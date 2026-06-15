Двух малышей с тяжелыми патологиями пищеварительной системы спасли на Алтае

Подобные вмешательства барнаульские хирурги выполнили впервые

15 июня 2026, 08:33, ИА Амител

Алтайские хирурги за работой / Фото: amic.ru

Хирурги Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства успешно провели операции двум новорожденным с редкими врожденными патологиями пищеварительной системы. Об этом сообщили "Вести Алтай".

Одним из пациентов стал мальчик, у которого уже через час после появления на свет диагностировали врожденное отсутствие пищевода. На третьи сутки жизни ребенку выполнили экстренное хирургическое вмешательство.

Позднее медики выявили у младенца еще одну патологию, которая потребовала повторной операции. В настоящее время состояние ребенка улучшается, он продолжает лечение и восстановление в стационаре. По словам врачей, выписка малыша может состояться уже на ближайшей неделе.

Еще одной пациенткой стала новорожденная девочка с кистой пищевода. После проведения сложной операции ее состояние стабилизировалось, и ребенка уже выписали домой.

Как отмечают специалисты, подобные вмешательства барнаульские хирурги выполнили впервые. Оба клинических случая стали уникальными для Алтайского края.

Врачи подчеркивают, что полученный опыт позволит совершенствовать методы оказания специализированной помощи детям с тяжелыми врожденными заболеваниями пищеварительной системы и повысит возможности региональной медицины в лечении таких пациентов.

Специалисты напоминают, что ранняя диагностика врожденных патологий и своевременно проведенное хирургическое лечение во многих случаях позволяют добиться благоприятного прогноза и существенно улучшить качество жизни маленьких пациентов.