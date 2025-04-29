"Все любят сладкие соусы". Ресторатор о том, почему кухня Азии стала популярна в Барнауле

Паназиатские блюда продолжают завоевывать сердца и желудки жителей региона

29 апреля 2025, 07:00, ИА Амител

Люди обедают в азиатском ресторане / Фото: создано в нейросети Kandinsky

В Барнауле в последние годы, как и в целом по России, растет тренд на пряную азиатскую кухню с уклоном на морепродукты, рыбу и овощи. Заведений во вьетнамском, корейском, японском или паназиатском стиле в краевой столице стало едва ли не больше, чем в европейском или русском. Основатель ресторана "Панда и Рамен" Александр Зозуля объяснил amic.ru, почему азиатская кухня пришла в Россию всерьез и надолго.

Шел к Азии долго

Александр Зозуля поваром стал случайно. Отучившись на инженера-технолога, он поработал на заводе и понял – не его. А так как с детства любил готовить, устроился помощником повара в родной Белокурихе. По ускоренной программе окончил направление "поварское дело" в Уральском экономическом университете и стал работать в ресторанах шеф-поваром.

Вскоре Александра пригласили в Барнаул на должность бренд-шефа в "Ясную Поляну". А на первой всероссийской олимпиаде по кулинарии и сервису "Легенда" в Перми в 2020 году авторитетное жюри признало барнаульца лучшим поваром страны.

В итоге Зозуля решил основать собственный бизнес. Сначала это был бар, а после открыл два заведения "Панда и Рамен": один – в формате фуд-корта, а второй – полноценный ресторан. Чтобы наладить работу кухни, пригласили специалиста из Японии. Он поделился секретом, как правильно готовить вкусную лапшу.

"Азию я вынашивал долго. Перед тем как открыть ресторан, заказывал доставку с разных агрегаторов и заведений, где готовили азиатские блюда. Пробовал и пробовал. Потом создавал свое меню, старался сочетать Европу и Азию", – вспоминает Александр.

"Большая часть клиентов – японцы, китайцы и корейцы"

Тренд на азиатскую кухню держится не один год, но в 2024 году достиг пика. Доля ресторанного рынка с паназиатской концепцией в Барнауле, по оценке Александра Зозули, составляет не менее 20%, что сопоставимо с другими лидерами гастрономии – итальянской кухней или французской.

По словам ресторатора, спрос на азиатскую кухню обусловлен схожестью гастрономических традиций России и Востока. Россиянам паназиатские блюда понятны и нравятся за яркий, выразительный вкус, сытность и относительную полезность.

"Все любят сладкие соусы. Азиатская кухня очень вкусная. Корейские или вьетнамские блюда можно сочетать с другими продуктами. Соус только усиливает вкус. Причем сегодня стало модно добавлять какие-то продукты или соусы из Азии в европейские блюда", – объясняет Александр.

Важную роль в популярности азиатской кухни сыграл размер порции. Как правило, заказывая рамен, клиенты заведений получают большую порцию с различными топпингами в виде овощей, мяса или тофу.

Еще один фактор популярности в России восточной кухни – геополитическая обстановка. В Барнаул учиться и жить в последние годы приезжают тысячи китайцев, корейцев, вьетнамцев и японцев. Рынок общепита подстроился под этот тренд.

"У нас большая часть клиентов – японцы, китайцы и корейцы. Иногда они приходят большими компаниями. Те же китайцы не могут есть блюда других народов мира, поэтому стараются искать заведения с паназиатским уклоном. Кстати, японцы, доедая рамен, наливают воду в посуду, размешивают и выпивают ее", – рассказывает Александр.

Единственный минус – логистика. Один из столпов азиатской кухни – морепродукты. Но купить эти продукты в Алтайском крае сложно, поэтому приходится заказывать на Дальнем Востоке и ждать доставки по несколько недель.

Нужен хороший стритфуд

В целом рынок общественного питания в Барнауле, по мнению ресторатора, развит хорошо. И все же, говорит Александр Зозуля, Барнаул нуждается в хорошем стритфуде. Практически нет заведений, где готовят вкусные хот-доги или стрипсы. На рынке лишь несколько крупных игроков: "Ростикс", "Вкусно – и точка", "Грильница" и "Гриль №1".

Но, несмотря на рост популярности азиатской кухни, уверен Зозуля, заведения русской, европейской или американской кухонь никогда не исчезнут и также будут пользоваться спросом. Места хватит всем.