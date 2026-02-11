НОВОСТИЗдоровье

Врач объяснила, почему женщинам нужно спать без нижнего белья

Некоторые повседневные привычки разрушают интимное здоровье представительниц прекрасного пола

11 февраля 2026, 17:16, ИА Амител

Сон / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru
Сон / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Врач Сара Марин Бербелл рассказала о повседневных привычках, которые могут негативно влиять на интимное здоровье женщин. Ее советы передает издание El Confidencial.

Первым в списке вредных факторов специалист назвала неправильное питание. Бербелл рекомендует женщинам следить за тем, чтобы в рационе было достаточно фруктов и овощей — источников клетчатки и антиоксидантов. 

Также она советует регулярно употреблять натуральный йогурт или кефир, так как содержащиеся в них пробиотики поддерживают здоровую микрофлору.

Еще одна привычка, способная навредить, — полное удаление волос на лобке. По словам врача, волосяной покров выполняет защитную функцию. Он снижает трение и служит барьером против внешних раздражителей.

Негативное влияние на женское здоровье оказывают также агрессивные средства для интимной гигиены — они нарушают естественный баланс, а также спринцевание — эта процедура может повредить микрофлору влагалища, которая защищает организм от различных заболеваний.

Кроме того, Бербелл обратила внимание на опасность тесного белья, в том числе стрингов. В завершение врач дала неожиданный, но важный совет: спать без нижнего белья. Это позволяет гениталиям "подышать" и способствует поддержанию здорового микроклимата.

Ранее невролог назвал серьезную опасность долгого сидения в туалете. Как оказалось, если человек проводит в сидячем положении на унитазе продолжительное время, а затем резко встает, это может спровоцировать обморок.

Здоровье мужчины и женщины

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

17:25:54 11-02-2026

Согласен спать с женщинами без ихнего белья...

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:03:05 11-02-2026

Гость (17:25:54 11-02-2026) Согласен спать с женщинами без ихнего белья... ... ... и без Бербелл

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Женщина

18:36:18 11-02-2026

Господи, ну зачем так все подробно всему свету

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:22:55 11-02-2026

Женщина (18:36:18 11-02-2026) Господи, ну зачем так все подробно всему свету... Вы согласны???

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

21:56:40 11-02-2026

Женщина (18:36:18 11-02-2026) Господи, ну зачем так все подробно всему свету... Теперь только без белья спать

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

23:29:50 11-02-2026

Вообще, спать голяком - это нормально для всех людей, не только для женщин.
Но это при условии, если в доме тепло и вы никого не смутите своей тушкой при выходе к холодильнику в "ночной дожор"

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:11:25 12-02-2026

Кхм... (23:29:50 11-02-2026) Вообще, спать голяком - это нормально для всех людей, не тол... Пеньюар накиньте.

  2 Нравится
Ответить
