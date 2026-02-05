Невролог назвал серьезную опасность долгого сидения в туалете

Если человек проводит в сидячем положении на унитазе продолжительное время, а затем резко встает, это может спровоцировать обморок

Американский невролог Байбинг Чен обратил внимание на неочевидную, но серьезную угрозу для здоровья, связанную с привычным действием — длительным пребыванием в туалете.

Его разъяснение, опубликованное в TikTok и замеченное изданием Mirror, раскрывает неожиданный механизм, способный привести к тяжелым последствиям.

По словам врача, если человек проводит в сидячем положении на унитазе продолжительное время, а затем резко встает, это может спровоцировать обморок и даже кровоизлияние в мозг. Чен привел конкретный пример из практики.

«Однажды я видел 50‑летнего мужчину, который потерял сознание, после того как просидел в туалете 30 минут. Он упал, ударился головой, и его привела жена. Мы обнаружили у него кровоизлияние в мозг».

Механизм опасности, как объясняет невролог, связан с перераспределением крови. Длительное сидение позволяет силе тяжести "стянуть" кровь к нижним конечностям. При резком подъеме организм вынужден срочно перенаправлять кровоток вверх, в том числе к головному мозгу.

Если в этот момент в мозг поступает недостаточно крови, возникает риск обморока. Длительность и тяжесть состояния, по словам Чена, зависят от ряда факторов. Например, объема выпитой жидкости, состояния вегетативной системы и индивидуальной подготовленности организма.

Особую настороженность врач выразил в отношении тех, кто во время посещения туалета вынужден тужиться. В таких случаях риск обморока возрастает. В заключение Байбинг Чен дал практический совет:

«Если у вас нет проблем с кишечником, из‑за которых вы вынуждены подолгу находиться в туалете, то делать свои дела стоит быстро».

