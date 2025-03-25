Не просто фастфуд. Основатель "Грильницы" рассказал, как алтайская шаурма покорила Сибирь
И за что сибиряки так любят блюда бренда
25 марта 2025, 10:10, ИА Амител erid: 2W5zFHeeMEg
"Грильница" – компания, очень известная на Алтае. Для кого-то это любимая шаурма или пицца с сырным бортиком, а для кого-то – успешная сеть ресторанов быстрого питания, которая активно продает франшизу и открывает партнерские точки по всей Сибири. Как за 13 лет первый павильон вырос в сеть сибирского уровня и за счет чего удается сохранять популярность – в эфире радиостанции Business FM ("Бизнес ФМ") Барнаул рассказал основатель "Грильницы" Дмитрий Иванов.
– Дмитрий, а что для вас "Грильница"?
– Для меня это больше, чем просто сеть ресторанов. Мы строим не только успешный бизнес, но и бережно сохраняем нашу связь с родным регионом, создаем рабочие места и формируем культуру вкуса.
Наша франшиза – это понятная, работающая бизнес-модель. Мы создаем условия, при которых предприниматели могут открывать собственные рестораны под надежным брендом, снижая риски и получая всестороннюю поддержку. Для нас важно не только зарабатывать, но и приносить пользу.
А еще "Грильница" – это люди, которые любят свое дело, ценят качество и вкус и хотят развивать бизнес с душой. Это наша команда, гости, франчайзи – те, кто делает этот бренд живым.
"Грильница" – это место, куда приходят не просто поесть, а получить эмоции, встретиться с друзьями, провести время с семьей. Мы всегда делали ставку на вкус, на честное качество, на доступность – и это наши главные принципы.
– Ваш бренд родился и вырос в Барнауле. Сегодня рестораны сети работают в разных регионах. Как ваши корни, алтайская идентичность повлияли на саму концепцию "Грильницы"?
– Да, Барнаул – это место, где все началось. И сама идея, и первый ресторан.
Алтай – это про открытость, честность, натуральность. Эти основы мы заложили в наш бизнес с первого дня. И строили сеть на уважении к традициям, на искреннем отношении к гостям.
Для нас вкус – это не маркетинговый слоган, это внутренняя философия. При этом мы понимаем, что вкуса без качества не бывает. Поэтому у нас всегда строгий контроль за продуктами, мы используем качественные ингредиенты и стараемся создавать еду, в которую хочется влюбиться.
Развивая бизнес, мы хотим не просто расти, но и передавать другим регионам нашу ценность – делать вкусную еду доступной и любимой.
Мы родом с Алтая. Мы часть его истории и гордимся этим.
– Когда открывался первый ресторан, вы думали, что сеть вырастет до таких масштабов? Какой момент стал поворотным в развитии бренда?
– Тогда и не думали о масштабах, просто хотели сделать вкусный и безопасный продукт, чтобы каждый гость был доволен. Но когда увидели, как люди возвращаются, как сарафанное радио работает сильнее рекламы, стало понятно – у нас есть что-то большее, чем просто ресторан.
Поворотным моментом стало появление запросов на франшизу. Мы поняли, что нашу концепцию можно масштабировать, что есть предприниматели, которые разделяют наши ценности.
Сначала это был небольшой ресторан в Барнауле. Сегодня – это сеть с десятками ресторанов в разных регионах. За эти годы мы не только расширились, но и сильно изменились внутри: внедрили четкие стандарты работы, выстроили процессы, улучшили технологическую базу, автоматизировали многие аспекты управления рестораном, усилили компетенции.
– В каких регионах сегодня работают рестораны сети?
– На данный момент у нас 55 ресторанов в пяти регионах: Алтайский и Красноярский края, Республика Алтай, Кемеровская и Новосибирская области.
Мы продолжаем расти: за последний год открыли десять новых точек и стали доступны еще большему количеству гостей.
Развитие зависит от разных факторов – от региона, от интереса предпринимателей, от возможностей локального рынка. Где-то сеть растет быстрее, где-то мы тщательно выбираем партнеров. Но в любом случае планируем продолжать расширение.
Очень хороший потенциал в регионах Сибири, где нас уже знают. Здесь высокая лояльность к бренду. Успешное развитие – это не только выход на новые территории, но и закрепление там, где уже есть доверие гостей к нашей сети.
– А любой человек может купить франшизу и открыть "Грильницу" у себя в городе? Что для этого нужно?
– Мы открыты для обсуждения, но нет, не любой. Мы выбираем партнеров, потому что для нас франшиза – это долгосрочное сотрудничество. Нам важно, чтобы партнер был не просто инвестором, а предпринимателем, который готов погружаться в процессы и соблюдать наши стандарты.
С обучением поможем, дадим полное сопровождение, но именно от франчайзи зависит, как будет работать ресторан.
Поэтому у нас есть определенные требования не только к финансовым возможностям кандидата, но и его мотивации, управленческим компетенциям и личной вовлеченности в бизнес.
Случаи отказов были – если видим, что человек рассчитывает на "пассивный доход" или если нет понимания процессов.
Франшиза – это не только про прибыль, но и про ценности. Мы ищем партнеров, которые любят свое дело, свой регион, своих гостей и хотят работать на результат.
– Предприятий фастфуда много, почему модель "Грильницы" стала такой успешной?
– Потому что это честный и работающий бизнес. Это многолетний подтвержденный опыт открытия и эффективного сопровождения франчайзинговых ресторанов.
Во-первых, у нас сильный продукт. Мы не просто фастфуд, а концепция "из-под ножа" – еда готовится на месте, без заготовок, что делает вкус уникальным.
Во-вторых, у нас мощная система поддержки франчайзи, четко прописанные стандарты, эффективная экономика, высокий уровень автоматизации.
В-третьих, наша сеть развивается стабильно, без резких скачков, что дает уверенность нашим партнерам.
Ну и четвертый фактор – высокая лояльность к бренду.
– Какими достижениями вы гордитесь больше всего?
– Горжусь тем, что мы выросли из одного ресторана, буквально даже павильона на улице Юрина, в крупную сеть, но сохранили главные принципы – вкус, честность, любовь к делу.
Горжусь нашей командой, франчайзи и, конечно, нашими гостями.
В 2024 и в 2025 годах по результатам всероссийского рейтинга "Топ франшиз" мы входим в топ-10 лучших франшиз России, проверенных временем, и в топ-3 в категории фастфуд-франшиз. Это говорит о том, что наша бизнес-модель востребована и конкурентоспособна. Это признание и наша общая победа и повод для гордости, конечно же.
"Грильница" – победитель в номинации "Фастфуд и доставка года" в 2023 году в премии "Народный знак качества".
– Какие цели и планы по дальнейшему развитию?
– Оборот сети "Грильница" уже на протяжении многих лет (даже в самые сложные времена) демонстрирует уверенный рост. По итогам прошлого года мы достигли выручки 3,2 млрд рублей (с приростом 23% к предыдущему году).
Рынок общественного питания остается одним из самых быстрорастущих. Оборот предприятий общепита за прошлый год вырос до 5 трлн рублей. И это вполне закономерно, так как доля готовой еды в структуре потребительской корзины растет на протяжении последних лет. Именно поэтому на ресторанном рынке продолжается рост спроса на франшизы. Запросы приходят из разных городов и населенных пунктов России. Мы рассматриваем их индивидуально, оценивая перспективность города и технологические возможности качественного открытия.
В ближайших планах – усиление позиций в Алтайском крае, Кемеровской области, Новосибирске. Будем расширять поддержку партнеров, запускать новые маркетинговые инструменты, тестировать новые форматы ресторанов. А главное – продолжать расти, но без потери качества.
Мы не гонимся за количеством, мы строим долгосрочный, стабильный бизнес. Поэтому наши планы – не просто открыть больше точек, а сделать так, чтобы каждый ресторан был успешным. В 2025 году фокус на усиление маркетинга, работа с франчайзи. Будем совершенствовать бизнес-процессы, технологии, автоматизацию. И, конечно, будем делать все, чтобы наши гости получали еще больше удовольствия от любимой еды. И главное – не терять душу бизнеса, оставаться верными качеству, вкусу, гостеприимству.
Сеть ресторанов быстрого питания "Грильница"
Барнаул, проспект Строителей, д. 117, офис 301/2
Сайт франшизы
Телеграм-каналАО "Вкусная Франшиза"
10:21:20 25-03-2025
Главное не расслабляться и не упускать качество.
10:51:07 25-03-2025
Гость (10:21:20 25-03-2025) Главное не расслабляться и не упускать качество.... ----- вот именно. Последнее время пиццы грильницы на себя не похожи, к большому сожалению...
10:25:47 25-03-2025
...концепция "из-под ножа" – еда готовится на месте, без заготовок. --- Эт как?
10:54:00 25-03-2025
В Томске раньше тоже Грильница была, сейчас что-то позакрывали там филиалы.
11:16:40 25-03-2025
не на правах рекламы - лучшая шаурма в брн это в дубае.
ну или по дороже то в шашлычкЕ.
покупаете люля кебаб, два салата морковка и капуста, овощи гриль, лук, соус и лаваш. они все заворачивают, на мангале подогревают - дороговато, но вкусно.
без заготовок тоже слабо представляю как это может выглядеть в процессе.
но в любом случае, успехов!
11:17:39 25-03-2025
Самая вкусная шуля, лаваш как надо, в других местах гладкий как шлифованный, а в грильнице идеальный, будто дышит. вкусненько
12:16:03 25-03-2025
До фига открыли по франшизе, а за качеством не следят. Например, на первомайке всегда вкусная, а в Галактике очень так себе
12:28:50 25-03-2025
Гость (12:16:03 25-03-2025) До фига открыли по франшизе, а за качеством не следят. Напри... Вы понимаете смысл слова "франшиза"? Собственники разные, повара разные. и кстати качество и вкус - не одно и то же как бэээ
12:53:04 25-03-2025
кто помнит, где была первая грильница?
10:28:39 27-03-2025
Гость (12:53:04 25-03-2025) кто помнит, где была первая грильница?... Балтийская 55б
13:01:29 25-03-2025
на власихинской хорошо и вкусно делают, чаще бываю на комсомольском, но там с парковкой не всегда айс, проще в галактике, на ленина в плане парковки- ужас, в невском чуть полегче, и да, везде готовят чуть по разному, мне кажется, но вкусно
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13:36:52 25-03-2025
Гость (12:53:04 25-03-2025) кто помнит, где была первая грильница?... Юрина-Островского, она и сейчас там
10:37:11 27-03-2025
Гость (13:36:52 25-03-2025) Юрина-Островского, она и сейчас там... Первая на Юрина что-ли?)))
Первая "Грильница" была на Балтийской, недалеко от Шумакова. Задооолго до Юрина.
15:57:37 25-03-2025
Еда в Грильнице была всегда самой вкусной. Особенно в ковидные года. Но потом всё стало ухудшается. Пропало нормальное бизнес меню. Потом ассортимент шаурмы сократился. Качество тоже страдает. Один лаваш в шаурме. Самая вкусная шаурма в городе не в дубаях. А где не скажу. А тот самому не достанется.