ на поле боя», — отметил Марочко.
Ранее эксперт объяснил, зачем ВСУ наносит удары по складам Wildberries.
22:36:53 10-08-2026
Всего пять лет понадобилось, чтобы понять как они получают оружие. Когда "эксперты" узнают, что это ещё и по железной дороге осуществляется, будет полный разгром
06:31:20 11-08-2026
Гость (22:36:53 10-08-2026) Всего пять лет понадобилось, чтобы понять как они получают о... я 5 лет читаю о кадровом, снарядном и оружейном голоде у ВСУ исключительно на официальных источниках. Как и что нами нанесен удар возмездия, все цели поражены. А сейчас появляются новости об ударах украинских беспилотников вглубь территории РФ. Все чаще.
08:10:35 11-08-2026
Это заметно в ковычках.
09:12:15 11-08-2026
"На данный момент наши удары беспрепятственно достигают целей по всей территории Украины" - почему же сейчас Окраину не вбомбили в каменный век за неделю? И почему горят склады WB? То что у укров нет луков и стрел не отменяет факта наличия у них массы беспилотников.