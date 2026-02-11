Врач объяснила, почему женщинам нужно спать без нижнего белья

Некоторые повседневные привычки разрушают интимное здоровье представительниц прекрасного пола

11 февраля 2026, 17:16, ИА Амител

Сон / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Врач Сара Марин Бербелл рассказала о повседневных привычках, которые могут негативно влиять на интимное здоровье женщин. Ее советы передает издание El Confidencial.

Первым в списке вредных факторов специалист назвала неправильное питание. Бербелл рекомендует женщинам следить за тем, чтобы в рационе было достаточно фруктов и овощей — источников клетчатки и антиоксидантов.

Также она советует регулярно употреблять натуральный йогурт или кефир, так как содержащиеся в них пробиотики поддерживают здоровую микрофлору.

Еще одна привычка, способная навредить, — полное удаление волос на лобке. По словам врача, волосяной покров выполняет защитную функцию. Он снижает трение и служит барьером против внешних раздражителей.

Негативное влияние на женское здоровье оказывают также агрессивные средства для интимной гигиены — они нарушают естественный баланс, а также спринцевание — эта процедура может повредить микрофлору влагалища, которая защищает организм от различных заболеваний.

Кроме того, Бербелл обратила внимание на опасность тесного белья, в том числе стрингов. В завершение врач дала неожиданный, но важный совет: спать без нижнего белья. Это позволяет гениталиям "подышать" и способствует поддержанию здорового микроклимата.

