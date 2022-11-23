Жителей Алтайского края ждёт самая холодная ночь ноября

Морозы до -30 градусов ожидаются в Алтайском крае в ночь на 24 ноября. Холоднее всего будет в северо-западных районах. На остальной территории будет чуть теплее: от -20 до -25. Об этом amic.ru рассказала дежурный синоптик регионального Гидрометцентра Дарья Акименко.

«Ближайшая ночь будет самой холодной. Днём в четверг столбики термометров на большей части региона покажут от -15 до -20 градусов, по юго-востоку ожидается около -10 градусов. В последующие ночи — от -21 до -27 градусов. Днём от -15 до -25 градусов. И такие низкие температуры продержатся в регионе до 29 ноября», — сообщила Акименко.

Небольшое потепление — на несколько градусов — ожидается лишь днём 25 ноября, а потом температура вновь пойдёт на понижение. Согласно предварительному прогнозу, температуры плавно начнут расти с 29 ноября. До этого момента, как уточнила синоптик, обильных осадков в крае не предвидится, по утром местами возможно образование изморози и тумана.

Ранее жителям Алтая пообещали «безумный климатический Армагеддон» сразу после Нового года.