Лишь в пяти субъектах РФ действуют запреты, спикер Госдумы призвал остальные регионы использовать уже накопленный опыт

10 августа 2026, 10:58, ИА Амител

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что на сегодняшний день только пять субъектов РФ приняли собственные законы о запрете продажи вейпов — после того, как получили соответствующие полномочия. В их числе Пермский край, Нижегородская, Пензенская и Саратовская области, а также Республика Северная Осетия — Алания, пишет ТАСС.

В своем сообщении в мессенджере "Макс" политик подчеркнул значимость вопроса и призвал регионы, которые еще не приняли решения по этой теме, изучить опыт территорий, где подобные нормы уже действуют. По словам Володина, граждане неоднократно обращались с просьбами защитить детей и навести порядок в сфере оборота вейпов.

Спикер напомнил, что еще в 2023 году был принят федеральный закон, запрещающий продажу вейпов несовершеннолетним, а также рекламу этих устройств, их открытую выкладку и демонстрацию. Позднее за продажу вейпов детям была установлена административная и уголовная ответственность.

Тем не менее, как отметил Володин, эффект от принятых мер оказался ограниченным. По данным экспертов, в городах‑миллионниках с июля 2025 года число магазинов, торгующих такой продукцией, сократилось лишь на 10%.

«Анализируя правоприменительную практику, увидели, что введенных норм недостаточно для защиты детей и их здоровья. В своих обращениях об этом также сообщали родители, педагоги и врачи», — подчеркнул председатель Госдумы.

С учетом этого в июне 2026 года Госдума приняла закон, наделяющий регионы правом самостоятельно устанавливать запрет на продажу вейпов и жидкостей к ним на своей территории.

«Все полномочия у регионов для этого есть. Наша задача — сделать всё для защиты здоровья людей, в первую очередь детей», — заключил спикер.

При этом Вячеслав Володин обратил внимание, что региональным законодательным собраниям еще предстоит серьезная работа.