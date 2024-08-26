ВС РФ нанесли удар по объектам украинской энергетики, обеспечивающим работу ВПК

Для атаки использовались высокоточные вооружения большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотные летательные аппараты

26 августа 2024, 16:35, ИА Амител

Российский флаг / Фото: unsplash.com

Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по критически важным объектам украинской энергетической инфраструктуры, которые использовались для обеспечения работы военно-промышленного комплекса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Для проведения атаки применялись высокоточные вооружения большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотные летательные аппараты. Назначенные цели поражены.

Утром украинские СМИ сообщали о взрывах в десятках городов. Как рассказывал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, удары пришлись по 15 регионам. Энергетическим операторам пришлось вводить отключение света для балансировки системы энергообеспечения. В частности, перебои в электроснабжении наблюдались в Киеве, Запорожье, Николаеве и Одессе.