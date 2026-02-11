Врач объяснила, почему женщинам нужно спать без нижнего белья
Некоторые повседневные привычки разрушают интимное здоровье представительниц прекрасного пола
11 февраля 2026, 17:16, ИА Амител
Врач Сара Марин Бербелл рассказала о повседневных привычках, которые могут негативно влиять на интимное здоровье женщин. Ее советы передает издание El Confidencial.
Первым в списке вредных факторов специалист назвала неправильное питание. Бербелл рекомендует женщинам следить за тем, чтобы в рационе было достаточно фруктов и овощей — источников клетчатки и антиоксидантов.
Также она советует регулярно употреблять натуральный йогурт или кефир, так как содержащиеся в них пробиотики поддерживают здоровую микрофлору.
Еще одна привычка, способная навредить, — полное удаление волос на лобке. По словам врача, волосяной покров выполняет защитную функцию. Он снижает трение и служит барьером против внешних раздражителей.
Негативное влияние на женское здоровье оказывают также агрессивные средства для интимной гигиены — они нарушают естественный баланс, а также спринцевание — эта процедура может повредить микрофлору влагалища, которая защищает организм от различных заболеваний.
Кроме того, Бербелл обратила внимание на опасность тесного белья, в том числе стрингов. В завершение врач дала неожиданный, но важный совет: спать без нижнего белья. Это позволяет гениталиям "подышать" и способствует поддержанию здорового микроклимата.
Ранее невролог назвал серьезную опасность долгого сидения в туалете. Как оказалось, если человек проводит в сидячем положении на унитазе продолжительное время, а затем резко встает, это может спровоцировать обморок.
17:25:54 11-02-2026
Согласен спать с женщинами без ихнего белья...
19:03:05 11-02-2026
Гость (17:25:54 11-02-2026) Согласен спать с женщинами без ихнего белья... ... ... и без Бербелл
18:36:18 11-02-2026
Господи, ну зачем так все подробно всему свету
20:22:55 11-02-2026
Женщина (18:36:18 11-02-2026) Господи, ну зачем так все подробно всему свету... Вы согласны???
21:56:40 11-02-2026
Женщина (18:36:18 11-02-2026) Господи, ну зачем так все подробно всему свету... Теперь только без белья спать
23:29:50 11-02-2026
Вообще, спать голяком - это нормально для всех людей, не только для женщин.
Но это при условии, если в доме тепло и вы никого не смутите своей тушкой при выходе к холодильнику в "ночной дожор"
09:11:25 12-02-2026
Кхм... (23:29:50 11-02-2026) Вообще, спать голяком - это нормально для всех людей, не тол... Пеньюар накиньте.