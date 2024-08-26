ВС РФ нанесли удар по объектам украинской энергетики, обеспечивающим работу ВПК
Для атаки использовались высокоточные вооружения большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотные летательные аппараты
26 августа 2024, 16:35, ИА Амител
Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по критически важным объектам украинской энергетической инфраструктуры, которые использовались для обеспечения работы военно-промышленного комплекса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
Для проведения атаки применялись высокоточные вооружения большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотные летательные аппараты. Назначенные цели поражены.
Утром украинские СМИ сообщали о взрывах в десятках городов. Как рассказывал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, удары пришлись по 15 регионам. Энергетическим операторам пришлось вводить отключение света для балансировки системы энергообеспечения. В частности, перебои в электроснабжении наблюдались в Киеве, Запорожье, Николаеве и Одессе.
16:50:20 26-08-2024
Вот и ответочка подоспела. Оперативность - наше тактическое преимущество.
Хоть раз кто-то слышал пояснения от официальных лиц, почему такие удары наносятся только в ответ, на поражение.
Почему там до сих пор есть железные дороги и мосты через Днепр?
16:53:06 26-08-2024
Два вопроса. Почему только сейчас? Что мешало сделать это раньше?
12:28:17 27-08-2024
Гость (16:53:06 26-08-2024) Два вопроса. Почему только сейчас? Что мешало сделать это ра... Если Вы мониторите инфополе, то удары по энергетике давно не проводились. Кто-то объясняет это предпосылками к переговорам. Однако, после нападения на Курскую область, переговоры временно потеряли смысл. Все с начала
17:11:36 26-08-2024
там жара у них везде +38 градусов и дождей не будет 2 недели. без водоснабжения и энергии им там впору землянки копать
07:33:44 27-08-2024
Гость (17:11:36 26-08-2024) там жара у них везде +38 градусов и дождей не будет 2 недели... А чего вы минусуете человеку? Вам хохликов жалко?
08:55:24 27-08-2024
Гость (07:33:44 27-08-2024) А чего вы минусуете человеку? Вам хохликов жалко?... А вам кого жалко?
09:06:47 27-08-2024
Хорошо, но мало.