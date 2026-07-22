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Вспышка энтеровируса произошла в детском российском лагере

Заболели 13 детей и три взрослых

22 июля 2026, 08:30, ИА Амител

Медицинские маски / Фото: amic.ru
Медицинские маски / Фото: amic.ru

В детском лагере Архангельской области 13 детей и три взрослых заразились энтеровирусной инфекцией, сообщает прокуратура региона.

«Прокуратурой Холмогорского района проводится проверка по факту вспышки энтеровирусной инфекции в центре детского отдыха "Северный Артек", в результате которой пострадали 13 детей и три взрослых», — передает пресс-служба надзорного органа.

Во время проверки будут установлены причины и обстоятельства происшествия, а также дана оценка эффективности мер, принятых администрацией детского лагеря по созданию безопасных условий для несовершеннолетних, своевременности и достаточности оказанной им медицинской помощи.

Сыпь при энтеровирусе / Фото: amic.ru

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НОВОСТИОбщество

Здоровье Происшествия дети
       

Комментарии 1

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гость

12:33:07 22-07-2026

Кто-то притащил с собой вирус. Бывает. Испытано на себе-неприятная штука.

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