Обязательными по закону являются всего две отметки — о прописке и воинском учете

10 августа 2026, 20:30, ИА Амител

Паспорт гражданина РФ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В паспортах граждан Российской Федерации должны быть обязательные отметки о регистрации по месту жительства и о воинской обязанности, сообщил РИА Новости юрист Иван Курбаков, член Ассоциации юристов России.

Он также отметил, что российское законодательство не определяет конкретное количество обязательных отметок в паспорте.

«В настоящее время в паспорт в обязательном порядке вносятся, в частности, отметки о регистрации гражданина по месту жительства и снятии с регистрационного учета, а также об отношении к воинской обязанности граждан, достигших соответствующего возраста», — заявил юрист.

Курбаков подчеркнул, что россияне могут по своему усмотрению вносить в паспорт дополнительные отметки, такие как регистрация и расторжение брака, информация о детях младше 14 лет, сведения о ранее выданных паспортах и действующие документы, подтверждающие личность за границей.

«Если гражданин несколько раз вступал в брак, расторгал браки, менял место жительства, получал новые паспорта либо имеет нескольких несовершеннолетних детей, то речь может идти о множественных отметках одного и того же вида», — уточнил эксперт.

Ранее в МВД разъяснили, в какой срок необходимо заменить паспорт.