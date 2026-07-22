Вспышка энтеровируса произошла в детском российском лагере

Заболели 13 детей и три взрослых

22 июля 2026, 08:30, ИА Амител

Медицинские маски / Фото: amic.ru

В детском лагере Архангельской области 13 детей и три взрослых заразились энтеровирусной инфекцией, сообщает прокуратура региона.

«Прокуратурой Холмогорского района проводится проверка по факту вспышки энтеровирусной инфекции в центре детского отдыха "Северный Артек", в результате которой пострадали 13 детей и три взрослых», — передает пресс-служба надзорного органа.

Во время проверки будут установлены причины и обстоятельства происшествия, а также дана оценка эффективности мер, принятых администрацией детского лагеря по созданию безопасных условий для несовершеннолетних, своевременности и достаточности оказанной им медицинской помощи.